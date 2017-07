Dragă doamnă Viorica, nu disperaţi! Vă veţi creşte copiii sănătoasă, dacă veţi urma tratamentul adecvat, cu răbdare şi credinţă în Dumnezeu.Zilnic, vă recomand să consumaţi 3 linguri de că­tină (proaspătă sau uscată) în miere, 2-3 litri de lichide (apă plată, suc de fructe preparat de dvs., cea­iuri sedative). Tratamentul alopat pe care-l urmaţi de 6 ani fără rezultat înlocuiţi-l pentru câte­va săptămâni cu următorul: Rhodiolin, Noni (lichid sau capsule) şi Stress Management B Complex.Multă sănătate şi Doamne ajută!Faceţi tot posibilul să ajungeţi cât mai repede la binecunoscutul terapeut Sandu Brînduşa, la ca­binetul său din Calea Floreasca nr. 13, sector 1, Bu­cureşti. Prin procedurile sale chiropractice a tratat mulţi oameni aflaţi în situaţia dvs. şi, în majoritatea cazurilor, chiar după prima şedinţă durerile au dispărut şi pacienţii şi-au recăpătat mobilitatea.Pe d-l Brînduşa îl puteţi contacta pentru infor­maţii şi programări la 0723/46.37.17, 0722/92.14.47. Preţul unei proceduri energochiropractice: 150 lei. Dacă aveţi posibilitatea, intraţi pe site-ul dânsului www.sandubrindusa.ro la secţiunea "cazuri de pa­cienţi trataţi" sau pe facebook, Sandu Brînduşa, pentru a vedea (filmată) starea fiecărui pacient înainte şi după terapie. Multă să­nătate!Am 5 copii, sunt din Braşov, şi ajunsesem la un moment dat să nu-mi mai recunosc copiii, între­bam: "Tu cine eşti şi la ce ai venit la noi?". Este foarte dureros acest lucru, şi unul din copii a zis: "Hai să încercăm şi ceva naturist". A cercetat el nu ştiu unde, şi mi-a adus un flacon ce se nu­meşte FOSFOSERCAPS. Este un produs foarte bun, îl obţin prin comandă, la telefon 0766/48.82.02. Îl iau aproape de doi ani, iar numai după o lună de tratament începusem deja să fiu alt om. Am 78 de ani, şi cred că medicamentul o să îl ajute şi pe tatăl dânsei.Sper să vă fiu de ajutor cu acest răspuns, că tare mult îmi place să ci­tesc acest ziar.Cu drag,Durerile îngrozitoare la tălpile picioarelor, mai ales când sunt vechi şi se manifestă violent în timpul nopţii, repre­zintă o urgenţă medicală, cu trata­ment stabilit doar de către medic. Locuind în Târ­gu-Mureş, fiul dvs. are oportunitatea de a se adresa unor spitale şi medici de renume, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie.* Artrita gutoasă (guta, podagra) netratată, evoluează spre atac de gută, care se manifestă cu dureri mari, violente, în special noaptea. Sunt afec­tate glezna, talpa, degetul mare de la picior, care devine roşu, tumefiat, dureros, de neatins. În lipsa tratamentului, crizele devin tot mai dese şi sunt afectate şi alte organe. Apar nodozităţi în os, car­tilaj, ulceraţii cu scurgeri. Se instalează imobili­ta­tea. Dieta este obligatorie (fără carne, mezeluri, grăsimi, cafea, cacao etc.), în caz con­trar tratamentul nu are efect. În artrita gutoasă, acidul uric este peste valorile nor­male.* Arterita obliterantă provoacă dureri mari din cauza arterelor înfun­date. Consultul la Clinica Cardio­vas­culară - Chirurgie Cardiovasculară vă fereşte de complicaţii: amputarea pro­gresivă a picioarelor.* Colesterolul mărit poate da du­reri în talpă. Poate provoca (alături de trigliceridele mărite) infarct, comoţie cerebrală.* Circulaţia periferică, artroza, reumatismul nu dau dureri violente noaptea decât în cazurile avansate.Suferinţa despre care vorbiţi este o afecţiune foarte răspândită, uşor de vindecat şi se numeşte gută. Am suferit de această afecţiune ani de zile şi m-am vindecat cu un medicament ieftin, Alopu­rinol (se vinde ca Milurit). Cauza durerilor este o acumulare de ace formate din acid uric, care se depun în tendoane sau articulaţii. Ele dispar (se dizolvă în sânge), după 2-3 luni de tratament, când acidul uric scade. Tratamentul începe cu o analiză de sânge pentru acid uric, de rutină. Dacă aveţi acid uric peste 7 mg/dl, luaţi după masă o pastilă de Milurit 300 mg, zilnic. Dacă aveţi peste 90 kg, luaţi 2 pastile, una dimineaţa şi una seara.Beţi lichide cât mai multe, ca să "spălaţi" tendoanele şi articula­ţiile. Abandonaţi die­tele de slăbire pe durata tratamentului. Timp de 3 luni, evitaţi "bom­bele" de acid uric din alimen­taţie: mezeluri, afu­mături, măruntaie, carne de porc şi pui, berea şi vinul. Durerea se poate calma cu infiltraţii, pentru 2-3 zile, dar noi vrem să eliminăm cauza, nu doar efectul.Niciun tratament naturist cu suplimente de rodie nu va elimina durerile sau cauza lor. Succes!Am avut şi eu anul acesta o "erupţie" de pso­riazis. Am mers pe urmele unei informaţii apărute în "Asul Verde" şi am căutat pe internet. Căutând pe google: laptedeiapa.ro, am aflat toate informa­ţiile necesare. Am procurat rapid: pastile, cremă, gel de duş şi săpun, realizate din lapte de iapă, de la o fermă din Franţa (Normandia) şi în scurt timp m-am vindecat complet. Aveam leziuni pe tot cor­pul, semănând cu un ghepard... Acum am pielea curată. Am vârsta de 78 de ani. Nu este o boală incurabilă, cum se crede. Veţi vedea că şi ROM­VAC (căutaţi pe google: medicament pentru vinde­carea psoriazisului de la ROMVAC) are un medi­cament eficient, pe bază de ouă de găină imunizate. Tratamentul fetiţei trebuie să fie supravegheat de un medic de specialitate.