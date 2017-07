Sub vipiile fierbinţi ale verii, pie­lea moare de sete. Ea are mare nevoie de ajutor ca să-şi poată reface în­velişul de umiditate. Mai în­tâi, fiindcă este iritată. Apoi, fiindcă este uscată şi stă să crape. Faceţi-vă timp ca s-o în­grijiţi cum scrie la car­te, fiindcă altă piele mai bună n-o să primiţi.- cu cât le apli­caţi mai des, cu atât mai bine. Ele sting se­tea pie­lii, ajutând umiditatea să pă­trundă adânc în obraz, mai ales dacă veţi folosi infuzii reci de plante medici­nale (muşe­ţel, aloe vera) sau miere, aşe­­zate pe faţă sub for­mă de comprese (se în­tinde un strat de mie­re, subţiată cu puţină apă mi­nerală, apoi se spa­lă).- rege­ne­rează ra­pid pielea vătămată de soa­re. Ames­­te­caţi un borcănel de iaurt cu o lingură de untdelemn de măsline sau de ger­meni de grâu, în­tindeţi compoziţia în strat cât mai gros pe obraz şi lăsaţi-o să ac­ţioneze cel puţin 10 minute. În vre­mea a­ceas­ta, enzimele din iaurt şi vita­mina E conţinută de uleiul de ger­meni de grâu regenerează celu­lele vătămate de soare.- acţionează energizant. Pielea subţire care înveleşte buzele nu este prevăzută cu un strat cornos, pro­tector, ci se a­pă­ră prin propriile ei li­pide. De asta are nevoie de ajutor din afară: înmuiaţi un tampon de vată în ceai de muşeţel şi pre­saţi-l câ­te­va minute pe buze. Cal­mează. După aceea aplicaţi un ruj me­di­­cinal in­color (strugurel).- veniţi trans­piraţi de la plajă şi vreţi să faceţi un duş? Evitaţi apa rece, care învio­rează nu­mai în primele clipe, dar apoi stimu­lează circulaţia sângelui. Faceţi un duş cu apă călâie, apoi un­geţi-vă cu o lo­ţiune hidratantă răco­roasă (mentă, lă­mâie, lavandă etc.)- pen­tru o piele frumoasă şi sănătoasă, băutul apei e absolut necesar. Numai aşa me­­ta­bolismul func­ţio­nează op­tim, iar sub­stan­ţele otră­vitoare sunt elimi­nate din or­ganism. Şi celulele pie­lii sunt mai bi­ne hră­nite. Mini­mum de li­chid ingerat pe zi: între 1,5 - 2 litri de apă plată sau ceaiuri de plante.- necesită pie­lea arsă de soare. Cură­ţa­ţi-vă obra­zul cu un lap­te demachiant, apoi a­pli­­caţi cu­buri de gheaţă, vreme de câteva mi­nute, plimbându-le pes­te obraz. Cir­cu­laţia sângelui se ac­cele­rează şi porii se închid. Aplicaţi apoi o cremă hidratantă.. Soarele şi apa sărată usucă părul şi-l fragili­zează. Re­gulă obligatorie pentru vacanţă: folo­siţi cel puţin de două ori pe săptămână bal­samuri, după ce vă spălaţi pe cap. (Alegeţi-le pe cele ca­re conţin colagen.), evitaţi categoric urmă­toa­rele ac­ti­vi­tăţi: sauna, băile în cadă, duşurile pre­­lungite, peeling-ul, şter­sul corpului cu prosoape aspre, aburi la faţă. Toate aces­tea duc la o mai rapidă cojire a pie­lii.