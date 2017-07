Stimată doamnă director Sânziana Pop,Mă numesc Ferenczi Marian, sunt din locali­ta­tea Troianul, jud. Teleorman, şi vreau să vă mul­ţumesc în numele lui Dumnezeu, că mi-aţi publicat scrisoarea în acest ziar care ajută mereu oamenii aflaţi în suferinţă şi lipsuri. Şi eu sunt un om amărât şi sărac, istovit de suferinţă, care am fost ajutat pentru ce mi-am dorit, cu adevărat, din tot sufletul să am: o fântână, din care să pot şi eu bea o cană de apă rece. În sărăcia în care mă zbat, nu mi-aş fi putut face niciodată această fântână. Să am apă în curtea casei este o binecuvântare de la Dumnezeu. Tot ce îmi mai trebuie pentru ca mi­nunea să se întâmple este o ciutură, care costă 350 de lei. Nu am aceşti bani, şi de aceea vă rog din su­flet să mă mai ajutaţi încă o dată.Vă mulţumesc frumos, dragă redacţie "For­mula AS" şi dragi cititori!Stimată d-nă director,Dacă vă mai amintiţi de cazul nostru, pu­blicat în F. AS nr. 1256, noi suntem o familie numeroasă, cu mulţi copii, care acum venim să vă mulţumim pentru ajutorul acordat. Din banii pri­miţi, am cumpărat o maşină de spălat şi un frigider, şi vă suntem foarte recunoscători. Datorită dvs., am mai urcat o treaptă spre bine. Drept urmare, am hotărât să ne rugăm întreaga familie pentru toţi cei care au dat din puţinul lor pentru noi. Problema noastră este că suntem încă datori la apă. Noi suntem 11 per­soane trecute la apă, deoarece nu deţinem un apometru, locuim cu toţii într-un apartament de 2 ca­mere şi nu avem asociaţie. Dar chiar dacă aju­torul dvs. s-ar opri la ce am primit, vă mulţumim cu recunoştinţă. Binevoitorii care au pus mână de la mână şi ne-au adus bucuria în suflete să fie în paza lui Dumnezeu.Oamenii cu suflet de aur şi cu credinţă în bunul Dumnezeu care ne-au ajutat: Ilinescu Brânduşa, Berneanu Elena Gabriela, Dudină Vasile, Gri­gore Stela, Badea Alexandra, Năstase Valentina, Dinu Ana, Căpăţână Mihai, Pavel Virgină, Sălăgean Maria, Olariu Axiniţă, Ardelean Ioan, Scu­tea Jana, Popa Viorica, Floarea Elena, Dră­gan Ioana, Jinică Elena, Fundaţia "Formula AS".Vă mulţumim din suflet tuturor oamenilor! Şi dumneavoastră "Formula AS"!