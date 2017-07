Înainte de a proceda la o angiografie, un stent, un bay-pass etc. încercaţi cu încredere acest reme­diu, care vă poate vindeca. De asemenea, dacă aveţi ateroame pe carotide, colesterolul mare sau o infec­ţie urinară cu efecte supărătoare, procedaţi la fel.Ingrediente: 1 ceaşcă (200 ml) suc de lămâie, 1 ceaşcă (200 ml) oţet de mere (fără miere de al­bine), 1 ceaşcă (200 ml) suc de ghimbir, obţinut dintr-o rădăcină de ghimbir cât un cartof mijlociu, rasă pe răzătoarea mică, peste care se pun 200 ml apă, se lasă 10 minute să se macereze şi apoi se stoarce, obţinându-se 200 ml!; 1 ceaşcă (200 ml) suc de usturoi (procedaţi la fel ca la ghimbir, cu o căpăţână mare de usturoi care se face mujdei).Cele 4 ceşti (800 ml) se pun la fiert 45-50 de minute, pe foc mic, până rămân 600 ml. Se lasă să se răcească apoi lichidul, se pune într-un borcan de 1 litru sau mai mare, peste care se adaugă, după preferinţă, 2-3-4 ceşti de miere de albine. Poate fi orice fel de miere. Se amestecă bine şi se lasă 48 de ore la macerat, să se omogenizeze. Se pune bor­ca­nul pe masa din bucătărie şi se ia zilnic, dimi­neaţa, cu 30 de minute înainte de micul dejun, câte o lingură de supă, până se termină preparatul (durează cam 45-50 de zile).Înainte de începerea tratamentului şi după ter­minarea lui, faceţi următoarele analize: colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, glicemie. Eu am făcut şi Eco Doppler pe carotide şi mi-au dispărut ateroame destul de mari. Acum nu mai fac accident vascular cerebral tranzitoriu, pe care îl făceam frecvent.Vă urez sănătate!Leacul care urmează îl ştiu de la tatăl meu, care toată viaţa a suferit de prostată. Îl practica paralel cu administrarea medicamentelor şi spunea că se simte bine. Se fac băi de şezut alternative, fierbinţi şi reci, 3 minute baia fierbinte (pe ceas) şi 1 minut baia rece. Se începe cu baia fierbinte şi se încheie cu cea rece. Tratamentul se face de două ori pe zi, dimineaţa şi seara. Masajul prostatei prin rect (se simte cu degetul, când e inflamată) duce şi el, dacă e practicat continuu, la reducerea tumefacţiei.Mă adresez cu un sfat persoanelor care au du­reri osoase şi musculare şi le recomand să folo­seas­că Apireven cremă, care conţine venin de albine (produs de I.C.D. Apicultură Bucureşti). Încercaţi şi masajul tălpilor ambelor picioare. Se aplică pe locul dureros în strat foarte subţire şi se masează până se absoarbe complet.Pentru suflet, recomand studierea psalmului 1 din Biblie.Multă sănătate şi fericire!În urmă cu câţiva ani, am făcut o întindere de li­gamente la genunchiul stâng, pe care am tratat-o cu şedinţe de ultrasunete + Xilină, ultrasunete cu Boicil, tot felul de alte unguente (Revulsin, Apire­ven, Diclofenac unguent şi tablete), fără nici un rezultat. Această durere în genunchi cu junghiuri şi înţepături, cu greutate în mers, au încetat după ce am început să frecţionez genunchii, zilnic, cu un macerat obţinut din gaz şi untul-pământului. Se cum­pără rădăcină de untul-pământului de la vân­zătorii de plante medicinale, se curăţă de coajă şi se dă pe răzătoarea mică. Se pune într-o sticlă de lapte cu gu­ra largă, se toarnă deasupra gaz, circa 3/4, şi se lasă la ma­cerat 8 zile. Zilnic se începe un­gerea părţilor dure­roase, in­clusiv par­tea cervi­cală, coloa­na vertebrală sau mijlocul. Rezultatul favo­rabil se vede după 7-8 zile. Cine nu suportă mirosul de gaz poate folosi al­cool tare, de peste 60°, dar rezultatul este mai bun cu gaz. Persoanele în vârstă, cu afec­ţiuni reumatismale cro­nice, pot înfăşura, după frec­ţionare, cotul, genunchiul sau mijlocul cu o pânză de bum­bac sau in, apoi cu un fular de lână.Cu stimă,- O linguriţă de plantă mărunţită se pune într-o ceaşcă cu apă rece. Se lasă de seara până dimineaţa, se încălzeşte puţin a doua zi, apoi se strecoară. Se bea câte o înghiţitură, îna­inte şi după fiecare masă, adică 6 înghiţituri pe zi.Se pune o lin­guriţă amestec din plante la o ceaşcă de apă clo­co­tită. Se lasă acoperită 10 minute. Se stre­coară. Se pune o linguriţă Bitter suedez. Se bea unul până la doi litri de ceai pe zi, în­ghiţitură de în­ghi­ţitură, cu o jumătate de oră înainte de masă.- Se ume­zeşte o pânză mai groasă şi se aplică pe locul bolnav acoperită cu o folie de plastic.- un litru de apă se dă în două clocote, se trage deoparte vasul aco­perit şi se lasă 10 minute. Atunci se pune în apă o lingură de rostopască mă­run­ţită. Se amestecă cu o lingură de lemn (atenţie, planta este otrăvi­toare, a nu se pune mai mult). Se lasă de seara până dimineaţa. Se strecoară. Se pun 200 ml mie­re, de pre­ferinţă de salcâm. Se ia o lingură pe oră, in­diferent că ai mâncat sau nu, de 10-12 ori pe zi. Tratamentul în cazul cancerului durează două luni. Are efect în toate bolile ficatului şi pan­creasului.