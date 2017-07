Draga mea,Şocul prin care-ai trecut este atât de pu­ter­nic, încât eşti sub stare de anestezie. Suferinţa dro­ghea­ză şi izo­lea­ză. Ce sfaturi să-i dai unui om "otră­­vit" de durerea lui? Doar să taci şi să te rogi pen­tru el. Dar va veni pacea şi pen­tru tine. Eşti mult prea tânără ca să ră­mâi ţin­tuită în drama unei iubiri risipite aşa de dur. Încet-încet, suferinţa ta se va îm­blân­zi. De altfel, în­cear­că s-o accepţi cu mai multă în­ţe­lep­ciune, fără să te zbuciumi aşa de mult. Nimeni nu îţi cere să uiţi. Moar­­tea ţi-a luat numai soţul, nu şi dragostea pen­tru el. Iubeşte-l. Ce-ţi propui nu e doar un gest de moralitate, ci şi un leac pentru su­flet. Câtă vre­me iubirea există, ac­cept-o! Las-o să supravie­ţu­ias­că. Încet-încet, sen­timentul atât de puternic acum se va îm­blân­zi, aşezându-se ca un orizont de lu­mi­nă pes­te sufletul tău. Dar până atunci, plân­ge-ţi dra­gostea în voie. Recapitulează cu bucu­rie ceea ce ţi-a dăruit Dum­nezeu, chiar dacă ter­menul a fost scurt. Atâta câtă a fost, ai trăit o dragoste cu­rată şi îm­pli­nită, pe ca­re atâtea femei, fie ele şi mă­ri­ta­te, nu apucă să o cu­noască, deşi braţele lor lea­gănă întruna copii. Fe­­ri­cirea nu se măsoară cu anii. Uneori, pri­meşti în­tr-o clipă ceea ce nu pri­meşti într-o viaţă. Fii bucu­roasă că te-ai împărtăşit de iu­bire şi lasă-ţi gân­durile să întârzie lângă ea. So­­ţul tău e acum "din­colo", dar nimic nu te îm­pie­dică să îl chemi în gân­durile şi rugă­ciu­nile tale. Lasă-te cu­prinsă de amintiri şi roa­gă-L pe Dum­nezeu să vă poarte de grijă lui, în cer, şi ţie aici, pe pământ. Gân­durile adunate şi înălţate sub for­mă de rugă îţi vor da un sentiment de datorie îm­pli­nită. Pre­zenţa lui Dum­nezeu te linişteşte şi te îm­pacă, îm­părţită cu El, suferinţa e mai uşoară. De ce nu te spo­vedeşti? Nu te îndemn să mergi la un psi­hiatru, dar la un preot, da. Caută un duhovnic căruia să-i măr­tu­­ri­seşti suferinţa, în faţa căruia să-ţi descarci su­fle­tul. Se va ruga şi el cu tine şi pentru tine şi îţi va fi mai uşor. Va şti să te asculte şi să te îm­pace cu soarta ta. Fii sigură că, la capătul calva­ru­lui tău, vei fi mai bună, mai înţeleaptă, mai îngă­dui­toare cu lumea. Dum­nezeu nu ne încearcă nicio­dată de­gea­ba. Fii cu­rajoasă! Trăieşte-ţi nefericirea cu dem­nitate, fără să te mai zbuciumi atât. Tot ce ne ia, Dumnezeu ne dăruieşte altfel.