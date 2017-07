Căderea părului

Ciuperca piciorului şi a unghiei

Balonările

Uscăciunea vaginului

Transpiraţia

Hemoroizii

Impotenţa

Depresia

Dintre cele două sexe, mai înţelepte sunt femeile. De ce? Pentru că, spre deo­se­bire de bărbaţi, ele sunt inte­resate de medicina preventivă, iar nu de cea care încearcă să repare un rău deja comis. 71% dintre femei merg regulat la gine­colog - nu fiindcă ar suferi de ceva, ci numai ca să-şi facă un control. În schimb, bărbaţii sunt excesiv de optimişti în privinţa stării lor de sănătate: 86% dintre cei ce aparţin categoriei de vârstă 40-49 de ani o apre­ciază ca fiind bună până la excelentă. Însă, în momen­tul când se lasă convinşi să se supună unei investigaţii de rutină, la jumătate din ei se des­coperă afecţiuni deloc neglijabile.Dar, deşi sunt mai deschise, şi femeile au, la rândul lor, anumite reţineri, atunci când e vorba de problemele care le apar în zona intestinală, ana­lă sau genitală. Balonările, bolile cu transmi­tere sexuală sau hemoroizii sunt subiecte jenante, dificil de abordat. Şi n-ar trebui să fie aşa. Deoa­rece, practicând politica struţului, nu faci decât să permiţi simptomelor să se agraveze. Şi chiar o neplă­cere aparent minoră, cum ar fi ciuperca pi­ciorului, poate reprezenta, de fapt, semnul de la suprafaţă al unei afecţiuni interne de mare gra­vitate.Femeile îl pot găsi foarte sexy şi pe un bărbat cu chelie. Dovada în carne şi oase: actorul ameri­can Bruce Willis. Cu toate aces­tea, numeroşi bărbaţi au sentimentul că le este ştir­bită virilita­tea, atunci când începe să li se rărească părul.Dacă numărul de fire căzu­te într-o zi este mai mare de 100, dermatologul va pune diag­nos­ticul de alopecie difu­ză (eflu­viu). Băr­baţii îşi pot pierde în totalitate podoaba capi­lară, în vreme ce la femei ea devine doar mai puţin dea­să, de obicei în creştetul ca­pului. De multe ori, căderea părului este de­ter­minată gene­tic şi se ac­cen­tu­ează în perioa­da preme­no­pauzei. În unele situaţii, ea poa­te fi cauzată şi de o tulburare a siste­mului imu­ni­tar.Din păcate, împotriva unei alopecii ereditare nu se poate face mare lucru. Dar se pot lua mă­suri, atunci când părul cade din alte cauze: o micoză a scalpului, o disfuncţie tiroi­diană sau o carenţă de fier.Odată ce medicul dermatolog a identificat cau­za, pacientului i se va reco­manda o terapie. Cu cât ea este începută mai devreme, cu atât mai mare va fi şansa de a "salva" firele de păr rămase şi de a recupera o parte con­sistentă din cele pierdute. În ce priveşte alopecia genetică, studiile au confirmat eficienţa substanţei active Mino­xidil, introdusă în formula unei loţiuni de păr. Şi Finasterid, prescris în exclusivitate bărbaţilor, stopează sau cel puţin reduce căderea părului.Apar mân­cărimi în spaţiile dintre degetele de la picioare şi pielea se descuamează.Aproximativ o treime din populaţia ţărilor dezvol­tate are onicomicoză, băr­baţii mai frec­vent decât femeile. În mod deosebit sunt afectaţi sportivii, fiind­că ei merg deseori desculţi şi transpiră în încălţămintea lor de sport, iar căldura umedă favorizează înmul­ţirea ciuper­cilor. De asemenea, infecţiile fungice se întâlnesc la 70% dintre diabetici.Ciuperca piciorului şi cea a unghiei sunt in­fecţii cronice. Dacă nu sunt tratate, ele se extind pe arii cutanate din alte zone, ca laba piciorului sau faţa.Când boala se află în stadiu inci­pient, o puteţi trata foarte bine şi singuri, cu un antimicotic cum­părat de la farmacie (de exemplu Lamisil sau Canesten). Contra oni­comicozei vă ajută un lac incolor care conţine ci­clo­pirox. Dacă mi­coza s-a agravat în timp, medicul va în­depărta unghia bol­na­vă. Tratamentul extern este dublat de unul in­tern, cu tablete. Cea mai nouă metodă: dis­trugerea sporilor ciu­per­cii cu laser. Ca măsură de prevenire, n-ar trebui să umblaţi niciodată desculţi la ştrand şi în camerele de hotel. Păstra­ţi-vă picioa­rele mereu uscate şi purtaţi pantofi de mărime potrivită, pentru a evita formarea de bă­şici, calo­zităţi şi fisuri.Balonările devin ex­trem de neplăcute, a­tunci când ne aflăm în com­pania altora. Numai copiii se amuză dacă se întâmplă să scape gaze în timp ce tu­şesc.Multe milioane de eu­ropeni au de-a face cu sindromul de colon irita­bil, care se manifestă prin balonări, gaze, crampe şi diaree.Balonările pot fi provocate de o afecţiune in­flamatorie cronică a intestinului, ca boala Crohn, de o intoleranţă alimentară, de pildă la fructoză şi lactoză, sau de o alimentaţie greşită.Ţinând o evidenţă zilnică a hranei consumate, veţi depista în cele din urmă alimentele care nu vă priesc. Adesea, pacienţii cu colon irita­bil se simt bine dacă adoptă o alimentaţie bogată în fibre, ceea ce înseamnă multe produse din ce­reale integrale, fructe şi legume. Şi ceaiurile de anason, chimen şi fenicul, de roiniţă şi anghinare, amelio­rează balonările. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii germani, preparatele cu smirnă sto­pează diareea şi flatulenţa, datorită acţiunii lor antiinflamatoare.Multor femei li se pare stânjenitor să mărtu­ri­sească ginecologului sau unui partener nou, fap­tul că nu se umezesc în timpul actului sexual.De regulă, femeile care iau pilule anticoncepţionale cu concentraţie redusă nu-şi asigură un aport sufi­cient de estrogen. Con­se­­cinţa: epiderma vagi­nului şi mucoasele ve­zicii urinare şi ale uretrei se subţiază şi sunt mai slab irigate cu sânge. Din această cauză, vaginul este mai puţin umed şi există ten­din­ţa de apariţie a unor leziuni. Alte explicaţii posibile: stresul, problemele din viaţa de cuplu, hipertensiunea, diabetul, fluctuaţiile hormonale din timpul gravidităţii şi din perioada ulterioară, ca şi din premenopauză.Femeile au deseori dureri la contactul sexual, precum şi senzaţii de mâncărime şi arsură. Creşte şi riscul de infecţii vaginale. Şi nu în ultimul rând, au de suferit atât stima de sine, cât şi relaţia dintre parteneri.Cu acordul medicului ginecolog, ar putea fi utilă renunţarea la pilula contraceptivă. Gelurile cu acid lactic, destinate igienei intime (de exem­plu, cele din gama "Sebamed") stabilizează pH-ul pielii. În zilele menstruaţiei, ar fi indicat să se folosească mai curând absorbante decât tam­poane, deoarece usucă mai puţin. Cremele hidra­tante şi suficient de grase pentru îngrijirea pielii din zona intimă (ex. Vagisan) neutralizează acidi­tatea na­turală a vaginului. Alături de medica­men­tele cu estrogen, există şi numeroase preparate fără hormoni, care conţin în schimb acid hia­luronic (ex. KadeFungin).Petele vizibile de tran­spi­raţie de la subsuori, stinghereala de a da mâna cu cineva, fiindcă ai palmele umede, picioarele urât mirositoare, ex­puse la ştrand ... De fapt, tran­spiraţia este inodoră. Ea începe să miroasă abia în clipa când întâlneşte bacterii pe su­prafaţa pielii. Iar acesta este într-adevăr un lucru deza­greabil.Transpiraţia este nor­mală şi utilă, ea ne men­ţine corpul la temperatura opti­mă de funcţionare. Stresul, sta­rea psihică, variaţiile secreţiilor hormonale, alimentaţia, greuta­tea cor­po­rală, deprinderile coti­diene - există numeroşi factori care influenţează modul cum transpirăm, cât de rapid şi cât de abundent. Unele persoane trans­piră însă exagerat. În limbaj medical, feno­menul poartă denumirea de hiperhidroză. Ea se poate manifesta încă din tinereţe (hiperhidroză primară) sau începând abia din preclimacteriu (hiperhidroză secundară).La o hiperhidroză, atât sistemul nervos sim­patic, cât şi acetilcolina, neurotransmiţătorul prin intermediul căruia se produce stimularea glan­delor sudoripare, sunt hiperactive. Acest dezechi­libru poate fi tratat.Antiperspirantele care conţin clorură de alu­miniu reduc transpiraţia excesivă din zona sub­axi­lară. Însă: aluminiul din compoziţia deodoran­telor este suspectat că ar declanşa cance­rul de sân (nu numai la femei, ci şi la bărbaţi!). De aceea, v-am sfătui să preferaţi deodorantele ecologice, ca de pildă, cele cu esenţe de citrice sau de tran­dafir, de la Weleda. Alte posibilităţi de stopare a transpiraţiei sunt cremele cu atropină, extractele de salvie sau re­mediile homeopate obţinute din tinctură de Pilocarpus pennatifolius, un arbust de pe continentul sud-ameri­can. Transpiraţia picioa­relor poate fi prevenită cu o baie călduţă la pi­cioare, în care se dizolvă cam patru lin­guriţe de bicarbonat de so­diu. Se pot face băi la picioare şi cu sos de roşii, chimen, cenuşă sau coajă de stejar. Pentru reducerea transpiraţiilor din perioada pre­menopauzei, care la une­le femei sunt de-a dreptul insuportabile, se recomandă un extract de cimi­cifuga racemosa, o plantă originară din America de Nord. În cazuri extreme, medicii injectează subaxilar toxină botulinică, rezolvând astfel pro­blema pentru câteva luni, sau chiar se decid pen­tru o intervenţie chirurgicală, prin care se extirpă glandele sudoripare.Atât bărbaţilor, cât şi femeilor, le vine greu să vorbească despre problemele lor din zona anală şi genitală.Structura hemoroidală, formată din vase de sânge şi ţesut de susţinere, are un rol important: ea astupă capătul intes­tinului, care altfel ar ră­mâne deschis către ex­terior. Însă ţesutul poate slăbi din cauza unei presiuni prea mari la defe­caţie, a constipaţiei cronice, după o sarcină sau oda­tă cu înaintarea în vârstă. Aproape jumătate din femeile gravide au probleme în zona anală.Hemoroizii pot provoca sân­gerări, mâncărimi, eliminare de mucus şi o sen­zaţie neplăcută de apăsare. Ei nu se amelio­rează de la sine, ci dim­­potrivă. Nu trebuie igno­rat nici faptul că în spa­tele lor se pot as­cunde boli grave, cum ar fi un can­cer de colon. De aceea: mer­geţi imediat la medic!O alimentaţie bogată în fibre, evitarea sedentarismului şi con­su­mul corespun­zător de lichide contribuie la prevenirea consti­paţiei. Toaleta după defecaţie se face cu apă caldă, fără săpun. Când simptomele sunt mai uşoare, ele pot fi adesea eliminate cu ajutorul unor unguente, supozitoare sau băi de şezut cu decoct din coajă de stejar. Toate acestea reduc inflamaţia şi au efect analgezic. Renunţaţi la hârtia igienică, în favoarea spălatului cu apă. Dacă boala a ajuns într-un stadiu avansat, vasele hemoroidale dilatate sunt îndepăr­tate chirurgical. Este o operaţie minoră, care nu necesită internare.Incapacitatea de a avea o erecţie normală este unul dintre cele mai mari ta­buuri. Altădată, bărba­ţii aşteptau până la 18 ani înainte de a avea cura­jul să se adreseze unui medic. Chiar şi în zilele noastre, ei stau pe gânduri cam doi ani.Milioane de bărbaţi, cu vârste cuprinse între 30 şi 80 de ani au o disfuncţie erec­tilă, adică penisul lor nu devine suficient de rigid pentru a susţine un raport sexual, iar această si­tua­ţie se prelungeşte pe durata a mini­mum şase luni. Cauzele pot fi: stresul, calitatea precară a som­nului, oxigenarea defec­tuoasă, diabetul, modifi­cările hor­mo­nale sau slăbirea musculaturii."Pe lângă funcţia lui sexuală, pe­nisul reprezintă şi un sistem de aver­tizare", explică specialiştii. "Dacă tul­burarea erectilă provine dintr-o insufi­cienţă circulatorie, este foarte pro­babil ca, patru până la opt ani mai târziu, să se producă un infarct." Problema tre­buie considerată o urgenţă şi dintr-un alt motiv: cu cât trece timpul, cu atât ţesutul slăbeşte mai mult.Chiar dacă sună paradoxal: o acti­vitate sexuală mai in­tensă! Dacă nu există o cauză internă, muscu­la­tura penisului poate fi antrenată cu un pro­gram de exerciţii speciale. Tre­buie verificate şi ţinute sub control glicemia, nivelul colesterolului şi al tri­gliceridelor, tensiunea arterială. Injecţiile sau gelul cu testosteron com­­­pen­sează eventualul defi­cit hormonal. Erecţia poa­te fi susţinută prin me­di­­camente administrate oral sau prin injecţii în corpii ca­vernoşi ai penisului.Şi dezechilibrele psihice, cum este depresia, continuă să fie un mare tabu. Deşi tot mai mulţi actori, cântăreţi şi sportivi de prim rang consimt astăzi să-şi dezvăluie proble­mele sufleteşti. To­tuşi, pentru numeroşi suferinzi, a vorbi deschis despre boala lor înseamnă a ac­cepta un stigmat public. Ei se tem că îşi vor pierde locul de muncă şi vor fi părăsiţi de prieteni.Alături de infarct şi cancer, depresia se situea­ză printre afecţiunile cele mai frec­vente. Preva­lenţa ei în fiecare dintre ţările euro­pene se ridică la o medie de circa patru milioa­ne. Potrivit statis­ticilor medicale, un european din zece se con­fruntă cu cel puţin un episod de de­presie în de­cursul vieţii lui. Pacienţii sunt supuşi unor ade­vărate torturi lăuntrice. Ei resimt un imens gol sufletesc, uneori însoţit de o anxietate perma­nentă. Nu se odihnesc bine noaptea, îşi pierd pofta de mâncare, sunt apatici şi lipsiţi de spe­ranţă.De regulă, o depresie netratată nu se amelio­rează de la sine. Creşte riscul de sinucidere, ca şi probabilitatea de a dezvolta boli organice severe (de exemplu cancer).Odată ce a fost diagnosticat cu depresie, pa­cientul ar trebui să beneficieze neîn­târziat de asistenţă calificată. În majoritatea cazu­rilor, tra­tamentul asociază medicaţia antidepresivă cu şedinţele de psihoterapie. Din păcate, se con­stată adesea că bolnavii tind să abandoneze trata­mentul pe parcurs, în momentul când au impresia că starea lor s-a îmbunătăţit. Pentru a produce efecte de durată, medicamentele trebuie luate timp de mai multe luni.