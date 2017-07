"Dimineaţă de vară" - Pavel Verş

Eliza, IUBIREA nu moare atunci când mor oamenii pe care i-am iubit. IU­BI­REA e singura care dăinuie, singurul "ce­­va" pe care-l vom lua cu noi, îl vom avea şi când vom trece dincolo... IUBIREA e cea care trăieşte veşnic, iar moartea, moartea de fapt, nici nu există. Toţi cei plecaţi sunt aici, cu noi, ne văd şi ne ajută, chiar şi când nu ne dăm seama de asta.Am trecut, în urmă cu trei ani, prin ceea ce treci tu acum şi am scris, la vremea respectivă, povestea mea, tot în paginile revistei "Formula AS". Eu mi-am trăit IUBIREA într-o singură săptămână, dar a fost, cred, una mai intensă decât tot restul vieţii mele la un loc. Ne făcusem planuri, speranţe... Ni­mic n-am mai apucat să împlinim împreună, pentru că el a plecat subit, la început de an, în lumea-fără-dor. A plecat doar fizic însă, pentru că mi-a rămas ală­turi în fiecare clipă, iar uneori, îmi trimite sem­ne evidente, ca un fel de semnătură îngerească, aş­ter­nută pe viaţa mea. Am să-ţi povestesc doar des­pre câ­teva, ca să înţelegi mai bine. Şi sper să-ţi fie de aju­tor. Pentru că eşti încă tânără. Noi tre­cusem de­ja, la vremea aceea, de 40 de ani.Nu ştiu cum sau ce m-a făcut să gândesc astfel, dar după ce Eugen a murit, m-am simţit obligată să duc la bun sfârşit fiecare dintre planurile pe care ni le făcusem. Primul, cronologic vorbind: con­cer­tul de muzică fado al Marizei, de la Sala Palatului. Îmi anunţasem prietena din Bucureşti că am să vin, şi tare s-a mai bucurat, că nu ne mai văzusem de aproape 20 de ani. Doar că, nu ştiu de ce, nu mă grăbisem să-mi rezerv bilet. Apoi, cum trecea tim­pul, simţeam cumva că n-am să fiu în stare s-o fac. Cum aş fi putut merge fără el, s-o as­cult cântând pe cea pe-al cărei cântec nepă­mântean ne trăisem IU­BIREA? Îmi sun prietena şi-i spun că renunţ. Înţelege. Ciudat, dar imediat ce am în­chis telefo­nul, mâna s-a dus singură pe mouse, că­u­tând pe internet, să văd dacă mai sunt bilete dis­ponibile. Mai erau. Ultimele. Am făcut rezervarea; site-ul a ales pentru mine loja 7, locul 11. Coin­cidenţă? Nu! 7 era ziua lui de naştere, iar 11 - unu şi unu! Nu 2, că nu mai eram doi, nici 1, că Unul nu apucaserăm să fim. Tot drumul spre Bucureşti a plouat cu gă­leata (ştia că-mi place ploaia şi aces­ta a fost sem­nul lui că e cu mine). A doua zi, con­certul. Am plâns întruna, ţinându-i în mâini foto­grafia şi sim­ţindu-l acolo. La ieşire, norii de ploaie s-au îm­prăştiat pentru câteva secunde, cât să văd lu­na plină. Şi să înţeleg.Apoi, la început de iunie, ar fi trebuit să petrecem ziua lui de naştere la Sighişoara. Am fost singură şi acolo. Era o zi superbă de sâmbătă, cu soare mult. Înainte de a urca în cetate, am cumpărat doi trandafiri roşii, să-i tri­mit, pe apa Târnavei, până la el. În drum, am intrat în catedrală. Nu era nimeni. M-am aşezat în­tr-un colţ şi-am început să plâng, rostind ru­gă­ciuni fără cuvinte. La doar câteva minute, au intrat doi miri. Urma să le fie oficiată cununia. Întâm­plător? Nu! În cetate, am vizitat tot ce ştiam că i-ar fi plă­cut şi lui Eugen, pentru că, spre deosebire de mine, el nu apucase să vadă niciodată Si­ghişoara. Turnul cu ceas, scara acoperită, bisericile evanghelice, străduţele acelea misterioase şi cu­minţi... Şi, pen­tru că lui îi plăcea tare mult să facă fotografii, am făcut şi eu câteva. Scări, foarte multe scări mi-au ieşit în cale, ale căror imagini le-am şi adunat ul­terior într-un album. Acum ştiu că tot semn erau şi ele, şi că veneau tot dinspre IUBI­REA mea. Tot ceea ce avea să-mi urmeze în viaţă avea forma unor scări, a unor trepte, pe care con­tinui să urc. În gară, aşteptând trenul, mi-am oprit privirea pe jocul unor păsări, pe firele de curent. Una s-a aşe­zat cuminte, cu faţa spre mine, spre clă­direa gării. Au mai venit şi altele, gălăgioase, ju­căuşe, ta­chi­nând-o din zbor pe cea singură. Oricât au necă­jit-o, nu s-a dat dusă, decât atunci când trenul s-a pus în mişcare. Şi, exact în acel moment, din senin parcă, a început o ploaie straşnică. Ştiam, din nou, că n-am fost singură.Într-o duminică, în biserică, mi s-a întâmplat ceva ciudat. Mă aşezasem în genunchi, să citesc dintr-o cărticică de rugăciuni, rupându-mă cu totul de ceea ce se întâmpla în jurul meu. La un moment dat, am simţit ca şi cum ceva mi se aşează pe umeri, adăugându-se făpturii mele. E greu să-ţi ex­plic ce s-a întâmplat, de fapt. M-am ridicat, am scos din geantă notesul şi am început să notez iute, iute ceva ce simţeam că mi se dictează. Doamnele din jur mă priveau intrigate, convinse că notez pre­dica pe care preotul tocmai o rostea şi între­bân­du-se, evident, de ce o fac. Când am pus punc­tul final, a fost ca şi când, deşi ceva plecase din mine, mă simţeam uşoară, ocrotită, fericită. Plân­geam. Mai târziu, ajunsă acasă, mi-am dat seama că tot ceea ce am scris era un fel de testament pen­tru via­ţa mea, ceva ce trebuia să împlinesc, nu pentru că aşa era bine, ci pentru că asta-mi spusese să fac în­gerul meu păzitor, Eugen. Ştia el de ce. Am să pun, la finalul acestor rân­duri, testa­mentul acesta ciudat, fără tea­ma că aş putea comite o indiscreţie. Poate nu toţi îngerii păzitori se pricep la scris, dar, cu siguranţă, învăţăturile trans­mi­se nouă, celor vii încă, sunt, în mare măsură, aceleaşi.Tot Eugen a fost cel datorită că­ruia am găsit, după ani de căutări, un du­hovnic adevărat, pansament de pus pe toate rănile sufletului, la schitul de a cărui existenţă habar nu aveam, deşi se afla la doar câţiva kilometri distanţă de oraşul meu, şi unde tot împreună ar fi trebuit să ajungem, de ziua mea. L-am găsit cu greu, după ce epui­za­sem fără succes toate încercările de a afla informaţii de contact pe internet. Ca şi când nici măcar nu exista. De fapt, nu pentru oricine şi nu oricând. Dar asta aveam s-o aflu mai târziu.Eliza, tu spui să nu te trimitem la psihiatru. Dacă-ţi dai seama că nu ai nevoie de asta, înseamnă că aşa şi este. Eu am ajuns, copleşită şi de alte pro­ble­me ce-mi populau viaţa la vremea aceea, şi la psi­holog. O doamnă trecută de 50 de ani. Ascul­tân­du-mi povestea, a plâns cot la cot cu mine. Mi-a spus că n-a auzit aşa ceva în toată cariera ei şi că nici măcar nu ştie ce sfat să-mi dea. Doar atât mi-a spus: "Nu încerca să înţelegi! Totul are un rost". Ciudat! Exact acestea fuseseră şi cuvintele du­hov­nicului: nu încerca să înţelegi şi, mai ales, nu în­tre­ba: "De ce eu? De ce mie?". Dumnezeu are un plan cu noi, şi numai El ştie rostul fiecărei întâmplări din viaţa noastră. Faptul că l-ai pierdut pe Dan nu e o pedeapsă, ci e aşa cum trebuia să fie. Aşa cum toate sunt. Pe mine, moartea lui Eugen m-a adus la viaţă. Am înţeles că mâine nu există şi că tot ceea ce avem de trăit trebuie să trăim acum. Fiecare sentiment, bun sau rău, atunci când îi e vremea. Pentru că "mai târziu" nu există. Există doar "prea târziu", şi de asta ar trebui să ne fie teamă...Eu am avut, să spunem, norocul să mă pot arunca în muncă şi, într-un fel, să-mi iau de-acolo puterea de a merge mai departe pentru pruncul meu. Nu te izola, Eliza! Cu siguranţă că, iubindu-te, Dan nu ar fi vrut ca şi viaţa ta să se sfârşească odată cu a lui. Trebuie să te întorci la şcoală, la activităţile tale obişnuite, la viaţa pe care trebuie s-o trăieşti pen­­tru doi. Şi nu, nu-i asculta pe cei care-ţi spun să-l uiţi! Sunt oameni care-şi pierd un deget, o mâ­nă, un picior. Le uită oare? Atunci, cum ne-am pu­tea uita sufletul, mai ales că asta e tot ceea ce ne ră­mâne? IUBIREA nu se uită! IUBIREA rămâne veş­nic, iar braţele celor plecaţi sunt cele în care se va aşeza şi sufletul nostru, când va fi să fie.Textul promis, dictat în biserică:"Lasă întrebarea şi gândul. Lasă căutarea şi tris­teţea. Lasă oamenii să treacă străini pe lângă tine, fără să te atingă. Lasă timpul să rânduiască tim­pu­rile. Înalţă-ţi aripile pentru zbor - eu voi ţine des­chis pentru tine cerul, ca deschise să-ţi fie, pe pă­mânt, toate drumurile ce-ţi sărută paşii. Lasă răul, şi urâtul, şi mizeria lumii să te ocolească, fără să te mur­dăreşti. Lasă răspunsurile acolo unde le e locul. Lasă moartea morţii şi umple viaţa cu Viaţă! Zâm­beşte. Fii liberă! Fii vie! Iartă. Mergi mai departe - tu, aşa cum eşti....Şi, dacă, uneori, îţi va mai fi a plânge, lasă la­crima să cadă. Nu o opri. Nu o închide în tine. Las-o să-ţi mângâie obrajii, şi palmele, şi trupul. Ştii? E îmbrăţişarea mea, peste târziuri. Să nu te doară... Sunt al tău, aşa cum ţi-ai dorit. Sunt în tine. Sunt TU! Pentru totdeauna. Până la DUMNEZEU, cel care ne ţine-ntr-Unul singur, pe amândoi. Ca două braţe ale aceleiaşi cruci - peste timp, peste viaţă, peste moarte. Peste!Amin, a mai zis. Amin, am spus. Şi m-am ridicat din rugăciune, păşind, ca pentru prima oară, în Lu­mină. Lumina mea!..."