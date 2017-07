* Argila verde

* Argila albă sau caolinul

* Argila roşie

Pământul roşu, galben sau verde, din care strămoşii noştri îşi făceau va­sele din care mâncau. Şi din care fe­meile, încă din timpuri străvechi, îşi preparau iruri pentru obraz. O lingu­ră de argilă, două de apă şi câteva picături de ulei, şi elixirul tinereţii veş­nice era gata. La fel se proce­dează şi-acum, chiar dacă prepara­tele cosmetice cu argilă se fabrică pe bandă rulantă, pierzându-şi, desigur, puterea de altădată, pe când argila se lua direct de la sursă, iar apa de izvor folosită era curată ca lacrima. Dar ce mai seamănă astăzi, ca puritate, cu ce era în trecut? Nici măcar sufletul. Aşa că doamnelor dragi şi frumoase, vă sfătuim să vă puneţi nădejdea în argilă, preparând-o cu mâinile dvs., în castronele de porţelan. Reţetele care urmează vă sunt de mare folos.pen­tru a pregăti o mască cu argilă e necesar să utilizaţi un recipient ce­ramic, din sticlă sau din plastic, evi­tând orice obiect din metal. Argila se amestecă cu apă, suc de fructe, in­fuzii din plan­te, miere şi ule­iuri etc., până se for­mea­ză o cremă omo­genă.pentru a pro­fita la maximum de efectele ener­gi­zante ale argilei, se curăţă pielea şi se ex­pune câteva mi­nute la aburi fierbinţi, pentru a se deschide porii. Pasta de argilă se întinde pe faţă şi se lasă 10 minute. În acest timp, argila ab­soarbe toxi­nele din piele şi îşi eli­berează sub­stanţele sale active. Se îndepărtează prin clătirea abundentă cu apă căl­duţă, apoi se aplică o cre­mă hidra­tan­tă.Faptul că argila are diferite cu­lori se datorează mineralelor care o com­pun, fiecare din ele cu proprietăţi şi finalităţi diferite.- este cu­noscută pentru proprietăţile sale anti­infla­matorii şi detoxifiante. Ea ajută în special tenul gras, cu exces de sebum, tratează acneea, petele şi eczemele, contracarează efectele tre­cerii timpului, astfel că din ea se pot prepara excelente măşti anti-îmbă­trânire.un sfert de cană de pulbere de argilă verde, un sfert de cană apă sărată (se recomandă să se utilizeze apă sărată, pentru că pune în valoare mai bine proprietăţile ar­gilei verzi. La un sfert de cană de apă, se amestecă, până se dizolvă, o jumătate linguriţă de sare grun­joa­să), 2 linguriţe de miere.Se amestecă argila cu apa sărată, apoi cu mierea, se întinde amestecul pe faţă şi se lasă să acţioneze 15 minute.- pură şi delicată, face bine tuturor tipurilor de piele, de la cea grasă până la cea sensibilă. Strânge porii, curăţă, hi­dra­tează, are efect emo­lient, remi­ne­ralizant şi decon­gestionant.3 lin­guri argilă al­bă, 2 linguri iaurt, o lingură miere.Se toarnă puţină apă peste argilă şi se lasă să stea câteva mi­nute. Se adaugă apoi res­tul ingredientelor şi se a­mes­tecă până la omogenizare. Se întinde pe faţă şi se lasă 15 mi­nute.- este bogată în fier, care îi împrumută şi culoarea. Este binefăcătoare în cazul pielii care se înroşeşte, se irită uşor. Vin­decă inflamaţiile, iritaţiile şi acneea. Argila roşie se recomandă pentru un ten uscat.3 linguri argilă ro­şie, un gălbenuş, un sfert de lin­gu­riţă de ulei de migdale (sau de măs­line), 2 linguri smântână.Se toarnă puţină apă peste argilă şi se lasă să stea câteva minute. A­mes­tecaţi apoi şi celelalte ingre­dien­te şi aplicaţi pasta obţinută pe piele. Lăsaţi să acţioneze 15 minute.