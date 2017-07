"Liber în Paradis"

Chiar şi cele morale? Devine infidelitatea un obi­cei? Dacă ar fi să te iei după ce se relatează pe tele­vizor şi internet, răspunsul e "da".Aventurile amoroase au ajuns o modă, chiar şi în rândul celor puternici. Bill Clinton, preşe­din­tele Statelor Unite, şi-a adus ţara în pragul unei cri­ze de stat din cauza adulterului, iar cel mai bo­gat om din lume, Bill Gates, şi-a înscris în con­tractul matrimonial drep­tul la infidelitate. În fie­care an, milioane de îndră­gos­tiţi îşi pecetluiesc le­gătura pentru viaţă schimbând două verighete şi jurând că doar moartea îi va despărţi, dar sfâr­şitul relaţiei inter­vine, adesea, mai devreme decât s-ar fi gândit. Numărul căsniciilor eşuate anual sparge graficele sociologilor. Chiar aşa de rău să fi ajuns fidelitatea?Chiar dacă baza relaţiei este solidă şi niciunul dintre parteneri nu se gân­deşte să-l înşele pe celălalt, flirtul - la fel ca fidelitatea - este o com­ponentă sta­bilă a vieţii sexuale, atât pentru băr­baţi, cât şi pentru femei. Psihologii spun că prin contactul vizual de doar câteva secunde cu un bărbat străin, femeia îşi testează atracţia exer­citată asupra acestuia. Privirea cu­rioasă a unui necu­noscut, zâmbetul fugar, flirtul de câteva secunde sunt pen­tru ea o autoconfirmare şi nimic mai mult. Bărbaţilor li se întâmplă exact la fel.Care este, atunci, elementul declan­şator al unei aventuri? Cercetătorii con­sideră că s-au apropiat cu paşi mari de dezlegarea acestei enigme. Presu­pu­nerea lor: adulterul poate fi şi rezul­ta­tul unei programări biochimice a cre­ierului. Aceasta se produce în felul ur­mător: în faza de îndrăgostire, în creier se produc amfetamine proprii organis­mului nostru. Efectul lor: omul intră într-o stare de "beţie", jură dragoste şi credinţă veşnică şi nu-şi poa­te imagina că va veni o zi când se va sătura de par­tenerul (partenera) lui. Producerea acestor "dro­guri" care-i fac fericiţi du­rează maximum 4 ani, după care or­ganismul începe să intensifice produ­cerea altor substanţe proprii: opia­ceele. Acestea nu mai creează acea stare de fericire, ci un sentiment de siguranţă plă­cută, specifică relaţiilor de lungă du­rată. Pericolul: aceste substanţe se des­compun după doar 5 minute, astfel că tre­buie produse iar şi iar, prin noi şi noi do­vezi de dragoste. Şi exact de lipsa aces­tor atenţii mărunte suferă relaţiile în viaţa de fiecare zi. Statisticile con­firmă faptul că în cele 61 de culturi stu­diate, majoritatea rupturilor se produc după 4 ani, adică după întreruperea fluxului de amfetamine. Aşa că acel atât de hu­lit "al şaptelea an" este în realitate al patrulea.Psihologul american dr. Erwin Moss, un expert al vieţii de cuplu, spu­ne: "Din punct de vedere moral sună discutabil, dar infidelitatea poate avea şi un efect pozitiv". Pentru că ea sem­nalizează că relaţia are nevoie de o bază nouă! Aşa nu se mai poate! Parte­nerii trebuie să vor­beas­că despre ei, să-şi descopere propriile aştep­tări. O in­fidelitate - psiho­lo­gii vorbesc despre un "im­puls" - este întotdeauna o "in­cizie" profundă în viaţa de cu­plu: partenerii fie se des­part, fie învaţă în mod dureros că relaţia lor nu este una dată pentru tot­dea­una. Ea trebuie "întoarsă pe toate părţile" şi, mai ales, tre­buie "şle­fuită". Cel mai des, spun psihologii, fide­li­tatea nu este nimic alt­ceva de­cât un corset rigid, cu care unul din parteneri vrea să-l obli­ge pe celălalt să-şi res­pecte promi­siu­nea. În ase­menea situaţii, fideli­ta­tea în­seamnă "stag­na­re". "Dar în­tr-o relaţie, dez­vol­tarea - uneori diferită - a par­­te­ne­rului trebuie respec­tată. Aceasta nu în­seamnă sfârşitul iubirii, ci o re­po­ziţionare a cu­plu­lui", conchide dr. Moss.Vulturul de mare nu-şi înşală niciodată pere­chea, fiindu-i credincios - necon­di­ţio­nat - toată viaţa. Dar el face parte dintr-o mi­noritate, pen­tru că din toate speciile exis­tente pe faţa pă­mântului, doar 10% sunt fi­dele, poate chiar mai puţin.Dar animalele cele mai înrudite cu omul? La cimpanzei, care îm­part cu noi 98,4% din gene, femelele au relaţii "ex­tra­conjugale" cu cir­ca 35 de masculi (în medie). De ce s-a decis natura pen­tru infide­litate? Care sunt avan­tajele aces­teia?Fidelitatea perma­nen­tă îngreu­nea­ză în­noi­rea genetică, periclitând astfel supra­vieţuirea şi fortificarea unei spe­cii. Cu cât sunt mai numeroşi partene­rii unei femele, cu atât este mai pro­babilă concepţia.În ceea ce priveşte oamenii, există şi astăzi di­ferite culturi care nu cunosc noţiunea de fidelitate. Etnologii au stu­diat peste 1.145 de culturi pri­mi­tive din toată lumea şi au constatat că 90% dintre ele nu ştiu ce este fideli­tatea.Sociologul John Lee de la Universitatea To­ron­to (Ca­na­da) a stabilit - în urma unor teste - cele 3 tipuri de dragos­te existente:(de la zeul dra­gostei, la vechii greci): Lee numeşte astfel dra­gos­tea înflăcărată, la pri­ma vedere.(de la "jo­curile" romane): Lee numeşte astfel dra­­gostea super­ficială, care nu emi­te nicio pre­tenţie la fi­de­lita­te.(în lim­ba greacă - "afec­ţiu­ne"): Es­te pentru Lee dra­gos­tea camaraderească, ba­za­tă pe o simpatie pro­fundă.Lee spune: "Drumul unui bărbat spre infide­li­tate are 4 faze, caracterizate prin mo­dificări de com­por­tament:Se îngrijeşte mai mult decât înainte, se îmbracă brusc ele­gant, face sport, se decide să ţină re­gim. Este încă în stadiul de flirt.Sună telefonul mo­bil, dar el nu răspunde. Se face că n-a au­zit. Apoi îl ascunde, pentru a aco­peri orice urmă. Pericol de infidelitate.Începe să-şi critice soţia. Felul cum se îmbracă şi cum se piap­tănă - nimic nu-i mai place la ea. Vrea să creeze astfel un alibi pentru pro­pria-i infidelitate.Vorbeşte tot mai pu­ţin cu soţia lui, lipseşte mai des de-aca­să, plea­­că în călătorii la sfârşit de săptă­mâ­nă. Căs­nicia se află în primejdie acută!Conform statisticilor, femeile ti­nere au pretenţii mari la moralitatea partenerului lor:- 98% dintre femeile sub 25 de ani aşteaptă de la el fidelitate absolută.- 90% dintre tinere au relaţii sexuale cu parteneri stabili.- 79% dintre femeile şi bărbaţii sub 25 de ani consideră flirtul o tră­dare gravă.- Dar numai 60% dintre femeile de toate vârstele consideră infidelitatea un motiv de despărţire.- 54% dintre femeile de peste 60 de ani şi-au în­şe­lat - măcar o dată - partenerul - majoritatea cu pri­etenul lui cel mai bun (32%), cu un vecin (25%), cu o cunoştinţă întâmplătoare (22%) sau în concediu (21%).- 25% dintre bărbaţii de toate vârstele consideră "foarte dificil" să fie fideli.- Conform analizelor de sânge, 10% dintre copiii femeilor căsătorite sunt concepuţi nelegitim.- 7% dintre bărbaţii de toate vârstele spun că nu pot să fie fideli.