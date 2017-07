Generaţia puştilor din anii '80 a crescut cu afişele trupei lipite în dormi­tor. Melodii precum "Personal Jesus" sau "Master and Ser­vant" erau nelipsite din oferta discotecilor din vre­mea aceea, iar Dave Gahan (solist, chitarist, clape), Martin Gore (chitarist, clăpar, solist) şi An­dy Flet­cher (sintetizator, bas) îşi aveau fotografiile lipite pe îmbrăcămintea caietelor. Depeche Mode în­­semna libertate. Promisiunea unui alt fel de a exista, în anii cei mai duri ai socialismului. Iar soli­daritatea aceasta a publicului cu ei a ţinut formaţia "împreună". Au rămas uniţi chiar dacă au mai "pier­dut" pe drum câţiva tovarăşi. "Când ne-am lansat în anii '80, am crezut că o să reuşim câteva hituri, pentru ca mai apoi să dispărem din peisajul muzical. Ce ni s-a întâmplat însă este un vis devenit realitate. Să fim încă aici, să fi realizat atât de multe lucruri şi să avem atât de mulţi fani... este absolut fantastic", spunea Andy Fletcher într-un interviu recent.Au vândut peste 100 de milioane de discuri, au primit numeroase premii, au lansat 14 albume şi au continuat să reziste în fruntea topurilor, chiar dacă între timp entuziasmul s-a mai domolit, iar scena muzicală s-a schimbat. Depeche Mode a reuşit însă să se adapteze şi să îşi facă glasul auzit chiar dacă nu s-a transfromat radical şi nu a îmbrăţişat noile curente muzicale. "Nu mă dau peste cap să evit muzica în vogă de azi, dar nici nu am mare contact cu ea. Nu mă interesează. Noi am fost norocoşi. Ne-am creat o nişă a noastră şi avem o mulţime de fani. Nu trebuie să ne batem capul prea tare cu ce s-ar potrivi mai bine pe un album ca să le placă oamenilor... Mă uimeşte faptul că există atât de mulţi artişti, dispuşi azi să se imite unul pe celălalt. Aşa ajung să sune toţi la fel", spunea Mar­tin Gore.Dar mare par­te din succesul De­peche Mode s-a datorat chiar "modernismului" pe care îl aduceau la vremea lansării lor pe piaţa muzi­cală. ?n anii '80, se prezentau cu sintetizatoare da­te la maxi­mum, iar muzica lor a fost încadrată la: synth-pop, new wave, e­lec­tronic rock, dance-rock sau alternative rock. "Colegul nostru Vince Clarke a venit cu ideea să ne prezentăm ca o trupă electronică. El ne-a spus să ne cumpărăm sintetizatoare. Eu cântam la chitară bas şi habar nu aveam să cânt la clape. A trebuit să învăţ din mers", se confesa Andy Fletcher. Şi au învăţat atât de bine, că azi sunt consideraţi clasici ai genului.Timp de 10 ani au muncit din greu, au scos aproape câte un disc pe an şi au susţinut sute de concerte. Apoi s-au mai "domolit". Şi asta, nu pentru că nu mai aveau idei, sau chef de turnee mondiale, ci pentru că aveau chef de trăit. "Nu ne-am vorbit între noi ca să facem un disc la patru ani. Dar aşa s-a nimerit în ultimul timp. E important să avem şi câte o pauză, căci numai aşa ne putem păstra creativitatea la un nivel premium. ?n '80 eram tineri, nu aveam familii, aşa că mâncam, respiram muzică. De aia sco­team aproape câte un disc pe an. Acum e puţin diferit", spunea Martin Gore.După 37 de ani, muzica lor nu şi-a pierdut din calitate, ci şi-a schimbat doar puţin mesajul. Confesiunea s-a retras în favoarea realităţii. De­peche Mode se uită acum în jur, ca să descrie lumea în melodiile lor. Martin Gore şi David Gahan locuiesc în America, în timp ce Andy Flet­cher a rămas în Marea Britanie, aşa că sunt la cu­rent cu ce se întâmplă atât pe Noul, cât şi pe Bă­trânul Continent. Ultimul lor disc - "Spirit", lansat în martie a.c., are un puternic me­saj po­litic şi vrea să tragă un sem­nal de alarmă, căci umanitatea se află pe o pantă alunecoasă. "Trăim într-o lume în continuă schimbare. Cu cât am înaintat în vârstă, a început să mă afecteze mai mult ce se întâmplă în jur. Acum mă gândesc la viitorul copiilor mei şi la lu­mea în care îi cresc. Fiica mea Rosie (Stella Rose Gahan, 17 ani n.r.) a fost afectată profund de alegerile de anul trecut din SUA. Pur şi simplu, a plâns când a văzut rezultatele. Iar eu am rămas ...Wow", spunea David Gahan."Am compus melodiile astea în 2015 şi în nici jumătate de an s-a schimbat tot, zici că au fost scrise pentru evenimente de ieri. Ce se întâmplă la nivel mondial e o nebunie. Poţi avea lumea la pi­cioare cu un click şi te poţi conecta oriunde, în doar câteva secunde, însă cum ne afectează pe noi tehnologiile astea nu prea înţelegem... Nu mai spun de noile descoperiri ştiinţifice... Iar noi, în Ame­rica, avem un preşedinte care zice, oricând nu îi convine ceva: «Astea sunt ştiri false». I se aduc dovezile pe tavă că schimbările climatice ne afec­tează pe toţi, dar reacţia lui este: «Nu s-a întâmplat încă»", spunea Martin Gore.(La concertul de la Cluj-Napoca, de pe 23 iulie, nu veţi asculta numai melodiile revoluţionare de pe noul album Depeche Mode, ci şi şlagărele lor de altă­dată. Mai puteţi găsi bilete cu preţuri cuprinse între 311 şi 487 lei, în reţeaua Eventim.)