Către d-na director Sânziana Pop,Mă numesc Buzilă Didica şi sunt din com. Şaru Dornei, sat Sărişoru Mare nr. 125, jud. Suceava. Am 62 de ani, şi cu mulţi ani în urmă, am fost operată, de două ori, de hernie de disc cu pareză. Nu puteam să merg după operaţie, înfiasem o fetiţă de la Casa de copii din Suceava, şi îmi era tare frică că nu mă pot îngriji de ea. Şase luni am umblat în botă. Am avut multe necazuri, ne-a ars şi casa, am umblat pe la sfintele mânăstiri şi ne-au ajutat, am făcut o căsuţă nouă. Nu-i gata, da' ne pare bine că avem acoperiş deasupra capului. Acum patru ani, alt necaz a dat peste noi. S-a îmbolnăvit soţul foarte grav, de poliartrită reumatoidă seropozitivă activă, cu dureri foarte mari. Nouă luni l-am hrănit cu lingura. Eu, fiind operată de hernie de disc, nu am avut voie să ridic nimic, da' trebuia să-i fac lui baie, să-l învârt săracu' în pat, şi cum l-am tot ridicat, mi-au căzut două vertebre şi îmi prind nervul. Mă apasă, de am nişte dureri crunte, cu mare greutate mă ridic din pat şi nu pot să merg. A zis doamna doctor că trebuie să mă operez de urgenţă, că pot paraliza de la brâu în jos total, da nu avem bani. Trebuie să-mi pună plăcuţă cu patru şuruburi, ca să-mi ridic verte­brele, să nu mai cadă. Dar costă scump, şi noi sun­tem datori la bancă, pentru că am împrumutat când ne-a ars casa, la Reciproc, la Casa pensio­na­rilor, am împrumutat şi ca să îl port pe soţul meu la spital la Cluj. Pensia este mică, de abia ne descurcăm.Vă rog din toată inima, doamnă director Sân­ziana Pop, dacă puteţi să mă ajutaţi să mă pot ope­ra, să pot să merg, altfel, ce mă fac, eu bolnavă, soţul bolnav? Vă rog foar­te frumos, aţi ajutat şi ajutaţi atâta lume aflată la suferinţă şi nevoi. Poa­te mă puteţi ajuta şi pe mine, că sus, la bunul Dum­nezeu, multă plată aveţi. Când vă luaţi con­cediu, vă invităm să ve­niţi la noi, aici la mun­te, să cunoaşteţi şi zona noas­tră, la noi îi foarte fru­mos, suntem săraci, da' pe noi nu ne-a afectat nici revoluţia, nici cutremurul, nici inundaţiile. Aici, la noi, se numeşte "colţ de rai", se retrage mul­tă lume, că cine ştie ce va veni peste noi.Am cont deschis pe numele BUZILĂ DIDICA, la B.C.R., Sucursala Vatra Dornei, Cont lei: RO22RNCB0243101716040001.Dragă redacţie "Formula AS",Mă numesc Got Ileana, am 70 de ani şi bene­ficiez de o pensie de urmaş de 432 lei şi una de han­dicap de 272 lei, şi cu ajutorul bunului Dumnezeu, îmi ajungeau dacă eram sănătoasă, dar sunt foarte bolnavă, am cancer de rect cu metastaze şi mi-am pierdut toate spe­ran­ţele. Am un băiat cu care stau în aceeaşi curte, dar nu vor­beşte cu mine, nici nu se uită la mi­ne prin curte, da­că vin ceva prieteni prin curte, îi este ru­şine cu mine, deoa­rece port pungă de anus contra na­tu­rii. Am ajutor social de la Primărie, dar mi-a luat el cupoa­nele. Alt venit din altă par­te nu are.V-aş ruga foarte, foarte mult, să-mi publicaţi şi mie această scrisoare, deoarece am mare nevoie de bani. Numai drumurile la oncologie, la Bucureşti, cât mă costă, căci nu pot să merg cu autobuzul sau cu trenul, sunt nevoită să plătesc o maşină. Ultima speranţă o am la dvs., la bunul Dumnezeu şi la oa­menii cu suflet mare, care vor citi această scrisoare.Cu stimă şi respect,Stimată doamnă directoare Sânziana Popşi stimaţi oameni buni,Mă numesc Grigore Florica, sunt din Călăraşi şi vă adresez o a doua scrisoare, prin care vă rog să mă mai ajutaţi, fiindcă viaţa mea e mai grea ca îna­inte. Serviciu nu mi-am găsit, că la anii mei se gă­seşte foarte greu fără relaţii ori ajutor din partea cuiva. Mă descurc foarte greu, ba cu ziare, dar nu mai merge ca înainte şi e multă aler­gă­tură. Iese foarte puţin, câteo­dată 7 lei pe zi, iar eu nu am alt venit. Am mai fost la piaţă, cu ştevie, cât a fost sezonul ei, şi viţă de vie. Am adunat şi eu, pe unde am putut. Până în Paş­te am avut grijă de o bătrână, cât timp a fost în spital, vreo 10 zile. Mă descurc foarte greu, alerg pentru o brumă de bani foarte mult. De multe ori, nici mâncarea nu este suficientă pen­tru acea zi, câteo­dată ne mul­ţu­mim doar cu pâine goală. Vă rog din tot sufletul şi cu lacrimi în ochi, să îmi mai acordaţi încă o dată ajutorul dvs. Sper într-o minune, ca cititorii revistei şi acei oameni din ţară cu suflet mare să îmi mai acorde încă o dată ajutorul dânşilor. Am datorii la apă, taxe şi impo­zite. Îmi este foarte frică, că dacă ai mult de plată, te poate evacua, a mai păţit cineva de pe sca­ra noastră. Eu nu mai am familie. Soţul mi-a murit, la fel şi părinţii, mai am doar copilul, în vârstă de 15 ani, care este viaţa mea. Pentru el, vă rog să mă ajutaţi. Mi se rupe inima când merge la şcoală cu burta goală. A terminat 8 clase. Este un copil foarte deştept. Merge mai departe la un liceu foarte bun.Vă mulţumesc că aţi acordat timp lecturii aces­tei scrisori şi vă rog din suflet să îmi mai acordaţi o dată ajutorul. Sunteţi minunea lui Dumnezeu, oameni cu suflet mare şi bun.Cu multă stimă şi respect,