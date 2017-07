Ludovic al XIV-lea, supranumit "Regele Soare"

În astrologia tradiţională nu se întocmea astro­grama unei naţiuni, deoarece noţiunea de stat, aşa cum o cunoaştem noi astăzi, încă nu exista. Ea a în­ceput să se contureze de-abia în Europa secolului XVI. Dar cum astrologia este mult mai veche de-atât, în vechime, diversele popoare erau legate fie­care de o anumită zodie. În cazul Franţei, zodia arhe­tipală, cum am putea-o numi, e cea a Leului. Iar această asociere tradiţională nu s-a dezminţit, de­oarece Leul, cel guvernat de Soare, este con­siderat semnul monarhei. Este uşor de înţeles de ce: Soarele este cel mai important corp ceresc, inima fără de care întregul nostru sistem solar ar înceta să existe, astrul în jurul căruia se rotesc toate planetele. La fel, regele este cel mai important dintre locuitorii ţării sale, cel în jurul căruia se structurează regatul întreg şi în jurul căruia cei care-i formează suita gravitează precum planetele în jurul Soarelui. Acesta este un prim criteriu de luat în seamă, atunci când vrem să înţelegem caracteristicile de fond ale unei naţiuni.Cel de-al doilea criteriu este explicat de unul dintre cei mai apreciaţi specialişti în astrologie, Ni­colas Campion, care spune că: "În vremurile de demult, oamenii aveau mult mai degrabă tendinţa de a se identifica cu o zonă geografică, sau ca su­puşi ai vreunui stăpân al locului sau ca aparţinând unei anumite secte religioase. De aceea era mult mai important pentru astrologi să întocmească har­ta natală a nobilului local, a prinţului, a regelui ori a împăratului sau a unui alt tip de conducător şi să esti­meze (prin intermediul acestor hărţi, n.n.) isto­ria şi viitorul marilor religii ale omenirii, decât să în­cerce să definească un horoscop al naţiunii în sine. Se considera că regele însuşi întruchipa naţiu­nea, iar astrogramele naşterii şi încoronării sale erau considerate a fi de importanţă primordială".Acest al doilea criteriu ne obligă să ne uităm la regele care a consacrat Franţa ca mare putere eu­ro­peană. Sub domnia sa, ţara a devenit cea mai mare putere pe continent. Ne referim, desigur, la regele Ludovic al XIV-lea, supranumit "Regele Soare". Ceea ce remarcăm în primul rând, atunci când ne ui­tăm la astrograma acestui ilustru monarh, este faptul că Luna, care reprezintă ţara, poporul, na­ţiu­nea, se găseşte, alături de micul benefic Venus, în zo­dia Leului. Este semn că poporul îşi admiră re­gele, iar regele este conştient de acest lucru şi ştie să-l aprecieze.Conjuncţia Soare-Lună în Leu se găseşte în ca­sa a noua a zodiacului, care are de-a face cu vizibi­litatea, cu relaţiile cu străinătatea şi cu populari­tatea. Această combinaţie dintre planete şi casă ne povesteşte atât despre fastul şi rafinamentul de la curtea regelui, dar nu numai. Casa a IX-a are de-a face şi cu formele superioare ale cunoaşterii (guver­nează învăţământul uni­versitar şi postuniversitar). Pe Ludovic nu l-a interesat doar să adune în jurul său, în luxosul Versailles, pe cei mai importanţi din­tre aristrocraţi, ci a fost preocupat să in­vite şi per­soane marcante din viaţa culturală şi intelectuală a Franţei. Felul în care casa a noua este legată de învăţământul superior reiese şi din faptul că Ludovic al XIV-lea a ales, totodată, să devină patron al Academiei Franceze. Regele atât de identificat cu ţara, al cărei cap încoronat era, este cel care a avut celebra replică "L'état c'est moi" ("Sta­tul sunt eu"), confirmând, ast­fel, teoria astro­logiei lui Cam­pion, pe care am citat-o mai sus. Într-adevăr, el a fost cel care, pe parcursul celei mai lungi domnii din istoria Bătrânului Continent (72 de ani şi 101 zile) a făcut ca Franţa să devină cea mai mare putere europeană a vremii. Extrem de lucid (Soarele în Fecioară şi în casa a zecea), dornic şi capabil să mânuiască puterea (ascendentul în Scor­pion) şi însufleţit de un ideal măreţ (Neptun pes­te ascendent), "Regele Soare" trăia cu credinţa că monarhia era de sorginte divină şi că regelui îi re­veneau drepturi divine. Aşa cum Soarele ordo­nează în jurul său orbitele planetelor, Ludovic al XIV-lea s-a priceput să centralizeze puterea şi să de­termine până şi cele mai orgolioase dintre casele nobiliare franceze (şi nu erau puţine la număr) să or­bi­teze în jurul său. Şi după ce a reuşit să cen­tra­lizeze puterea în propria lui Franţă, guvernată de Leu, Regele Soare a pornit o serie de războaie vic­to­rioase, care i-au consolidat şi mai mult statutul şi pu­terea de monarh absolut. Iată în ce fel Franţa ar­he­tipului tradiţional, cel al Leului, şi-a găsit ex­primarea istorică.Uranus. Odată cu descoperirea lui Uranus, mă­rimea sistemului nostru solar, practic, s-a dublat, iar saltul în conştiinţă al omenirii, de asemenea. În momentul în care energia revoluţionarului Uranus a intrat în conştiinţa colectivă, au început marile revoluţii. Şi marile experimente sociale. În Anglia începea revoluţia industrială, care avea să schimbe întregul concept despre eco­no­mie. La Boston, arun­carea cea­iu­lui în mare de pe vasul May­flower, ca gest simbolic de pro­test împotriva taxelor percepute de Coroana britanică asupra articolelor coloniale, avea să ducă la naşterea unei naţiuni cum nu s-a mai văzut pe lume - cea americană, în accepţiunea modernă a cuvântului. Dar cea mai violentă a fost reacţia lui Uranus faţă de monarhia fran­ceză, pe care a înlăturat-o sub o lozincă avangardistă, dar bru­tală, citată însă de cele mai multe ori incomplet: "Li­bertate, egalitate, fra­ternitate - sau moartea!". La dreapta erau liber­tatea, egalitatea şi fraternitatea, la stânga, ghilotina. Aces­ta este marcajul lui Ura­nus, cel mereu radical. Pentru el există doar soluţii extreme, nu cunoaşte griurile. Dar motivul principal care ne face să gândim că Uranus s-a concentrat cu atâta îndârjire asu­­pra monarhiei franceze este faptul că el e gu­ver­natorul modern al semnului opus Leului, cel al Vărsătorului.După ce statul nu a mai putut fi reprezentat de o sin­gură persoană - monarhul absolut - Franţa a de­venit republică. Mai precis, de cinci ori. Pentru că, astro­logic vorbind, există o întreagă cronologie care cuprinde nu mai puţin de cinci "republici franceze". În mod ciudat, ziua naţională a Franţei nu se re­găseşte însă printre astrogramele folosite îndeobşte de astrologi în analiza evenimentelor majore pentru ţară. Franţa are ca zi naţională 14 iulie, dublă zi de comemorare pentru cetăţenii săi. În 1789 s-a produs Căderea Bastiliei şi, un an mai târziu, tot pe 14 iulie, aniversarea Sărbătorii Federaţiei. Astro­gra­ma por­nind de la ziua naţională a Franţei explică faptul că Franţa a continuat să rămână o mare pu­tere şi după colapsarea monarhiei, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul altor monarhii devenite republici, cum ar fi Austria. Continuitatea cu trecutul reiese şi din faptul că Regele Soare şi Franţa lui 14 iulie împărtăşesc o poziţie similară a lui Neptun, planeta idealurilor şi aspiraţiilor, dar şi a iluziilor, aflat în pri­ma şi cea mai importantă casă zodiacală, în con­juncţie cu Ascendentul. Semnificaţia acestei simi­litudini poate consta în faptul că regăsim aici pecetea de forţă, lux şi rafinament imprimată de Regele Soare şi felul în care această energie a continuat să existe şi să evo­lue­ze, fiind integrată în personalitatea Fran­ţei mo­derne. Aceasta contintuă să fie şi astăzi un eta­lon mon­dial pentru rafinament, educaţie, ele­gan­ţă ves­timentară şi, nu în ultimul rând... gastro­nomie.Numele Emmanuel înseamnă în ebraică "Dum­ne­zeu este cu noi", ceea ce probabil că ştiu prea puţini dintre cei care l-au ales. Desigur, însă, asta şi-au dorit. Dar şi din punct de vedere astrologic, aple­carea către credinţă este accentuată în per­so­nalitatea lui. Cel mai tânăr dintre preşedinţii Franţei este născut Săgetător, semn asociat cu credinţa. Deşi familia de distinşi intelectuali în care s-a născut era o familie complet desprinsă de prac­ticile religioase, copilul Emmanuel a cerut să fie botezat în rit romano-catolic la vârsta de 12 ani. Educaţia lui s-a bazat, de asemenea, pe anumite norme cu caracter religios, deoarece a beneficiat de o educaţie (şi de o soţie) de tip iezuit. Dar, tot ca un Săgetător tipic, setea de cunoaştere a lui Macron s-a extins în multe alte direcţii. El a absolvit Fa­cultatea de Filo­zofie a Universităţii din Pa­ris, ceea ce i-a creat o viziune de ansamblu tipic umanistă. Apoi, a urmat la faimoasa Science Po (un fel de ASE) şi este licenţiat al unei şcoli de elită, École Nationale d'Administration, consi­de­ra­tă o adevă­rată pepinieră pen­tru viitorii lideri francezi. Ve­dem de-aici cele două valen­ţe dominante ale unui Săge­tător cu ascendent în Capri­corn: aplecarea către o cu­noaş­tere de tip umanist, o atitudine holistică, inte­grativă, specifică Săgetătorului, dar şi simţul practic şi organizatoric caracteristic as­cendentului în Capri­corn. O altă prezenţă puternică în astrograma lui Macron este cea a planetei Plu­ton. Existenţa aces­teia în casa a opta precum şi Lu­na în Taur, alt semn distinctiv al talentului de a face bani, ne explică de ce a lucrat cu succes ca bancher de investiţii. Pluton este, în primul rând, responsabil pentru această înclinaţie, căci planeta guvernează atât casa a opta, cât şi sistemele bancare şi, în spe­cial, investment banking-ul, care se bazează pe fruc­tificarea unor resurse comune. Tot casa a opta, împreună cu Pluton, guvernează însă şi societăţile şi serviciile secrete, cu care orice preşedinte are, vrând-nevrând, de-a face. Dar Macron era sortit să aibă de-a face cu ele, indiferent dacă ajungea preşedinte sau nu. Iată un personaj multilateral, puţin excentric prin multitudinea şi diversitatea stu­diilor şi a preocu­părilor, dar capabil să stăpâ­neas­că în egală măsură lumea ideilor şi a poli­ticului, precum şi a valori­ficării resurselor practice. Această fericită ambi­va­lenţă i-a permis lui Macron să se lanseze în politică în urmă cu zece ani, ajun­gând să ocupe în acest răstimp şi funcţia de ministru al Economiei. Activitatea guvernamentală nu pare însă să-i fi fost pe plac, cel puţin nu în guvernul lui Manuel Valis, pentru că în august 2016, Macron îşi dă demisia şi, la mai puţin de un an, res­pectiv în aprilie 2016, înfiinţează partidul/mişcarea "En Marche!". Intuiţia politică a lui Macron a funcţionat impecabil. El a realizat cât de limitate sunt ideologiile şi obiectivele partidelor consacrate de pe scena politică a Franţei şi a avut îndrăzneala să pună lucrurile în mişcare (en marche) într-un mod inedit, care, evident, a prins, pentru că altfel nu ar fi devenit cel mai tânăr preşedinte al Franţei, pe data de 14 mai.Un astrolog francez destul de cunoscut îşi ex­prima recent surpriza că Macron a ajuns preşedinte, de­oarece personalitatea sa nu rezonează cu astro­grama Franţei, întocmită după data întemeierii pri­mei republici franceze (21 septembrie 1792, ora 15:30, Paris). Potrivit acestei astrograme, poporul francez ar fi trebuit să-l respingă curând pe Macron, ca fiind nepotrivit pentru această naţiune. Dar supra­pu­nerea astrogramei pre­şedintelui Macron cu Fran­ţa Căderii Bastiliei spune cu totul altă poveste, una în care Macron merge de braţ cu Franţa. Marte, pla­neta mersului înainte, a cura­jului şi autoafir­mării, în astrograma lui Macron se adaugă celor trei planete ale Franţei din zodia-ma­mă, cea a Leului, şi anume Uranus, Venus şi Jupiter. Marte acţionează ca o locomotivă care pune în mişcare cele trei pla­nete, le insuflă o nouă energie. Nu putem să nu ne gândim la partidul lui Macron, "En marche!". Luna în Taur a tânărului preşedinte francez se înţelege de minune cu identitatea naţiunii franceze (Soarele în Rac) şi e o promisiune a consolidării economice a unei Franţe care s-a ţinut cam greu pe picioare din acest punct de vedere, în ultimele decenii. Cea mai frapantă potrivire reiese însă din faptul că planeta puterii, Pluton, din astrograma lui Emmanuel Ma­cron se suprapune exact pe cerul natal al Franţei moderne, iar Nodul Nord al Preşedintelui (sensul vieţii) se află alături. Nu putem să nu ne gândim că lui Macron i-a fost dat să restaureze puterea ţării, pe care a ajuns să o conducă. Pluton dă acces la pu­tere, dar se şi răzbună cumplit dacă acest dar este fo­losit în interes propriu. Să sperăm că, în ciuda tine­reţii sale, preşedintele francez nu se va lăsa sedus de tentaţiile plutoniene. Cu Pluton, nota de plată vine târziu, dar nu e ieftină niciodată - şi nici evita­bilă.Din fericire, moralul şi credinciosul Jupiter, ma­rele benefic, e puternic în astrograma lui Macron, atât prin casa în care e plasat (casa a IX-a, pe care o guvernează), cât şi prin zodie, cea a Racului, unde planeta se găseşte în exaltare.Şi, în fine, Ascendentul tânărului preşedinte fran­cez se găseşte în zodia Capricornului, cel de-al patrulea semn cardinal, completând astfel cel de-al patrulea braţ al crucii semnelor cardinale, Berbec - Ba­lanţă, Rac - Capricorn şi subliniind o latură tra­diţio­nalistă, capabilă să susţină o personalitate des­chisă şi, din multe puncte de vedere, necon­ven­ţională.După primul atac terorist cu impact mediatic major din Franţa, cel de la săptămânalul satiric "Charlie Hebdo", din 7 ianuarie 2015, atentat care e reverberat în întreaga Europă, un personaj descris drept "fost consilier al preşedintelui Putin" făcea o afirmaţie curioasă, preluată de mai multe posturi de televiziune. La noi în ţară, declaraţia a fost difuzată de DigiTv. Aceasta spunea că, dacă puterile occi­den­tale vor continua să sancţioneze economic Rusia lui Putin, să nu se mire dacă în Europa va izbucni o primăvară arabă. Declaraţia părea incongruentă şi cumva nelalocul ei, dar în Europa A IZBUCNIT ulterior un adevărat foc de artificii al atentatelor anunţat indirect. Doi ani mai târziu, preşedintele rus, unul dintre cei mai puternici lideri de pe pla­netă, venea să-l viziteze pe noul preşedinte francez, pe 30 mai. În toate întâlnirile sale cu omologi din alte ţări, Putin, a cărui carieră în KGB, în tinereţe, nu este un secret pentru nimeni, a reuşit, dacă nu să-şi domine interlocutorul, măcar să-l ţină în şah. Până la această vizită, când "Cocoşul galic" nu a ezitat să-l acuze pe "Ursul rus" în cuvinte elegante, dar fără echivoc, de punerea în circuit a unor ştiri fal­se. Macron a făcut de asemenea referiri la încăl­cările drepturilor omului în Rusia şi nu s-a temut să vorbească despre ro­lul jucat de aliaţii Ru­siei în Siria. Tânărul Macron a dominat în conferinţa de presă, dovedind că pre­gă­ti­rea iezuită e în stare să facă faţă celei KGB-iste. Cert este că pre­şe­dintele rus nu a avut replică sau s-a abţinut. În schimb, îndrăzneala lui Ma­cron a cucerit presa. Un motiv al com­por­tamentului reţinut al lui Putin poate fi faptul că acesta ar fi preferat s-o vadă pe scaunul pre­zi­denţial pe contra­can­di­data lui Macron, Marine Le Pen.La nici o lună după această vizită şi la mai puţin de două săptămâni înainte de Ziua Bastiliei, acel 14 iulie cu dublu accent în istoria Franţei, poliţia fran­ceză anunţa, pe 4 iulie, arestarea unui individ de 23 de ani, care pregătea o tentativă de asasinat asupra pre­şedintelui Macron tocmai la această dată. Locul ales pentru asasinat ar fi fost Champs Élysées, în tim­pul paradei militare, la care era invitat să parti­cipe, ca oaspete de onoare, preşedintele american Donald Trump. Tentativa de asasinat a fost de­ju­cată într-un context astrologic dificil pentru Franţa, când Marte şi Soarele în Rac s-au înfruntat cu acelaşi Pluton care va juca mereu un rol cât timp va dura "mariajul" lui Emmanuel Macron cu Franţa.Pe cât de explicit confrontaţională va fi relaţia sa cu Putin (Macron a anunţat public că nu recu­noaşte ane­xarea Crimeei de către Rusia), pe atât de relaxată pare a fi cea cu Statele Unite sub Donald Trump, pen­tru că acesta din urmă are Luna în Să­getător, ace­laşi semn în care Macron are Soarele. Dar Soarele acestor doi preşedinţi se găseşte în semne opuse şi între ei există şi tensiuni pe care unii le apreciază ca fiind considerabile. Prima ten­siune e legată de Marine Le Pen, pe care preşe­din­tele ame­rican a sus­ţinut-o în alegeri. Al doilea su­biect sensibil e faptul că Trump a ales să se diso­cieze de tratatele de le Pa­ris referitoare la protecţia mediului şi a climei po­zitive, poziţie pe care îndrăzneţul Ma­cron a cri­ticat-o fără ezitare - la fel cum a pro­cedat şi cu Putin. Avem, deci, un Cocoş galic ales în anul Co­coşului de foc, greu, dacă nu imposibil de intimidat.