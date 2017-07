Foto: Dreamstime

Muşeţel pentru ochi, şam­poa­ne răcoritoare pentru păr, cu­buri de gheaţă pentru decolteu, şer­veţele absorbante pentru nasul lucios - sfaturile noastre vă scot urgent din încurcătură.În zilele extrem de călduroase, prospeţimea absolută o puteţi obţine făcând duşuri călduţe! E drept că apa rece pare să răcorească mai bine, dar numai în primul moment. Concomitent, ea sti­mu­lează circulaţia sanguină. Urmarea: transpiraţie mai abundentă. După duş, lăsaţi pielea udă să se usuce la aer. Este un plus de răcoare.O strângere "umedă" de mână este întotdeauna ne­plăcută, dar poate fi evitată. Un sfat bun pentru toţi cei care au o asemenea neplăcere: în zilele căl­duroase, pul­ve­rizaţi-vă în palme un spray anti­transpirant. În felul acesta porii se îngustează, iar flu­xul de transpiraţie este stopat.Când soarele e sus de tot pe cer, reduceţi "moto­rul" şi treceţi la um­bră! Pro­gra­maţi-vă ac­ti­vi­ta­tea fizică di­mi­neaţa sau sea­ra. Un somn bun (nu lung) după ma­­sa de prânz, cu ven­ti­­la­torul în pri­ză, mo­bilizează energia consumată şi vă face să vă simţiţi în plină for­mă.Faţa transpirată şi na­sul lucios au neapărată ne­voie de şer­veţele care sug gră­si­mea şi transpiraţia, men­ţinând tenul mat.Nu purtaţi pe căldu­ră haine şi lenjerie strâmte - se lipesc foarte uşor de piele. Cu cât e mai largă îm­bră­cămintea, cu atât circulă mai bine aerul de-a lun­gul corpu­lui. Cele mai indicate materiale sunt bum­bacul şi inul, pen­tru că lasă aerul să pă­trundă.Sună cam spaniol? Exact! Dar când aerul în­cre­meneşte, nu există ni­mic mai bun! Profitaţi de vântul fă­cut de o revistă sau un caiet.Dacă aveţi ghinio­nul s-o faceţi, nu vă codiţi - extrem de răcoritoare şi cal­man­­tă este baia în lap­te! Turnaţi în apa de baie (călduţă) 2-3 litri de lapte şi staţi sub apă 20 de minute. Enzimele din lapte au un efect an­tiinfla­ma­tor, iri­ta­ţiile pielii cal­mân­du-se foarte re­pe­de.Super-fresh din sti­clă. Apa mine­rală îm­prospă­tea­ză şi ră­co­reşte pie­lea, cât ai zice peş­te. Pulve­ri­zaţi-o pe faţă la orice oră din zi, chiar şi peste machiaj. Ţineţi-o în frigider ca să fie rece.Soarele prea pu­ter­nic dău­nează ochi­­lor. Dacă sim­ţiţi că vă înţeapă sau vă ard, apelaţi la com­presele cu mu­­şeţel. Băgaţi un plic cu muşeţel în apa clo­co­tită, aş­tep­taţi să se ră­ceas­că şi apli­caţi tam­poa­nele în­mu­iate pe pleoape 10 minute.Din cauza căldurii, părul se pleoş­teşte foarte repede, pentru că pielea ca­pului transpiră, iar pe ea se află o mulţime de glande sebacee. Iar când e într-adevăr cald, acestea funcţionează la turaţia maximă. Părul se îngraşă mai iute decât de obicei, de aceea este bine ca după ce folosiţi şamponul, să vă clătiţi cu apă călduţă (niciodată fierbinte), în care să turnaţi infuzie de men­tă sau de ace de brad.Dacă vreţi să vă răcoriţi repede, folo­siţi cuburile de ghea­ţă din conge­lator. Ma­saţi-vă uşor obra­zul şi decol­teul cu gheaţă. La rece, porii se strâng imediat, iar pielea devine roz şi proaspătă. După ma­saj, ungeţi-vă cu o cremă hidratantă.Este un impera­tiv absolut atunci când creşte tempe­ra­tura. În fond, prin transpiraţie, orga­nis­mul pierde foarte mult lichid, care tre­buie înlocuit. Beţi apă minerală, ceaiuri de plante sau sucuri de fructe subţiate. Cei care transpiră exagerat să încerce cu cea­iuri calde.Simple şi foarte eficiente în zilele extrem de calde sunt prosoapele ude! Înmuiaţi două prosoape în apă rece şi stoarceţi-le bine. Puneţi unul pe ceafă, iar celălalt pe frunte. Res­piraţi adânc şi veţi simţi cum vă relaxează. Repetaţi procedeul de câte ori credeţi că este ne­voie.Tălpile încinse şi picioa­rele obo­site trebuie ma­sa­te bine! Doar ast­fel sângele poa­te să circule. Loţiu­ni­le speciale pentru pi­cioare răcoresc pielea, relaxează şi de­congestio­nea­ză. În plus: staţi cât mai mult cu pi­cioa­rele ridicate, pe un scaun sau chiar pe birou.Îngrijire + prospeţime cât ai clipi! Gelul pătrun­de uşor în piele, hi­dra­tând-o, astfel că ea nu devine li­pi­cioa­să. O par­te din gel se vo­latilizează chiar la su­prafaţă, cre­ând astfel o sen­zaţie foarte plă­cu­tă de prospeţime.Dacă sunt din bumbac, la frigider cu ele. Nu e nici o glumă! Sunt o ade­vă­rată binefacere pen­tru picioarele în­cinse. Pune­ţi-vă şosetele astfel ră­ci­te şi ţineţi picioarele ridicate pe o mo­bilă.Vara, ele se află la mare preţ! Dau o senzaţie de pros­pe­ţime, iar pielea îşi păs­trea­ză umezeala şi suple­ţea. Evi­taţi parfumurile grele, pu­ter­nice.Vă simţiţi obosiţi, fără vlagă şi nu vedeţi nici o şan­să de des­tin­dere? Este mo­men­tul să folo­siţi urmă­toa­rea metodă: ţineţi bra­ţele sub jetul de apă rece. Două mi­nu­te sunt ultrasufi­ciente. Pul­sul se re­glează, iar dvs. vă simţiţi brusc în­vioraţi.Sport în zilele călduroase? Bi­neîn­ţeles! Este momentul ideal pentru activităţile acva­tice. Miş­ca­rea în apă rece vă men­ţine for­ma fizică şi în plus răcoreşte şi îm­­prospătează ex­tra­or­dinar. Doar la prânz, când soa­rele este greu de suportat, ar fi bine să vă abţineţi.Fardurile care curg sunt o ade­vărată tragedie! Când e cald afară, evitaţi ri­melul sau folosiţi mas­cara şi farduri pentru pleoa­pe, rezistente la apă. Dar atenţie: dacă folosiţi cre­ma de plajă, fardul pentru gene - chiar rezistent la apă - s-ar putea să curgă din cauza grăsimii.Pudra absoarbe umezeala. Când simţiţi că pie­lea vă arde, aplicaţi un strat subţire de pudră de talc. Răco­reşte şi dezodorizează.După ex­­pu­­ne­rea la soa­re, măş­ti­le (de fruc­te) re­ge­ne­rează pielea, iritaţiile se calmează, iar tenul es­te rehi­dratat.