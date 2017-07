Sunt dr. Ometa Ioan din Timişoara, fac acu­punc­­tură de peste 30 de ani şi am un aparat High Vibration V2, cu rezultate foarte bune într-o paletă largă de afecţiuni. Vreau să-i fac şi acupunctură şi câteva şedinţe cu acest aparat, dacă nu este prea târziu, deoarece a trecut aproape un an.Cu respect pentru colectivul minunat al revistei "Formula AS",Vezi Carl Mindell, "Biblia vitaminelor şi reco­mandările dermatologilor".Cauzele încărunţiriiFirul de păr conţine melanină şi se combină în interiorul foliculului de păr cu alte substanţe şi en­zime. Cantitatea de melanină determină culoarea părului. Când se produce mai puţină melanină, în lipsa combinaţiilor din foliculul de păr, părul încă­runţeşte. Spre bătrâneţe, încărunţirea este normală, dar la tineri, reprezintă un semnal de alarmă, pri­vind dezechilibrul ce s-a instalat în organism şi care poate provoca boli.Cauzele încărunţirii sunt multiple: ereditare, greşeli de alimentaţie, cu lipsa nutrienţilor, a vita­minelor şi a mineralelor, şocul emoţional, teama, stresul, expunerea exagerată la soare, fumul de ţigară.a) Un nou stil de alimentaţie ce va cuprinde zilnic 50-80% legume şi fructe neprelucrate termic, sub formă de salate şi sucuri, care să conţină şi pul­pa fructelor şi a legumelor. o Foarte util este apa­ratul Nutri Bullet (Delimano), în care se pune apă + legume + fructe + seminţe + verdeaţă (pătrunjel = B12) şi se obţine un "nutriblast" din pulpă, care conţine vitamine şi minerale naturale. o Se va con­suma drojdie de bere.Restul legumelor vor fi preparate în aburi, foarte puţin expuse termic. Se exclud mezelurile, prăje­lile, sucurile carbogazoase, margarina. Se va con­suma carne la cuptor sau fiartă, mult peşte, ulei de măsline, tărâţe (se ţin în apă de seara până dimi­neaţa, se bea apa, iar tărâţele se consumă cu miere + iaurt, ce conţin vitamina B12 şi alte B-uri), pâine integrală/neagră, multe seminţe şi cele indicate mai jos.b) Hrana vie va fi completată cu "suplimentele alimentare", reprezentate de vitaminele şi mine­ralele sub formă de tablete din farmacie, care sunt corect dozate şi se condiţionează reciproc (în caz contrar nu au efect). Toate vita­mi­nele şi mineralele care sunt pre­zentate mai jos, conform părerilor spe­cialiştilor, acţionează împreună pentru readucerea culorii naturale a părului la tineri: B5 + APAB (acid para-aminobenzoic) + B9 + B12 + B complex + A + C + E + F + cu­pru + seleniu + zinc + fier + iod + magneziu + calciu. Unele vita­mine au două denumiri:Vitamina B5 (Pantotenat de calciu, acid pantotenic, pantenol) face parte din B complex; Carl Min­dell menţionează că acidul pan­totenic (B5), acidul folic (B9) şi aci­dul para-ami­no­benzoic (APAB) ajută la re­sta­bilirea culorii natu­rale a părului încărunţit. B5 ajută la sinteza APAB. B5 este cuprinsă în formula table­telor de B com­plex într-o varietate de concentraţii, cuprinse între 10 şi 100 mg sau în tablete de Mul­tivitamine şi multiminerale, conf. prospectului.Surse naturale: carne, cereale integrale, ger­meni de grâu (se pune grâul la încolţit), tărâţe, ri­nichi, ficat, inimă, legume de culoare verde (spanac etc.), drojde de bere (farmacie naturistă), nuci, carne de pui, melasă neprelucrată.APAB (Acid para-aminobenzoic). Este unul din cei mai noi membri ai familiei B complex şi con­tribuie la formarea acidului folic (B9). Contri­buie la asimilarea şi deci la utilizarea eficientă a aci­dului pantotenic (B5). Poate conlucra alături de B5 pentru a readuce părul încărunţit la culoarea lui naturală şi apoi ajută la menţinerea culorii naturale a părului.* În B complex sunt incluse doze de 30 şi 100 mg APAB (dacă prospectul prevede existenţa APAB). Se regăseşte şi în unele tablete de Multi­vitamine şi multiminerale, dacă se menţionează în prospect.Surse naturale: ficat, drojdie de bere (farmacie naturistă), rinichi, cereale integrale, orez, tărâţe, germeni de grâu, melasă.* În general, la vitamine şi minerale nu se reco­mandă tratamente exagerate, pre­lungite şi în doze mari. Se folosesc conf. prospectului, se face pauză 10 zile, se reia trata­mentul la sfatul medicului şi al farmacistului. Sucul precizat mai sus se bea imediat şi în plus, 8-10 pahare de apă pe zi.B9 (Acid folic, Folaţi, Fo­lacin) este un alt membru al fa­miliei B complex. Are rol im­por­tant în producerea acizilor nu­cleici ADN şi ARN, are rol foar­te important pentru întregul organism. Carenţa de acid folic se stabileşte prin analizele de laborator. Acidul folic se găseşte separat, în tablete; în formula B complex sau în Multivitamine şi multiminerale - conform pros­pectului.Surse naturale: legume cu frunze de culoare verde închis, morcovi, drojdie (farmacie naturistă), ficat, gălbenuş de ou, pepene galben, caise, do­vleac, fasole verde, făină de secară integrală şi neagră etc.Vitamina B12 (Cobalamina) are rol im­por­tant pentru întregul organism, simptomele lipsei de B12 pot apărea în organism şi după cinci ani de la secătuirea rezervelor interne.Carenţa de B12 se stabileşte prin analizele de laborator. B12 se regăseşte în B complex, în Multi­vitamine şi multiminerale, sau în tablete întrebuin­ţate sub limbă. Întrucât nu se asimilează bine în stomac, cel mai eficient tratament este cel injectabil (unii medici prescriu injecţii de 50 ug sau 100 ug (2 fiole a 50 ug cu aceeaşi înţepătură) două luni, o singură injecţie pe săptămână, apoi o injecţie pe lună, până la restabilirea valorilor normale de B12. Tratamentul se face doar de către medic. Acţio­nează cu A, E, C, B-uri.Surse naturale: mai ales în alimentele de ori­gine animală, carne, ficat de vită, peşte, lapte, brân­zeturi, ouă, dar periodic analizele de laborator tre­buie să semnaleze dacă sunt carenţe de B12 în organism.B complex cuprinde toate B-urile. A se vedea prospectul.Vitaminele A, C, E, F au rol antioxidant şi influenţează acţiunea celorlalte vita­mine şi minerale, cu rol important pen­tru păr şi orga­nism.Vitamina A = morcovi, ulei de peşte, ficat, peşte, lapte, produse lac­tate, pere, avocado (bine copt, ţinut în pungă de hârtie), banane, mere.Vitamina C = portocale, lămâi, goji (de 500 ori mai multă vitamina C ca în portocale), măceşe (de 200 ori mai multă vitamina C), zmeură, căp­şuni, mure.Vitamina E = germeni de grâu, nuci, legume de culoare verde în­chis, cereale integrale.Vit. A, C, E apar în Multivitamine şi multimi­nerale, conform prospectului.Vitamina F = nu se găseşte în tablete, ci doar în stare naturală în seminţele de in (nu se macină), nuci, alune, seminţe de floarea-soarelui.Minerale:Cuprul. Carenţa de cupru cauzează cel mai des încărunţirea, întrucât influenţează în mod direct producerea de melanină. Ajunge în circuitul san­guin, permite utilizarea tirosinei (aminoacid), asi­gurându-i funcţionarea ca agent de pigmentare a părului şi a pielii, asigură utilizarea eficientă a vi­taminei C. Se regăseşte în tabletele de Multivi­ta­mine şi multiminerale, conf. prospectului.Surse naturale: fasole uscată, mazăre, grâu in­tegral, prune, ficat, rinichi, inimă, alimente de origine marină. Se evită excesul, pentru că scade zincul şi produce insomnii.Seleniul acţionează doar în prezenţa vitaminei E. Băieţii şi mai ales bărbaţii consumă mult seleniu din organism, de aceea necesarul de seleniu este mai mare. Are rol important pentru organism şi pen­tru păr. Se găseşte în Multivitamine şi multi­minerale, conf. prospectului. Vezi: Pro Selenium, produs Calivita, pentru păr încărunţit.Surse naturale: ton, somon, macrou, rinichi, tărâţe, nuci, ceapă, roşii, seminţe de floarea-soa­relui.Zincul dirijează şi supra­veghează procesele fizio­logice şi întreţinerea sistemelor enzi­ma­tice şi celulare, având rol foarte important în organism. Este necesar în sinteza ADN. Foarte important pentru păr. Se re­găseşte în Multivitamine şi multi­minerale sau combinat cu vitaminele C, E, magneziu.Surse naturale: carne, fi­cat, stridii, germeni de grâu, drojdie de bere, seminţe de dovleac (ne­prăjite, nesărate), ouă, muştar, lapte praf degresat.(Zincul are rol important în tratarea sterilităţii, impotenţei, hipertrofiei prostatei, atero­scle­rozei, colesterolului, seni­lităţii etc.)Zincul acţionează în prezenţa vitaminei A, a calciului şi fosforului.Calciul şi magneziul se iau împreună sub formă de tablete.Calciu = lapte, produse lactate, sardine, somon, brânzeturi, gulii, nuci, seminţe de floarea-soarelui, fasole uscată, conopidă, broccoli. Acţionează în prezenţa magneziului, fosforului, vit. D, A, C şi a oligoelementului bor. B12 se asimilează în prezenţa calciului. Se găseşte în Multivitamine şi multi­mi­nerale sau separat.Magneziul împiedică depunerile de calciu (cal­culi/pietre), este necesar în metabolizarea vita­minei C, stimulează enzimele ce utilizează B-uri, necesar pentru păr. Se găseşte în Multivitamine şi multi­minerale sau separat.Surse naturale: smochine, migdale, nuci, se­min­ţe, banane, vegetale verde închis.Iodul. Surse naturale: sare iodată, ceapă, peşte. Asigură sănătatea părului.Fierul. Surse naturale: ficat de porc, rinichi, ini­mă de vită, carne de vită, nuci, fasole, ovăz. Este un element esenţial pentru fiinţele vii; pentru vita­mina B. Iodul şi fierul se regăsesc în Multivitamine şi multiminerale.Condimente. Curry, adăugat în mâncare, sti­mulează producerea de melanină.Tratamentul extern* Your Hair, lichid sau cremă, SUA, reface cu­loarea naturală a părului, acţionând asupra melani­nei. Tratamentul durează 3-7 luni, conf. prospec­tului. 