Toţi, dar absolut toţi, aveau un regret amar: că nu veniseră americanii să ne salveze ţara de ruşi. Cu gândul la imi­nenta venire a lor au luptat trupele de par­tizani din munţi, cu aceeaşi speranţă în suflet i-au aşteptat orăşenii şi bieţii ţărani, peste care avea să se năpustească hidra co­lec­ti­vizării.Americanii au întârziat, iar noi am coborât în bezna istoriei. E în sarcina istoricilor să ne spună de ce SUA nu s-au mai angajat într-un război, care ar fi fost, probabil, al III-lea mondial, după ce abia îl câştigaseră pe cel de-al doilea. Personal, cred că atunci le-am cerut prea mult. Nu puteau, după ce muriseră cu miile pe fronturile Europei, să o ia de la capăt, pentru a-i dezrobi pe cei rămaşi sub cizmele bolşevicilor. Era un sacrificiu prea mare, pe care poporul american nu l-ar fi acceptat. Un lucru e însă sigur. În cele din urmă ame­ricanii au venit! Şi nu oricum, ci cu larmă de arme, care să se audă până la Moscova. "Saber Guardian" s-a numit cel mai mare exerciţiu armat al NATO, desfăşurat vreo­dată pe teritoriul României: 25.000 de militari, 3000 de blin­date, din 22 de ţări. Dintre ei, 14.000 au fost ame­ricani, mare parte proveniţi de la bazele din Germania, de unde au mărşăluit timp de două zile spre ţara noastră. Scopul declarat al exerciţiului a fost descurajarea unui posibil agresor, care ar îndrăzni să atace flancul estic al NATO. Americanii au vrut să arate că vor şi pot să îşi apere aliaţii. Şi au vrut să vadă cum se comportă trupele multinaţionale sub comanda lor.Poate că toate aceste cifre, această uriaşă manifestare de forţe, mi se par, în contextul lumii de astăzi, fireşti. În fond, suntem în NATO, iar dacă ne atacă Rusia, ar trebui să fim apăraţi. Ei bine, răspunsul nu era aşa de simplu în urmă cu trei ani. Vă citez dintr-o declaraţie a lui George Friedman, preşedintele agenţiei de analiză a STRATFOR, supranumită şi "CIA privată", pentru că este folosită de autorităţile americane în comunicarea unor mesaje esen­ţiale, care nu pot fi transmise fără perdea. În 2014, George Friedman declara pentru "România Liberă" că: "SUA nu vor acţiona în forţă, la prima chemare a României în următorii ani, dacă va acţiona vreodată".Au trecut trei ani de atunci, şi astăzi avem pe teritoriul României 25.000 de soldaţi ai NATO, din care 14.000 sunt americani, veniţi să arate Rusiei că ţara noastră va fi apărată. Operaţiunea "Saber Guardian" a tradus în blin­date şi soldaţi promisiunea făcută de Donald Trump pre­şe­dintelui român Klaus Iohannis: "Statele Unite res­pec­tă şi au respectat articolul 5 (prin care NATO se an­ga­jează să îşi apere aliaţii în caz de agresiune ex­ternă). În mod cert, vom fi acolo pentru a proteja".Cred că deţinuţii politici îşi pot dormi în pace somnul de veci: Americanii au venit în România! Şi nu oricum, ci pe tancuri.