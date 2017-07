Locuiesc în Germania de 39 de ani, şi acum am o problemă deosebit de grea. Din 2009 s-a constatat că am două boli foarte grave şi rare: sin­drom Raynaud secundar, însoţit de sclerodermie, amândouă bolile afectându-mi mâinile şi pi­cioarele. Medicamente pentru sclerodermie nu sunt, de aceea mi-e frică de organele interne, să nu fie afectate cândva. Sunt disperată, de aceea vă întreb şi pe dvs. dacă din cititorii revistei sau specialiştii ei ştie cineva o soluţie pentru ca scle­rodermia să nu mai înainteze. Pentru rugămintea mea rămân îndatorată şi vă mulţumesc!Tatăl meu, în vârstă de 92 de ani, a fost diag­nosticat cu cancer de prostată, pe baza analizelor (PSA 22, free PSA 9,69), a ecogra­fiei şi a consultului. Menţionez că este cardiac şi are nevoie perma­nentă de tratament cu Digoxin, Carvedil, Furosemid, Spiro­no­lac­tonă şi Pradaxa pentru afecţiu­nile de insuficienţă cardiacă, fibri­laţie atrială şi HTA. Întrucât a refuzat efectuarea unei biopsii, nu i s-a pu­tut scrie un tratament hor­monal, ci doar capsule de Duodart.Vă rog frumos, dacă se poate, să îmi indicaţi în această situaţie un remediu pentru a nu se ajunge la un blocaj urinar şi la metastaze. Cu mulţumiri, speranţă şi respect,Bună ziua. Am 51 de ani şi în urmă cu mulţi ani, vreo 10 cred, am căzut pe ciment cu faţa în jos, mi-am pierdut câteva secunde cunoştinţa, mi-am revenit repede şi nu am dat prea mare im­por­tanţă faptului. Acum patru ani, când a murit ma­ma, pe fond emoţional, probabil, multe zile la rând am avut stări de sufocare şi mă linişteam doar când beam apă rece şi îmi dădeam şi pe faţă. Până într-o seară când, grăbită să merg să mă spăl pe faţă cu apă, am căzut din nou, iar soţul şi co­piii, care atunci erau la liceu, mi-au spus că eram toată neagră. A venit salvarea. La spital mi-au făcut CT, apoi m-au trimis la Bu­­cureşti şi, în urma RMN-uri­lor pe care de atunci le fac din 6 în 6 luni, s-a desco­perit că am o tumoră, un gliom, dar pentru că este într-o zonă extrem de sensibilă, nu se poate opera sau efectua biopsie, aşa că de atunci iau tratament pen­tru epilepsie, Levetiracetam 1000 mg, 2 pe zi, Trileptal 300 mg, 4 capsule pe zi. La început aveam con­vulsii, dar acum simp­tomele sunt doar de uşoară sufocare şi le am doar în timpul somnului. Când mă trezesc, plescăi şi în­cerc să desfac sticla cu apă pe care o am permanent lângă mine, nu sunt conşti­en­tă de cele mai multe ori de ceea ce fac, îmi torn apa toată pe mine şi atunci mă trezesc şi conştien­tizez că a fost o criză. Făceam maxi­mum două astfel de crize săptămânal, dar de o lună, am început să fac 4-5 zile la rând şi cu stări puternice de su­focare. Problema este că fac şi în timpul zi­lei, am căzut şi pe stra­dă de câteva ori. De multe ori, parcă simt că voi face criză, e o cădere de calciu, ameţesc şi-mi pierd echilibrul, simt nevoia să mă aşez, fie chiar şi pe asfalt. După ce beau puţină apă şi îmi dau şi pe faţă, îmi revin. De vreo lună, am şi stări puter­nice de greaţă, senzaţie de vomă, ameţeli şi intru imediat în panică. Aceste stări pot avea legătură cu vreo eventuală spasmo­filie? De asemenea, men­­­ţionez că am şi fibrom uterin, sunt la meno­pauză, iniţial stările de sufo­care le-am pus şi pe această seamă. Am şi o uşoară hipertensiune.De aceea vă rog respectuos, dacă cineva îmi poate da un sfat, ce anume să iau, ceva naturist, pentru stările de panică sau teamă sau nelinişte, şi lipsă de somn, pentru că nu adorm decât seara târziu, şi cu televizorul lăsat să mear­gă peste noapte. Multe medicamente au contraindicaţii, fac bine într-un loc, dar deranjează altun­deva. Poate un fitoterapeut mă poate ajuta, cu ceva naturist. Mi s-a spus că nici produsele stupului nu sunt indi­cate să le iau, că sunătoarea nu este indi­cată în epi­lepsie. La psihiatru, până acum, am refuzat să ajung, pen­tru că mi s-a spus că tra­tamentul îmi va fi dat pe toată viaţa şi că dă de­pen­denţă. Nu aş dori să ajung aici.Le mulţumesc anticipat celor care se vor apleca şi asupra proble­mei mele şi vor dori să îmi dea un sfat, o pot face şi prin intermediul revistei, şi la e-mail: paun adriana65@gmail.com Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi pentru noi, cei care apelăm la revista dvs., căreia îi do­resc viaţă lungă, pentru a ajuta cât mai mulţi se­meni să îşi găsească vindecarea prin interme­diul ei.Vă rog să mă ajutaţi cu o soluţie sau o îndru­mare pentru o persoană de sex masculin, în vârstă de 79 ani, care a fost diagnosticată cu hernie, şi caută o soluţie naturistă, orice tratament care să nu implice o intervenţie chirurgicală. Cu mulţu­miri anticipate,Vă rog din tot sufletul să-mi recomandaţi un remediu na­turist sau medicamentos pentru artrită cronică reu­matoidă juvenilă, boa­lă cu care a fost diagnosticat băieţelul meu, încă de la vârsta de 1 an. Acum are 4 anişori şi încă mă zbat să-i găsesc leacul. Poate voi reuşi cu ajutorul dvs. Vă mul­ţumesc!