"De ani de zile fiica mea are stomatită"

(Răspuns pentru C.F. - Râmnicu Sărat, F. AS 1222)

În viaţa unei femei, menopauza poate constitui o etapă destul de dificilă, însoţită de dezechilibre hormonale ce atrag o serie de simptome, încă din perioada de premenopauză, şi care pot continua chiar şi în cea de post-menopauză. Odată cu îna­in­tarea în vârstă, şi me­tabolismul nostru este încetinit, astfel că se recomandă, în primul rând, o igienă alimentară, fără meze­luri, grăsimi nesă­nătoase, pră­jeli, mâncare tip fast food, băuturi carbogazoase, dulciuri etc. De preferat este să aveţi o ali­mentaţie echilibrată, bo­gată în legume şi fructe crude, nuci, alune, avo­cado, cereale, pâine integrală, peşte etc. Acţiunea antioxi­dan­tă (mai mare decât a cea­iului verde) din produsul Inocell vă poate ajuta să de­păşiţi cu uşu­rinţă această perioadă, susţi­nând în acelaşi timp şi alte funcţii esenţiale ale organis­mului (este hepato­pro­tector, imunomo­dulator, deto­xi­­fiant, menţine sănătatea sis­te­mului circulator, precum şi a siste­mu­lui nervos şi osos). Kli­makto­plant este un remediu homeo­pat ce poate fi găsit în farmacii, având rolul de a reduce sem­nificativ simptomele de meno­pauză, încă din primele săptămâni de la adminis­trare.Multă sănătate!Stomatita (sau aftele) sunt o problemă frecvent întâlnită, care afectează între 5-66% din populaţie. Există o uşoară preponderenţă la femei, legată de hormonul progesteron. Forma benignă a bolii nu este însoţită de tulburări de sănătate majore şi nu prezintă risc la adresa vieţii, fiind limitată la nivelul gurii.* Stresul psihic - provoacă apariţia de ulcera­ţii bucale (la examene, de pildă).* Încetarea fumatului - se pare că renunţarea la fumat poate şi ea exacerba ulceraţiile aftoase.* Traumatisme - cum ar fi muşcatul buzei sau al interiorului gurii, precum şi purtarea de aparate dentare.* Alergii şi intoleranţă la anumite alimente - lactate, ciocolată şi condimente.* Aditivii prezenţi în alimente - în special substanţa numită "sodium lauryl sulphate".* Anumite medicamente - analgezice neste­roidiene (indometacină, diclofenac, ibuprofen), acid alendronic (Fosamax, medicament pentru osteoporoză).* Tulburări gastrointestinale - boala celiacă, boala Crohn, sindromul de malabsorbţie.* Deficit de vitamine - se regăseşte în vreo 20% din cazuri şi include deficit de fier, vitamina C şi B12.* Imunodeficienţă - SIDA şi alte tulburări cu imunodeficienţă.1. Forma minoră - se manifestă la oamenii între 10-40 ani, şi reprezintă circa 80% din ulceraţiile aftoase. Sunt între 2-4 mm diametru, au o bază gălbuie, care devine gri, atunci când sunt în curs de vindecare. Se vindecă în 7-10 zile, recidivând la interval de 1-4 luni.2. Forma majoră - ulceraţiile sunt mai du­reroase, mai mari (până la 1 cm în diametru), se vin­decă în 10-40 zile, recidivează foarte des şi se pot solda cu cicatrice.3. Forma herpetiformă - se manifestă la o vârstă mai înaintată, iar majoritatea celor afectaţi sunt de sex feminin. Se ma­nifestă prin vezicule (băşici mici, de mărimea unei gămălii de ac), care evoluează rapid în ulceraţii punctiforme, ce se pot unii în leziuni mai mari, cu margini foarte neregulate. Sunt foarte dureroase şi pot recidiva atât de des, încât par să fie veşnice. Se vindecă în circa 10 zile.Din punct de vedere al me­dicinei naturiste, ulceraţiile af­toase sunt, adesea, cauzate de căldura patologică de la nivelul tractului intestinal (căldură pa­tologică = inflamaţii/iritaţii). Acest lucru ar putea fi rezul­tatul unei alimentaţii nepotri­vite, care, în procesul de prelucrare eliberează sub­stan­ţe care irită intestinul, sau alimentul insuşi irită intestinul. La rândul lor, sentimentele ne­gative pot deranja intestinul, fiind ele însele o energie patologică, ce produce iritaţie.* Gestionarea stre­sului - Stresul este un lucru inevitabil, mai ales în lumea mo­dernă. Im­por­tantă este atitudinea noas­tră faţă de situaţiile care ar pu­tea fi conside­ra­te stre­sante. Printr-o atitu­dine pozitivă, ne scutim de riscurile la adresa să­nătăţii noastre, care vin prin acumularea ener­giei negative în corp.* Meditaţie, yoga, Tai Qi - ajută la calmare şi la echilibrarea interioară, gestionând stresul.* Rugăciune şi iertare - rugăciunea ne ajută să primim forţă de sus, pentru întărirea noas­tră în viaţa de zi cu zi. De ase­menea, iertarea produce un nivel profund al înţelegerii exis­tenţei şi instaurează pacea sufle­tească, dă­tătoare de bine şi opti­mism.* Dieta - trebuie evitate ali­men­tele cu aditivi şi cele puternic pro­cesate, care pot elibera substanţe ce irită intes­tinul. Pe cât posibil, alimentele să fie proaspete.* Fumatul - deşi fumătorii par să aibă un risc redus pentru stomatită ulcerativă, sfatul este, totuşi, să nu fumaţi. Fumatul poate provoca boli precum cancerul bucal.* Igiena orală - este foarte important să alegeţi o pastă de dinţi care neutralizează aditivii. În plus, ar fi util să folosiţi o periuţă moale, pentru a evita traumatizarea mucoasei gurii.* Mişcarea fizică - creşte tonusul general al organismului şi îmbunătăţeşte funcţiile digestive.* Evitarea traumatismelor - de evitat ticurile, muşcatul buzei, de pildă, şi de verificat aparatele dentare, pentru a elimina traumatismele provocate pe mucoasele gurii.* Clătirea gurii - apa sărată, cu un pic de bicarbonat de sodiu alimentar, combate aftele.* Plante medicinale - ceaiul de muşeţel sau de gălbenele, se fac aplicaţii direct pe ulcere, folosind un pansament sau o bucată de vată. Clă­tirea gurii cu infuzie de salvie ameliorează dure­rile sau un amestec de Aloe vera în apă. Aplicarea de ulei de nucă de cocos sau de cuişoare direct pe ulceraţii.* Mierea de albine - aplicată local, este ex­celentă pentru vindecarea ulcerelor în general.* Iaurtul - ajută la echilibrarea florei bacte­rie­ne a gurii.* Suplimente alimentare - cu vitamina C, B12 (în special) sau fier, atunci când se dovedeşte un deficit. Suplimente cu bacterii, pentru reglarea populaţiilor bacteriene intestinale.* Acupunctura - este foarte utilă. Ajută la eliminarea căldurii intestinale şi la reglarea ener­giei stomacului. Punctele utile se află pe meri­dianele Stomac, In­tes­tinul gros şi Intestinul sub­ţire.* Homeopatia - este excelentă, pen­tru că se adresează cauzei profunde a bo­lii. Prin­tre medi­camentele fo­losite se recomandă Ar­seni­cum album, Bo­rax şi Mercurius so­lubilis.Stomatita ulcera­tivă poate fi semnul unor boli interne gra­ve! Este necesar să se consulte atât un medic stomatolog, cât şi un specialist în bolile interne (gastroenterolog), astfel încât să fie eliminată posibilitatea pre­zenţei acestei boli.Vă urez succes!