România în festivalVă place rockul simfonic, progresiv, heavy, sau îl preferaţi pe cel clasic? Dacă ajun­geţi în cetatea Cibinului, la cea de-a 12-a ediţie a Festivalului ARTmania, veţi putea asculta timp de două zile (28-29 iulie) toate stilurile de rock, în concerte susţinute de artişti cunoscuţi, fa­voriţi ai marilor festivaluri internaţionale, vi-i spu­nem pe toţi, ca să aveţi de unde alege: Tarja (Fin­landa), Lacuna Coil (Italia), Riverside (Polo­nia), Beyond the Black (Germania), You And Me At Six (Anglia), Devin Townsend Project (Cana­da), Walkways (Israel) şi COMA (România). Dar, starul incontestabil al festivalului este soprana fin­landeză Tarja Turunen, care s-a lansat pe scena muzicală internaţională alături de trupa Nightwish.În vârstă de 39 de ani, Tarja Turunen a fost invitată să cânte în ţara noastră de multe ori. Prima dată a venit la noi pentru că are în România susţi­nători consacraţi, împreună cu formaţia Nightwish, iar după ce trupa a "divorţat", a cântat pe scenele ro­mâneşti singură. Dacă vă număraţi printre fanii artistei, ştiţi că despărţirea ei de trupa Nightwish, petrecută în 2005, nu a fost amiabilă. Tuomas Holo­painen, fostul ei coleg de la şcoală, alături de care întemeiase formaţia în 1996, pe când aveau doar 19 ani, a anunţat-o pe Tarja scurt, fără menajamente, printr-o scrisoare deschisă, că nu mai este membră a formaţiei Nightwish, imediat după ultimul lor concert din cadrul turneului mondial "Once Upon a Tour". Pricina? Tarja a fost acuzată de egoism, lă­comie şi aere de vedetă. Cei doi scoseseră îm­pre­ună cinci discuri până atunci, începând cu "Angels Fall First" (1997) şi terminând cu "Once" (2004) - cel mai bine vândut album al trupei. S-au des­părţit în plină glorie, o glorie datorată în mare mă­sură chiar Tarjei, care s-a simţit ne­dreptăţită şi umilită de modul în care fusese pusă pe liber de colegii de trupă, mai ales că reputa­ţia ei încasase o lo­vi­tură, în urma acu­za­ţiilor aduse de fos­tul ei partener de scenă. A reuşit, to­tuşi, să treacă peste impas, mulţumită fa­nilor ei fideli, ca­re au susţinut-o cu devo­tament. "Nu mi-a fost uşor s-o iau de la capăt. Ce s-a în­tâmplat cu Night­wish m-a marcat profund... Mi-am pierdut încrederea în oameni şi a fost foar­te greu să reînvăţ să lucrez în echipă. Şi chiar am avut nevoie de o echipă care să mă ajute să compun cântecele şi-apoi să le înregis­trez. Acum, privind înapoi, realizez că multe lucruri le-aş fi putut face altfel, dar evenimentele acelea trecute m-au transformat în artistul care sunt azi. Mi-am găsit, până la urmă, stilul potrivit, şi am învăţat cum să-mi produc singură discurile, ba chiar şi să-mi compun propriile melodii", se confesa ar­tista într-un interviu.Tarja a debutat în cariera solo cu un disc de colinde, "Henkäys Ikuisuudesta" (2006), un album considerat drept muzică clasică, şi care pentru tână­ra finlandeză de-atunci a fost o întoarcere la origini, un ecou al multelor clipe petrecute, în copilărie, în corul bisericii din sătucul natal, Puhos. Tarja a început să cânte în strană, la doar trei ani, pentru ca mai apoi, la 6 ani, să in­tre în corul bisericii. Până să ajungă să îmbrăţişeze muzica rock, alături de Nightwish, ea a stu­diat canto şi pian. Nu a renunţat însă nici la rock, drept dovadă, albumul "My Winter Storm" (2007).Marele atu mu­zical al Tarjei este vocea ei cristalină şi uşurinţa cu care tre­ce de la ritmuri de rock la muzică clasică. Supranu­mi­tă, pe bună dreptate, "regi­na rockului sim­fo­nic", finlan­de­za a strălucit în 2010, într-un extra­or­dinar duet cu Alice Cooper, dar a cântat şi alături de legendarii Scorpions. ?n 2015, ea a "reci­divat" cu un disc de muzică clasică, inti­tulat "Ave Maria - En Plein Air", iar anul trecut a lan­­sat două materiale rock noi: EP-ul "The Brigh­test Void" şi albumul "The Shadow Self" - foarte apre­ciate de critică şi de fani.Pe 29 iulie, Tarja îşi va prezenta în Piaţa Mare din Sibiu noul album rock, în cadrul unui concert cuprins în cel mai nou turneu al ei, "The Shadows Show". Artista arde de nerăbdare să se reîntâl­nească cu fanii români: "A fost pentru mine o imen­să bucurie să fiu invitată la Sibiu de-a lungul timpului, atât pentru concerte clasice, cât şi pentru cele de rock. Iu­besc acest oraş minu­nat, fermecă­torul său Centru Vechi, dar mai ales pe oamenii de aici! Sunt foarte în­cântată să revin pentru Festivalul ARTmania. Pentru mine, România este o ţară foarte im­portantă, un loc în care am fost în­tot­dea­una întâmpinată cu mul­tă căldură, pe ori­unde am cântat. Ceea ce am primit de la fanii români este extraor­di­nar! Vă mulţumesc tuturor! Abia aştept să fiu din nou alături de voi!", spunea ea.Tarja vorbeşte cinci limbi străine, adoră vi­nul roşu, citeşte, visea­ză, meditează şi urăşte păianjenii. ?n 2003, s-a căsătorit cu omul de afaceri argentinian Mar­­celo Cabuli şi au împreună o fiică, pe Naomi. Cei trei au lo­cuit în Buenos Aires până în 2016, când s-au mutat în Spania.(Bilete pentru Festivalul ARTmania găsiţi în reţelele Eventim.ro, myticket.ro şi iabilet.ro. Un abonament valabil pentru două zile costă 230 lei, iar un bilet pentru o zi costă 140 lei.)