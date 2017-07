"Îmi puteţi recomanda un remediu pentru revigorarea organismului?"

"Vreau un remediu împotriva bătăturilor dureroase"

"Soţul meu are mari dureri de gât"

Ţinând cont de faptul că tumorile osoase (ma­lig­ne) primare apar mai ales la co­pii, adolescenţi şi adulţi tineri, cu vârste între 10 şi 25 de ani, cred că fiica dvs. se confruntă cu un osteo­sarcom (tumoră care îşi are ori­ginea în ţesutul osos de creş­tere) sau, în cel mai rău caz, cu un sar­com Ewing (care îşi are ori­ginea în ţesutul imatur din măduva osoasă). Aceste două tipuri de cancer osos reprezintă, practic, ex­cepţii rare, deoarece majoritatea tumorilor maligne des­coperite la nivel osos sunt, de fapt, determinări secundare (metastaze). Trebuie înţeles că, la fel ca în cazul altor pato­logii neoplazice, trata­mentul cancerului osos depinde de o serie de factori cum sunt tipul, mărimea, localizarea şi stadializarea tumorală. O tumoră osoasă ma­lignă poate necesita o combinaţie terapeu­tică, incluzând chirurgia, chi­mio şi radioterapia, metode care pot fi chiar curabile, în cazul în care can­cerul nu s-a răs­pândit. Dacă, în tre­cut, amputaţia era o me­todă obiş­nuită pentru cancerul localizat la mem­bre, astăzi, chimioterapia pre şi post operatorie a făcut posibilă, în multe cazuri, prezervarea mem­bru­lui afectat, prin îndepărtarea doar a părţii bol­nave a osului şi reconstruc­ţia extremităţii, urmate de un program de recuperare. De altfel, în unele cazuri, chimioterapia poate fi singurul trata­ment necesar, chiar dacă pentru mai multă sigu­ranţă şi un rezultat mai favorabil, aceasta este aso­ciată frec­vent cu chirurgia şi radioterapia. Deşi radiaţiile pot afecta şi celulele sănătoase, acestea distrug în prin­cipal celulele canceroase, având drept scop micşo­rarea tumorii şi stoparea creşterii oricărei celule maligne.Bineînţeles, prin utilizarea acestor metode tera­peutice se pot evita şi complicaţiile cancerului osos, care pot include slăbirea progresivă a seg­mentului osos, apariţia fracturilor şi a metastazelor.În concluzie, trebuie să se înţeleagă că trata­mentul alopat nu poate fi ignorat sau ocolit, deşi caracterul său invaziv sperie şi dă fiori tuturor pa­cienţilor nevoiţi să îl urmeze. Este adevărat că, în ultima perioadă, terapiile naturiste antineo­pla­zice au înregistrat progrese semnificative, reuşind une­ori să suplinească cu succes tratamentele con­ven­ţio­nale, nu de puţine ori traumatizante şi chiar ine­ficiente. Nu este şi cazul cancerului osos primar (ex. sarcomul Ewing dezvoltă rapid metastaze), care trebuie gestionat rapid şi eficient, prin meto­dele alopate mai sus menţionate, şi în care trata­mentul naturist nu poate avea decât un caracter com­ple­mentar.Mai mult, în cazul cancerului osos, soluţiile te­rapeutice naturiste sunt destul de sărace, chiar limi­tate (spânz, răchitan, cartilaj de rechin, cataplasme cu tătăneasă, unele ciuperci antitumorale şi imu­nostimulante, năpraznic etc.), astfel încât o abor­dare exclusiv naturistă ar pune serios în dis­cuţie şansele de supravieţuire ale pacientului.Pentru lămuriri suplimentare, contactaţi-mă tele­­fonic!Să auzim numai de bine!Dragă doamnă Delia, ceea ce simţiţi dvs. este valabil pentru multe alte persoane vârstnice, mai ales când se confruntă şi cu o boală meta­bolică, aşa cum este diabetul zaharat.O cauză dovedită deja ştiinţific o reprezintă pierderea rezervelor de ATP (Adenozin Tri Fosfa­tază) din mitocondrii. ATP-ul este un fel de căr­bune pentru centralele noastre energetice (mitocon­driile prezente în fiecare celulă), ce se con­sumă odată cu înaintarea în vârstă. O altă desco­perire ştiin­ţifică a constat în identificarea modului în care putem să producem în continuare acest căr­bune (ATP). Astfel, s-a identificat o coenzimă care scade, şi ea, într-un procent ridicat, odată cu înain­tarea în vârstă. Provocarea mare nu a constat în a identifica această coenzimă în natură, ci în a o izola, astfel încât să poată fi adusă la nivel intra­celular, pentru a fabrica ener­gie. Energia produsă în acest mod natural se resimte atât la nivelul în­­tregului corp, care îţi va permite să ai o activitate fizică normală, cât şi la îmbu­nă­tăţirea funcţiilor fiziologice a unor or­ga­ne esen­ţiale, precum ficatul, creierul, ri­nichii, pancreasul, inima şi muş­chii. Re­zul­tatele vizibile apar în maximum 10 zile.Poate fi suficient doar acest integrator alimentar sau poate fi utilizat în com­binaţie cu alte formule nutriţionale pentru diverse afecţiuni precum diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială, steatoza hepatică, oboseala cronică, imunitatea scăzută, cardiopatie, depresii, insomnii.Pentru a avea un profil nutriţional indi­vidualizat, vă pot oferi consultaţii.Provocată de presiune sau frecare, bătătura (cla­vusul) este o hiperke­ra­toză rotundă, localizată frec­vent la picioare, apariţia ei fiind precedată de purtarea încălţămintei prea strâm­te, cauzată de transpiraţia interdi­gi­tală sau de malfor­ma­ţiile degetelor mari de la pi­cioa­re (Hallux valgus). Bătăturile apar şi la mâini (in­te­riorul palmelor), cau­zate de activităţile profe­sio­nale: gimnastică, munci agricole, te­nis de câmp, activităţi de şantier etc.Zona afectată devine tare, poate produce durere la apăsare şi dificultăţi la mers.Foarte des, bătăturile se formează pe dosul arti­cu­laţiilor interfalangiene ale degetelor 2-5 şi, fără excepţie, interdigital în spaţiul 4, de la picioare.Tratament - dacă aplicaţiile cu Colodiu elastic - Clavusin nu se fac zilnic de 3-4 ori, rezultatele sunt nesatisfăcătoare.* Comandaţi la farmacie Topice keratolitice - acid lactic şi acid salicilic 16% şi aplicaţi de 4 ori pe zi (8, 12, 16, 20), după ce introduceţi zona afec­tată 10 minute în apă caldă/fierbinte.După 1-2 ore de repaos, curăţaţi uşor zona cu piatră spongioasă, apoi ungeţi cu crema "Dorel" - rostopască, mărul-lupului şi arnică.Pentru a preîntâmpina recidivele, purtaţi încălţă­minte mai largă la vârf şi moale, cu tocuri cât mai joase, sau pe timpul verii, sandale.* Pentru a scoate bătătura cu rădăcină, proce­daţi astfel: procuraţi slănină nesărată, tăiaţi o fe­lie groasă de 1/2 cm şi puneţi pe bătătură, după care ban­dajaţi. Lăsaţi-o o zi şi o noapte până se topeşte, apoi schimbaţi-o! În 7-15 zile bătătura se înmoaie şi iese cu totul!Atenţie! Dacă transpiraţi la picioare sau mâini, folosiţi ceai concentrat de salvie şi frunze de nuc, apoi pudră mentolată sau pudră fructată aromati­zantă, antiiritantă şi antipruriginoasă. Multă sănătate!Simptomatologia descrisă de dvs. pledează pen­tru diagnosticul de fa­rin­gită cronică (o stare de iritaţie sau in­flamaţie cronică a mucoasei orofa­rin­giene). Bolnavul prezintă senzaţie de uscăciune în faringe, "nod în gât", tuse seacă, iritativă, sau tul­­burări vocale progresive. Factorii etiologici lo­cali şi generali sunt: insuficienţa respiratorie nazală cronică cu respiraţie de tip bucal, lezarea cronică a mucoasei prin agenţi chimici, aer poluat, încăperi cu aer climatizat, modificări hormonale etc.Tratamentul faringitei cronice constă într-o sub­stituţie lichidiană din abundenţă, cu ceaiuri şi gar­gară cu salvie, gălbenele, muşeţel şi tătăneasă (se pre­pară o infuzie cu o linguriţă din fiecare plantă, la 200 ml apă, la care se adaugă un vârf de cuţit bi­carbonat alimentar). Este utilă, de asemenea, apite­rapia cu miere de albine cristalizată, fagure de mie­re căpăcit şi propolis tablete (proposept). Se vor evi­ta băuturile carbogazoase, acidulate şi alimen­tele condimentate.Se recomandă aerosoloterapia, în staţiunile bal­neo­climaterice Ocna Sibiului, Govora şi Călimă­neşti-Căciulata. O metodă comodă şi eficace o con­stituie inhalaţiile şi pulverizaţiile la domiciliu cu OCNASEPT spray, un extract salin natural din 8 plante medicinale aromatice. OCNASEPT spray se livrează la comandă tel. 0733/67.87.85, fax: 0269/21.78.61.Instilaţiile nazale cu soluţii uleioase (vitamina A, Rhinoil, ulei de cătină) şi vitaminoterapia (A, E şi B complex) ajută, de asemenea, la refacerea mucoasei.