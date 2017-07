La ţară, unde am copilărit, viaţa are unele aspecte dure, nemiloase. Căţeii care nu-şi găsesc stă­pân până la înţărcare sunt înecaţi.În jurul fântânii părăsite, unde ne jucam mai mulţi copii, s-a făcut întâi linişte, când ne-am dat sea­ma de sacrilegiul care se pregătea. Apoi am în­ceput să îl rugăm cu o vehemenţă dusă până la la­crimi pe stă­pânul căţeilor să ni-i încredinţeze pen­tru a-i creşte. Aşa am obţinut la vârsta de 9 ani, cu aprobarea părinţilor, căţeluşa cea neagră şi, odată cu ea, o grămadă de bucurii şi de griji.Ghemotocul mirosind a lapte a devenit în nici un an tovarăşa de joacă, prietenul nedes­păr­ţit al celor patru copii din familia noastră. Era stăpâna de ne­contestat a curţii pline de pă­sări şi animale do­mes­tice, pe care o păzea, şi nu a cunoscut niciodată con­strângerea lanţului sau a botniţei. La sugestia ta­tălui nostru, pri­mi­tă cu entuziasm, nu­mele de botez i-a fost: Dol­ca.De talie mijlocie, cu o blană neagră, lu­cioasă, cu certe caractere de ciobănesc, avea o privire inte­li­gen­tă cu care parcă vorbea. Doar când mânca era bine să stai la distanţă, altfel te mârâia mânios.Cu toate acestea, nu era deloc lacomă. Cu bunul simţ caracteristic animalelor, se hrănea cu strictul necesar, ce prisosea fiind dosit în locuri numai de ea ştiute. Fapta în sine era tră­dată de urmele de ţărână de pe nasul mereu umed, că­ruia noi copiii îi spuneam alintător "ţuflik". Ter­mi­na­rea vacanţei de vară şi tre­cerea la obligaţiile şco­lare nu însemna decât restrângerea timpului zilnic petrecut îm­pre­ună la joacă. După lecţii, nimeni nu ne mai des­păr­ţea. A venit însă vremea când trebuia să devin elev intern, la un liceu situat în altă lo­ca­li­tate, şi despărţirea de Dolca avea să fie lungă şi grea. S-a consolat însă spre primăvară, când a fătat trei că­ţeluşi, dintre care părinţii mei au hotărât să-l păs­treze doar pe Grivei, pe ceilalţi dându-i pentru creş­tere unor prieteni.În vacanţa de iarnă ce a urmat, Dolca n-a mai par­ticipat însă ca altădată la jocurile noas­tre în ză­padă, supraveghindu-şi cu atenţie pu­iul. Dar la re­ve­nirea acasă în vacanţa de pri­măvară, cuşca din fun­­dul curţii era ocupată doar de Grivei. Nimeni din­­tre adulţii casei n-a vrut să-mi spună ce s-a în­tâm­­plat cu Dolca, iar sfâşierea din sufletul meu de co­­pil, pentru pier­derea ei, nu s-a vindecat multă vre­me.Apoi au trecut doi ani. Într-un sfârşit de va­can­ţă, în timp ce priveam cum pe uliţa satului coborau din munte turmele de oi însoţite de ciobani şi de câini, unul dintre ei a ţâşnit repe­zindu-se ame­nin­ţător către mine. Era Dolca! Am strigat-o pe nume şi ea s-a tupilat la pă­mânt şi s-a apropiat târâş, de parcă îşi cerea iertare. Sărindu-mi apoi cu o bucurie frenetică la piept, mi-a prins mijlocul cu labele din faţă şi şi-a ascuns botul la subţioara mea. Mare cum eram, am început să plâng de emoţie, în vreme ce Dolca îmi povestea, prin scâncete alintate, cât dor a suferit departe de mine şi ce rău este printre stră­ini. Stăpânul turmei îi dăduse lui tata o oaie şi trei bur­dufe de brânză pentru căţeluşa cea vrednică, dar toate astea eu le-am aflat prea târziu.Atunci am văzut-o pentru ultima oară pe Dol­ca, zbă­tându-se în braţele unui cioban. Plân­gea amar­nic, chemându-mă în ajutor.Amintirea ei mi-a revenit zilele trecute când, fă­când un bilanţ al vieţii, am simţit că cea mai fru­moasă perioadă a fost cea a copilăriei, chiar dacă atunci am cunoscut, pentru întâia oară, durerea sfâ­şietoare a despărţirilor fără întoarcere.