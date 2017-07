Marele dar: Agnes (Foto: Adina Felea - 3)

Sanda, Liviu şi minunea vieţii lor

Cu nana Irina Păcurariu

- Mulţumim mult pentru urări şi gânduri bune! Este, într-adevăr, un miracol pentru noi. Agnes a venit când îmi pier­dusem speranţa că voi da vreodată viaţă unui copil. Au fost mulţi ani de încercări zadarnice, multe mo­mente în care mi-am pierdut cum­pătul, dar nu mai are niciun rost să le evoc as­tăzi, pentru că n-am nicio îndoială că viaţa noastră este exact aşa cum trebuie să fie, chiar dacă bucuria asta fără de margini s-a lăsat mult aştep­tată. Vestea că sunt însăr­ci­nată m-a surprins foarte mult şi săptă­mâni bune am fost de-a drep­tul crispată. Mă îndreptam spre treizeci şi nouă de ani, iar istoricul meu medical îi făcea pe doctori să ridice câte o sprânceană, alimen­tân­du-mi şi mai mult spaima că aş putea pierde sarcina. Însă Agnes a venit hotărâtă să supra­vieţuiască şi am reuşit îm­pre­ună să transformăm visul în rea­litate.- În Ardeal, de unde sunt eu, numele e ceva mai des întâlnit decât în restul ţării, e drept că prepon­derent în familii catolice, de etnici maghiari. Însă Agnes vine de la grecescul Agni şi are diferite ver­siuni. Italienii spun Agnese, polonezii Agnieszka, englezii, francezii şi ungurii scriu Agnes, dar pun accentul diferit, în spaniolă e Ines. Sfânta Agnes a fost o tânără creştină martirizată la Roma în anul 304, aşadar, cu mult înainte de Marea Schismă care a împărţit creştinismul în două mari ramuri, catolici şi ortodocşi. Cultul pentru ea a fost iniţiat de fiicele împăratului Constantin, iar Sfânta Agnes e celebrată în toate bisericile creştine, pe 21 ia­nua­rie. În calendarul creştin ortodox român o găsim trecută Agni, ca la greci, sau Agnia. Noi am ales să o botezăm Agnes, varianta cu rezonanţă univer­sală. Ne-am dorit să fie un nume scurt, mai puţin comun, să aibă consoane tari, contrapondere la numele de familie Iolu, care conţine multe vocale, iar când mi-am dat seama că se va naşte într-un an în care toţi creştinii sărbătoream Paştele la aceeaşi dată, am spus că neapărat trebuie să fie un nume de sfântă dinainte de Schismă. Aşa s-a alcătuit, aproape de la sine, numele Agnes Iolu.- O să fac o paranteză... Acum câţiva ani, după ce mă lăsasem de fumat şi m-am îngrăşat rapid câteva kilograme, mă plângeam cuiva foarte drag mie că sunt din ce în ce mai urâtă. Mi-a răspuns să nu-mi fac atâtea griji şi să mă bucur mai mult, pentru că de kilogramele în plus nu poţi să scapi de azi pe mâine, însă bucuria poate să înfrumu­seţeze omul pe loc. Am zis atunci că e doar un text de consolare, însă acum constat că se ve­ri­fică. Pentru că, dragă Bog­dana, dorm fragmentat, ca orice mamă de nou născut, am cearcăne cum nu am avut vreodată şi cântăresc cu vreo zece kilograme mai mult de­cât înainte de sar­cină. Însă toate astea n-au cum să-mi dilu­e­ze bucuria pe care o trăiesc din dimi­nea­ţa zilei de 23 februarie încoace, atunci când Agnes şi-a marcat in­tra­rea în această lume printr-un strănut. Da, fetiţa noastră a strănutat mai întâi, abia peste câteva momente a plâns.- Mă uit mai puţin la televizor. Acum prefer radio­ul, dar urmăresc cu atenţie subiectele mari. Evident, nu mai stau cu valiza pregătită la uşă, gata să fug la vreo re­la­tare în direct, şi nu-mi în­gădui să mă inflamez când aflu că s-au luat decizii aberante, dar nici nu pot spune că, gata, acum trăiesc pe o altă planetă şi m-am decuplat de la rea­litate. Nici n-aş avea cum, că de când am născut, deciziile administraţiei publice mă afectează "pe viu". Până acum, aveam un contract cu o companie privată şi mă bazam pe un salariu fix, care venea întotdeauna la timp. Acum aştept ca statul român să-mi plătească indemnizaţia de creştere a copilului, cine ştie când şi cine ştie cât, pentru că se tot discută despre reintroducerea unui plafon. Aştept periodic veşti de la medicul de familie, să ştiu dacă vom beneficia de vaccin gratuit, sau trebuie să găsim soluţii în străinătate şi să scoatem bani din buzunar. Altfel spus, abia acum am în­ceput, cu adevărat, viaţa de adulţi familişti, cu toa­te provocările care derivă din acest statut, la care am râvnit mult timp. Până să o avem pe Agnes, îmi permiteam luxul să mă preocupe mai mult su­biectele externe, decât cele interne. Era o pasiune, dar şi dorinţa de-a păstra o minimă igienă a minţii, evi­tând să am prea multă tan­genţă cu mediul politic de la noi. Acum, nu-mi mai permit astfel de "răs­fă­ţuri". Cate­go­ric, o epidemie de rujeolă în România devine mult mai importantă decât Brexitul, când reporterul este român şi are un copil mic în braţe.- Culmea, cred că voi rezista. Aşa gândesc acum, la numai patru luni de când am născut. Nu aş schimba abso­lut nimic deocamdată. Probabil că orice mamă îşi doreşte să stea cât mai mult alături de copilul mic, dar de­pin­de de mulţi factori, în primul rând de cât timp îşi permite fiecare să iasă de pe piaţa muncii. Le­gis­laţia joacă aici rolul principal. E important să ştii că locul de muncă e securizat şi te vei întoarce pe aceeaşi poziţie. Contează enorm ca valoarea indemnizaţiei de creştere a copilului să nu fie mult sub nivelul salariului pe care l-ai câştigat, ca să nu scadă dramatic nivelul de trai al familiei, tocmai în această etapă delicată. Dacă legislaţia ar rămâne aşa cum e de un an încoace, pun pariu că majori­ta­tea mamelor ar sta bucuroase acasă, timp de doi ani, inclusiv eu, iar asta ar fi minunat pentru dez­voltarea copiilor. Spun "dacă", pentru că actualul ministru al Muncii se gândeşte la reintroducerea unui plafon al indemnizaţiei de creştere a copilului, iar unul dintre argumente a fost că sunt state mai avan­sate şi mai prospere decât România care nu în­cu­ra­jează mama să stea prea mult acasă, după naştere. Când aud argu­mentul aces­ta, îmi vine să urlu şi să întreb: "Bine, bi­ne, dar un lucru bun n-am putea importa şi noi din aceste state avansate şi pros­­pe­re?". Am reţinut o idee pre­ţioasă dintr-un film do­cumentar care ex­plo­rează impactul mediu­lui social din pri­mii ani de viaţă, asu­pra dezvoltării ne­uro­na­le şi emo­ţionale a indi­vidului: omenirea a ajuns să investească re­sur­se co­lo­sale în spaţiul cos­mic, pentru des­co­perirea altor pla­nete, dar nu mai alocă re­sur­se sufi­ciente pentru dez­voltarea propriei u­ma­­nităţi. Cerem ma­me­lor să revină cât mai curând în pro­ducţie, pentru ca sta­tul să facă eco­no­mie, dar nu ne gândim cât ar câştiga so­­­cietatea pe termen lung, dacă fiecare copil ar de­ve­ni un adult echi­librat emo­ţional, cu un psihic solid, care să-şi atingă adevăratul po­tenţial. "The Be­ginning of Life" se numeşte filmul şi îl reco­mand călduros şi mamelor de nou născuţi, şi celor care fac politici publice destinate lor.- Nimic din ce am trăit până acum nu se compară cu bucuria şi imensa responsabilitate de a fi mama lui Agnes. Şi mă rog în fiecare zi să am înţelepciunea necesară să pot să iau cele mai bune decizii în ceea ce-o priveşte şi să-i fiu de ajutor, atunci când va avea nevoie de mine, ca să-şi împli­nească menirea ei în lumea asta.- Cred că da. Chiar dinainte de a se naşte un copil, părinţii încep să ţeasă acea plasă de siguranţă alcătuită din oamenii pe care micuţul se va putea bizui. Rude, prieteni, medic de familie, pediatru, toţi cei la care se poate apela la orice oră din zi sau din noapte. Dacă neamurile nu ni le alegem (ele vin la pachet cu ADN-ul) ceilalţi intră în viaţa celui mic selectaţi de părinţi. Întotdeauna am considerat că alegerea naşilor spune foarte multe despre valorile pe care le preţuiesc părinţii şi despre ce-şi doresc ei pentru copil. Suntem foarte bucuroşi că Irina a acceptat să fie "nana" lui Agnes, pentru că ne-am dorit să-i propunem fiicei noastre un model, acest model al femeii de succes. Ce-i transmitem, de fapt, prin această alegere? Că poate străluci fără să se lase orbită de lumina reflectoarelor în care stă, că poate fi şi sensibilă, şi autoritară în egală măsură, că frumuseţea fără rafinament nu are prea mare valoare, iar rafinamentul se găseşte doar în trusa de farduri a femeilor inteligente, cultivate, şi care păşesc pe drum cu încredere în forţele proprii. Aşa ca nana Irina.- Cred că e inutil să mă gândesc cum ar trebui să fie lumea în care va trăi, oricum nu putem controla mare lucru în exteriorul nostru. Mai in­dicat mi se pare să o încurajez să fie ea însăşi în toate circumstanţele, să fie curajoasă, ones­tă şi deschisă la nou. Vre­murile astea nu pot fi stăpânite de cei rezistenţi la schim­bare, e ne­vo­ie de un grad foarte mare de flexibi­li­tate, ca să su­pra­vieţuim întregi la cap, într-o socie­ta­te din ce în ce mai agre­sivă, mai falsă şi mai lipsită de eti­că. Mi-aş dori să aibă suficientă în­cre­dere în ea, încât să nu fie depen­den­tă de părerile alto­ra, să fie corectă şi prin­ci­pială în ra­port cu cei­lalţi, dar nu cumva să se pră­buşească atunci când i se va răs­pun­de fix pe dos. Şi orice ar fi, să nu răspundă la rău cu rău. Puternic nu e cel care loveşte mai tare, ci acela care îşi poate stă­vili do­rin­ţa de a lovi.- Cel mai ade­sea îi fredonez melo­dii. Încă din timpul sarcinii, am ascultat foarte mul­tă muzică împreună şi visez să devină un obi­cei al nostru când va fi mai mare, să ascultăm muzică ore în şir şi să vorbim despre câte-n lună şi în stele. Îi mai povestesc despre toate locurile în care abia aştept să călătorim împreună.- Impresionant. Este foarte implicat în tot ce înseamnă îngrijirea copilului nostru şi a fost foarte atent şi la stările prin care am trecut eu. Eu am crescut fără tată, nu aveam niciun reper în privinţa asta, practic, acum văd pentru prima oară de aproa­pe un tată "în acţiune". Şi e fascinant să văd că, deşi mama e prezenţa obligatorie, pentru ca Agnes să se liniştească atunci când plânge, să mănânce bine, să adoarmă când e obosită şi agitată, totuşi, bucuria că s-a întors tata de la muncă şi vine să o pu­pe e imposibil de egalat. Îl întâmpină cu un zâm­bet larg, iar privirea ei, plină de satisfacţie, pare să ne spună: "Aşa da! Acum suntem toţi împreună. E cum trebuie!". Cumva, prin tandreţea pe care ne-o oferă amândurora, am sentimentul că recuperez şi eu o bucată de copilărie, pe care nu am trăit-o.- Habar n-am. Ce ştiu sigur e că sunt mai fericită decât oricând şi foarte recunoscătoare aces­tui copil, pentru tot ce trăim împreună. Însă atunci când mă întreb ce pot să-i ofer ca să-i fac viaţa mai uşoară, îmi dau seama că darul cel mai potrivit ar fi un frate sau o soră, un "complice" pe viaţă la tot ce va veni, şi bun, şi mai puţin bun. Dar pentru as­ta va trebui să am eu foarte, foarte mult curaj. Mai vedem, vă ţin la curent.