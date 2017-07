Am 68 de ani şi în luna februarie a acestui an am suferit un accident vascular. Mi s-a urcat ten­siu­nea la 220/130 mm/Hg. De la Spitalul de Ur­genţă am fost transferat la Spitalul Municipal, secţia Neuro­logie, unde am stat internat 16 zile. În urma tra­tamentului aplicat, mi s-a reglat tensiunea, după care am fost externat, cu recomandarea să iau me­dica­mentele mai departe, conform reţetei pre­scri­se. În momentul accidentului vascular, mi-a amorţit par­tea dreaptă, începând cu piciorul, mâna, faţa şi ochiul drept. Vorbesc tot mai rău, cu mâna dreaptă greu prind obiecte mai mici, lingură etc. În afară de medicamentele prescrise, am mai luat Mil­gamma. Îmbunătăţire: zero! Ştiu că AVC-ul e o boală foarte frecventă, de aceea îi rog din suflet pe cititorii care şi-au revenit după un accident vas­cular să mă ajute şi pe mine. Vă mul­ţu­mesc!Am vârsta de 68 de ani şi sufăr de 20 de ani de gastrită cronică tip C. Am în permanenţă dureri de sto­mac, cu toate că am respectat tra­tamentul şi regimul alimentar pre­scris. Pentru a scăpa de su­ferinţă, care mi-a făcut viaţa un chin, rog persoa­nele care cunosc amănunte în legătură cu boala mea, sau cola­boratorii dvs. de specialitate, să-mi comunice prin intermediul revistei sugestii noi de tratament, indiferent dacă e vorba de procedee naturiste sau alopate.Mulţumesc tuturor din inimă anticipat.Stimaţi cititori ai revistei "Formula AS", vă supun atenţiei cazul meu, poate cineva îmi dă un sfat nimerit. Am 44 de ani şi trăiesc de o bună bucată de vreme în Germania. Acum câţiva ani, la un control de rutină, am fost găsită cu glicemia mare (300 mg/dl) şi chiar am fost încadrată la diabetici. Medicul de familie mi-a făcut o ecografie la ri­nichi, apoi şi o tomografie şi mi-a spus că vede o mică malformaţie la rinichiul stâng, dar să nu mă sperii, că malformaţia poate fi din naştere. Am întrerupt serviciul, mi-a dat tratament pentru dia­bet. Eram galbenă, mă simţeam rău de la medica­mente, transpiram. M-am gândit atunci că ar trebui să încerc să-mi reglez glicemia singură, din alimentaţie. Am stat şi-am meditat şi am realizat că diabetul mi se declanşase pe baza unui stres destul de acut. Am început să mă controlez mental, să nu mai las emoţiile şi supărările să mă domine. Şi iată că, încet-încet, s-a reglat şi glicemia. Apoi am făcut şi analize la rinichi, dar şi acestea au ieşit bune. Singura care era în conti­nuare mare era tensiunea arte­rială: 180. În aprilie, anul trecut, am răcit. Am fost la medic, iar acesta m-a găsit şi cu inima mă­rită. Mi-au fost recomandate raze pentru plămâni, ba chiar s-a con­siderat transferul meu la terapie intensivă. Mi s-au făcut tot felul de investigaţii, iar după o săp­tămână de internare, mi-au apărut cheaguri de sânge în urină. Mi s-a repetat tomografia la acel rinichi cu malformaţie. Apoi mi-au dat rezultatul - că totul e în regulă cu rinichiul stâng, nu am nimic, dar comisia medicală va analiza starea mea şi mi se va comunica. După o vreme, mi s-a comunicat că acea co­misie medicală con­sideră că rinichiul este foarte bolnav, are can­cer şi trebuie scos, altfel mor. Am fost programată pentru ope­raţie, o primă ope­raţie, care a durat două ore. Întâi mi-au "izolat" rinichiul bolnav, l-au "sugrumat", ca la extirpare să nu se producă o hemoragie masivă; senzaţia a fost înfiorătoare, îl simţeam cum pulsează, se zbate şi...moare. Am făcut temperatură mare, 40 de grade, am avut dureri mari. Peste o săptămână a urmat o a doua operaţie, de extirpare a rinichiului, care a durat şase ore. 11 zile am trăit numai cu calmante... La repetarea analizelor în clinica de reabilitare în care am stat o perioadă, s-a constatat că nu mai am diabet, şi chiar am putut mânca fără restricţii. Ulterior, medicii mi-au spus că mi-au găsit şi nişte metastaze pulmonare, operabile, gradul T3-T4, că trebuie să fac citostatice şi să le operez, să nu se întindă. După durerile avute la extirparea rinichiului, nu mai doream să mă operez, îmi era frică. După vreo trei luni, o verişoară de-a mea din Italia m-a sfă­tuit să-mi schimb modul de-a mânca şi să adopt stilul de viaţă vegan. Aşa încât am început să citesc, să mă documentez şi am hotărât că nu e rău dacă nu mai mănânc decât legume, fructe, seminţe şi cereale - nimic fiert, prăjit. Mi-am făcut o dietă ve­gană: hrişcă, mei, orez, ovăz, seminţe de in, de cânepă, ulei de in, germeni de grâu, varză, dovlecei, broccoli - preparate la aburi. Cărţile lui Robert Morse şi ale lui Valeriu Popa, ca şi publicaţia "Formula AS" mi-au fost cei mai buni sfătuitori. În prezent, glicemia este 150, cam mare, dar starea generală mi-e bună. După un an de stil de viaţă schimbat cu totul, medicii m-au găsit bine, metastazele nu au mai avansat. Totuşi, tot felul de gânduri îmi umblă prin cap: oare am făcut bine că nu m-am operat, e bine că am adoptat stilul acesta vegan de ali­men­taţie?Aceasta este povestea mea! Aştept sfaturi de la cei care mă înţeleg, care trec printr-o experienţă de viaţă asemănătoare. Ce mă sfătuiţi să fac? Me­dici, terapeuţi, bolnavi - daţi-mi, vă rog, o părere, prin intermediul revistei. Cu sinceritate şi speranţă,Am o rugăminte mare: ştiţi cumva un remediu natural pentru gâfâit zgomotos? Nu am mai ieşit din casă de câteva săptămâni din această cauză, nu mai am viaţă socială, este foarte supărător. Acest neajuns îmi paralizează, practic, viaţa. Orice sfat mi-ar putea fi de ajutor. Mulţu­mesc,Mă dor groaznic picioa­rele, de la jumătatea pul­pei în jos, cu tot cu laba piciorului. Am fost la medic şi iau un tratament de mai multe luni de zile, cu: Gabaran, Ortanol, Di­clo­fenac, Rumalaya şi Pentoxi Retard. Totul însă în zadar, du­re­rile nu vor să mă lase şi am mo­mente în care nu mai pot nici să merg. Aştept cu nerăbdare un răspuns.