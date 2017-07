Date concrete

Rezultatele studiilor arată că ali­men­taţia are un rol foarte important pen­tru o inimă şi o circulaţie sănă­toasă - lucru ştiut, de altfel, şi până acum. Nou este faptul că alimentaţia corectă poate chiar stopa bolile car­diace şi vasculare, contribuind la în­sănătoşirea arterelor.(de exemplu scrum­­bia şi somonul) - reduce în mod evi­dent riscul bolilor cardia­­ce, pentru că uleiul de peşte re­duce tensiunea ar­terială, spo­reş­te cantitatea de coles­terol "bun" (HDL) din sânge, sub­ţiază sânge­le şi previne for­ma­rea chea­gu­ri­lor.reduce, de aseme­nea, tensiunea arterială şi coleste­ro­lul, îm­piedică de­pu­nerile pe pe­re­ţii va­selor, sub­ţiază sân­gele, previne for­marea chea­gurilor şi repa­ră "strică­ciu­nile" de pe ar­tere.- au ace­laşi efect ca usturoiul.- scade nivelul colestero­lului şi previne deteriorarea arte­relor.- sunt bogate, prin­tre altele, în acizi graşi nesa­tu­raţi, care protejează inima, şi în an­tioxidanţi; de aceea ele sunt ca­pabile să prevină îmbolnăvirea arte­relor, provocată de valorile prea ridicate de colesterol.- cru­de sau fierte - con­ţin beta-ca­ro­ten, vitamina C şi alţi an­tioxi­danţi, care re­duc riscul apa­ri­ţiei bolilor de inimă şi de cir­culaţie.mază­re, fasole boabe us­ca­tă şi alimente bogate în vita­mina C, E şi beta-ca­roten.Hrana noastră poate contri­bui la reducerea colesterolului dăunător (LDL) şi la sporirea celui "bun" (HDL).De asemenea, s-a constatat că anu­­mite alimente conţin sub­stan­ţe care reduc producţia coles­tero­lului (pro­prie organismului) şi împiedică coles­terolul dăunător (LDL) să acţio­neze asupra arte­relor.- sporesc semnifictiv cantitatea de colesterol "bun" (HDL) şi o reduc pe cea de colesterol dăunător (LDL).are aceeaşi acţiune; în plus, el ne­u­tralizează LDL-ul, fă­cându-l ino­fensiv pentru orga­nism.(somonul, scrum­bia, sardina şi tonul) spo­reşte nive­lul HDL-ului şi-l reduce pe cel al LDL-ului.din toate soiu­rile, de preferinţă cru­­de.re­duc sub­stan­ţial ni­ve­lul de coles­te­rol (LDL).mere, grep­fruit, tă­râţe de ovăz, mor­covi, ţe­li­nă şi toate celelalte ali­mente bogate în cal­ciu, po­tasiu şi vi­ta­mina C.Raportul dintre hrană şi apa­riţia cancerului este destul de com­plex şi n-a fost încă stu­diat în tota­litate. Dar un lucru este as­tăzi sigur: o alimentaţie conşti­en­tă, reglată cores­punzător, poa­te stopa evo­luţia bolii şi poate îm­piedica şi întârzia dezvol­tarea şi în­mul­­ţi­rea celulelor cance­roase în orga­nism. Pentru că în ali­mente au fost identificate diferite sub­stan­ţe care nu numai că pre­vin cance­rul, ci pot chiar să oprească pro­pa­garea, metastaza­rea lui.Conform aprecierilor Institu­tului Naţional de Cancer din SUA, 35% din totalul îmbolnă­virilor de cancer din centrele in­dustriale din Occident sunt provocate de alimentaţie.- con­­ţin sub­stanţe care pot "ani­hila" nitrosa­mina şi alfa­toxina (substanţe cance­ri­ge­ne), blocân­du-le.- studii recen­te arată că tărâţele de secară pot stopa în mod evi­dent dez­voltarea tumorilor malig­ne la prostată şi intestinul gros. Acest efect se da­torează con­ţinutului lor în fitoes­tro­geni (substanţe vegetale se­cun­dare) şi în fibre. De altfel, fi­brele oferă un grad ridicat de pro­tecţie faţă de cancer (de sân, de pros­ta­tă, de intestin) şi faţă de bo­lile cardiace şi cir­culatorii.Nu­me­roa­se cercetări con­firmă fap­tul că un con­sum regulat de fibre redu­ce în mod vizi­bil riscul apa­ri­ţiei canceru­lui. Efectul se datorează în spe­cial vitaminelor - cu precădere A, C, E şi beta-caroten.- acizii graşi Omega 3 exis­tenţi în uleiul de peşte re­duc efectiv riscul meta­sta­zelor, împiedicând ce­lu­lele "migratoare" să se fi­xeze din nou.- stu­dii re­cen­te au arătat că acesta poa­te redu­ce cu 25% riscul can­cerului de sân la femei.- conţin diverse sub­stanţe ca: beta-caroten şi fla­vonoide, care pot neutraliza sub­stanţele can­ce­rigene., ca de pil­dă: broc­coli, salata verde, varza, spa­na­cul. Cu cât sunt mai verzi, cu atât e mai mare cantitatea de substanţe antican­ce­rigene pe care o conţin (be­ta-carotenul, lu­teina sau vitamina C - toate trei, excelenţi antioxidanţi).: mor­covii, ardeii graşi, roşiile sau do­vleacul sunt bogate în substanţe care protejează or­ganis­mul de cancer.con­ţin fito­sterine, saponine (cu efect anti­can­cerigen) şi genisteină - o sub­stanţă vegetală secundară care poate împie­dica dezvoltarea şi înmulţirea tumorilor.(în spe­cial cel verde) au un conţi­nut bo­gat în catehine - substanţe antican­ce­rigene, al căror efect pre­ventiv a fost des­coperit abia de curând.stimu­lează activi­tatea sistemu­lui imunitar, întâr­ziind astfel dezvol­tarea tumo­rilor.lemnul dul­ce - poate stopa dezvoltarea celu­lelor can­ceroase şi poate deter­mina celulele în stadiu pre-can­cer să revină la dez­voltarea nor­mală.gră­simea animală încinsă prea tare - de exemplu când picură din carnea prăjită pe grătar peste fla­cără sau cărbu­nii încinşi - este cance­rigenă şi mi­rosul n-ar tre­bui inhalat. În general, evitaţi să mâncaţi bucăţile de carne arsă.Sănătatea noastră depinde de modul în care sistemul imunitar reu­şeşte să dirijeze reacţiile de apărare pentru distrugerea "in­va­datorilor", adică a viruşilor şi a bacteriilor.Studiile ştiinţifice arată că ali­­men­tele conţin o serie întreagă de sub­stanţe care stimulează ac­ti­vi­tatea globulelor albe, întărind astfel efectiv sis­te­mul imunitar şi protejându-ne de infecţiile vi­rale sau bacteriene şi chiar de apariţia tumorilor ma­ligne.- impulsionează ac­tivi­tatea "celu­lelor ucigaşe" proprii organismului nostru, cele care atacă viruşii şi celulele tumorale (ele "simt" substanţele nocive şi le distrug). În plus, iaurtul sporeşte cantitatea de interferon - o substanţă impor­tan­tă, care întăreşte capacitatea de apărare - şi accelerează pro­du­cerea de anti­corpi.- are o puter­nică ac­ţiune antibac­teriană şi pro­tejează or­ga­nismul de infec­ţiile datorate sis­te­mului imu­ni­tar slăbit.- hrana vegetală conţine, printre altele, beta-caroten, vita­mina C şi alte substanţe cu efect antiviral şi an­ti­oxidant, care - toa­te - întă­resc sis­temul imu­ni­tar.fruc­­tele de mare şi crus­taceele (în special stri­diile, foar­te bogate în zinc)., s-ar pu­tea spune că în domeniul cer­cetării alimentelor, ştiin­ţa mai are mul­te de făcut şi că ne va surprinde (cât de curând) cu descoperirile ei senzaţionale. În linii mari, ea va putea explica un lu­cru cu­noscut deja de seco­le, şi anume că fie­care ali­ment are un efect bine­fă­că­tor şi poate fi folosit cu suc­­­ces în vin­decarea bo­li­lor.