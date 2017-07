Şi cum aceştia creşteau, maturizân­du-se cu multe primăveri înain­tea mea, eram veşnic în căutarea unui nou protejat. Năravul exprima (cred la vârsta de acum) dorinţa copilului orfan ce eram, de a-şi încropi o familie, de a-şi revărsa prea-plinul afectiv asupra celor din preaj­mă, de a căuta şi găsi tan­dre­ţea, chiar şi la necuvântătoare.Era într-o primăvară. Ouăle de sub cloşcă au fost sparte mai toate într-o singură noapte. Dimineaţa, ne-am trezit cu cojile îm­prăş­tiate şi cu ceata de ghe­motoace pufoase şi gă­lăgioase. Bunica a cules "recolta" într-o sită, a acoperit-o cu o cârpă moale şi a pus-o pe sobă, la căldurică. "Grădiniţa" piuia de mama fo­cului, asur­zindu-ne, iar cloşca se tot agita în cuibar, che­mată de vocea... maternităţii. Rămăseseră sub ea trei ouă, care nu "cobâlţâiau", semn că erau cu puii în travaliu. Revenită de prin curte, bunica a mai vizitat o dată "sala de naşteri". A cules două mingiuţe aurii, după care a declarat pro­cesul încheiat. A dus cloşca şi puii afară, la soa­rele palid de aprilie, a scos cuibarul, arun­când paiele la gunoi, a măturat şi a pus pelin în locul unde a fost clocitoarea. Gata! Plângeam cu su­ghiţuri, arătându-i bunicii oul rămas. Vedeam prin spăr­tura cojii un fragment de cioculeţ şi bobiţa ochiu­lui. "Nu lua cloşca, uite, mai este un pui", o rugam. "Fără mama lui o să moară." Dar bunica le ştia pe ale ei. Am rămas cu oul clocit în mânuţe. Puiul pulsa, zbă­tându-se să intre în... viaţă, să vadă lumina cu amândoi ochii. Ca să-l ajut, rupeam câte o bucăţică din coajă. Apoi suflam spre el, să-i usuc pufuleţul şi să-l încălzesc. Nu ştiu cât l-am "moşit", tre­murând de emoţie. Ştiu doar că în cele din urmă, m-am ales cu un pui frumos din cale afară. Şi pentru că era "al meu", l-am ţinut în sân, i-am dat să mănânce din mân­­carea mea, l-am tot mângâiat şi l-am ţinut în poa­la rochiei, la soare, să-şi facă somnul.După trei-patru zile de amor tête-à-tête, m-am plic­tisit şi am dus puiul la mama lui. Dar, vai: cloşca s-a înfoiat nerecunoscându-şi odras­la. Nici vorbă să-l accepte "în familie". "Na, vezi ce-ai făcut?", m-a luat bu­nica la rost. "Amu' să te faci tu cloşcă!" Era pe­deapsă? Era bi­nefacere? Aveam să aflu. Oricum, uşor nu era să fii mama unui pui, la numai zece ani. Dar n-am avut de ales. Îl hrăneam, în continuare, îl adă­pam, îl culcam în cârpe, lângă perna mea. Mă îngre­ţoşam la curăţenie, când trebuia să arunc găinaţul şi să spăl "cearceafurile", dar asta era. Misiunea trebuia îndeplinită.Ţin minte şi acum schimbările prin care trece un pui ca să devină găină: primele pene distincte la ari­pioare, apoi ce­le din codiţă, ca­re-i indică şi ros­tul în viaţă: ori co­coş - boier pe gar­duri, ori ouă­toare de rând, disciplinată. Urmează goli­ciu­nea de după le­pădarea pufului, apoi tuleiele şi, spre final, îm­bră­cămintea de pene. O, dar ce pene a scos puicuţa mea! Negre, stropite cu buli­nuţe albe! Ultima modă! Se făcuse porumbacă. Şi pentru că mânca preferenţial, spre disperarea bu­nicii, din bucatele şi mânuţele mele, a crescut mai repede decât fraţii ei şi mai mare decât cloşca-mamă, care i-a fost vitregă.Mult m-a certat şi m-a ironizat bunica pentru nă­ra­vurile găinii mele. Nu se ducea la culcare, în po­iată, decât ultima, şi doar condusă de mine. Cât eram la şcoală, tăifăsuia în limba ei, pe lângă poartă. Bucu­roase de revedere, ne aşezam pe iarbă şi ne iubeam. Apoi mă urma în casă, unde luam prânzul. Abia mai târziu trecea în rândul suratelor. Prietenia noastră se dovedea a fi pe durată nedeterminată. Mă aştepta să vin de la şcoală, şi după ce s-a instalat frigul. Era ca o santinelă. Numai că acum, de frig, trebuia s-o aco­­păr puţin cu fusta, ca s-o încălzesc. Într-o zi a ră­mas acolo mai mult. Mă gândeam că a ador­mit, ca atunci când era pui. Apoi, o simt că se ri­dică brusc şi... "cotcodac! cotcodac!". Mă ridic şi eu şi... la pi­cioarele mele se afla un ou. L-am luat. Era gălbui, cald şi frumos, cum nu mai vă­zusem. Am aler­gat bucuroasă la bunica: "Uitaţi oul! Este al meu!".Ouatul în poală, cum zicea bunica, a con­tinuat. Numai că oul nu putea fi lăsat oriunde. Şi Porumbaca ştia asta. "Cot-cot-cot-cot" o au­zeam şi ieşeam grabnic la întâlnire. Mă aşezam pe un scăunel, făcându-i cort cu fustiţa. Ouă­toa­rea intra la întuneric şi, cât să citesc eu o lecţie la geografie ori la istorie, fapta era comisă. "Cot-codac!", anunţa şi pleca la suratele mai puţin prolifice.A trăit Porumbaca mea câţiva ani buni. A fost şi cloşcă, a fost şi bolnavă. Eram lângă ea şi la bine, şi la rău. Şi trăiam o fericire neîncăpătoare în cuvinte. Îmi dăruia mie şi numai mie oul ei. O iubeam chiar şi atunci când nu-l avea. Pentru că fabrica ei se mai şi oprea. Până într-o zi, când, venind de la şcoală, bu­nica mi-a spus că i s-a oprit inima. Cuţitul ştiu eu cui o făcuse... zamă. Am desluşit grozăvia şi i-am ameninţat pe făptaşi că n-o să mănânc carne de găină toată viaţa. Şi m-am ţinut de cuvânt.