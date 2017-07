Am lucrat într-un laborator clinic din localitate 34 de ani, unde am avut "şansa" nefericită să mă infectez cu bacterii rezistente la antibiotice (sta­phy­lococus aureus şi Klebsiella pneumoniae). Am făcut repetate sinuzite maxilare, tratate cu puncţii şi tratament cu antibiotice, dar fără efect, pentru că boala recidiva foarte des. Am fost internată şi la o clinică de specialitate, dar fără rezultat favo­rabil. Salvarea a venit de la tratamentul cu imuno­globuline y pentru bacteriile rezistente la antibio­tice. M-am bucurat că am primit acest tratament, pe care îl fac din septembrie 2015 până în prezent. Am scăpat de cefalee, dureri maxilare, nas înfun­dat cu secreţii purulente. Chiar dacă suferinţa a recidivat de câteva ori, sunt mulţumită, pentru că a trecut. Analizele la exudatul nazal au ieşit negative, după cinci luni de tratament.Mulţumesc d-nei dr. Lucica Sima, care m-a în­drumat ce să fac, lună de lună. Îi îndemn pe toţi bol­navii care au infecţii cu bacterii rezistente la an­­tibiotice să apeleze la specialiştii de la ROM­VAC, tel. 0722/85.12.77, 021/350.31.09.Cu mult respect,