- Aşa cum se ştie, circa 75% din corpul nostru este apă, pe care o găsim atât în celule, cât şi în afara lor, inclusiv în vasele sanguine şi limfatice; apa intră şi în componenţa unor ţesuturi, de exemplu a muş­chilor şi a pielii. Într-un organism viu, trebuie să existe un echilibru între ceea ce intră în sistem şi ceea ce iese. Noi bem zilnic între 0,5 şi 1,5 litri de lichide, mai luăm încă un litru de apă din alimente şi mai producem în organism încă vreo 250 ml, deci aportul zilnic este în jur de trei litri. Există, apoi, trei mari căi de eliminare: prin urină pierdem 0,5-1,5 litri, prin scaun se elimină încă circa 200 ml, iar prin transpiraţie şi expiraţie, încă un litru. La omul sănă­tos rezultă, aşadar, un bilanţ spre zero. Pot apărea însă şi deze­chi­libre. Echilibrul apei în corp este con­trolat de mai multe mecanisme; când aces­tea sunt perturbate, intră în acţiune unii factori cu rol reglator, iar când şi aceştia sunt depăşiţi, apar bolile.Retenţia de apă se referă la problemele legate de eliminare. Altfel spus, avem în corp prea multă apă, care poate fi sau nu însoţită şi de prea mult sodiu (ştiut fiind că sarea are tendinţa să reţină apa!). Cele mai multe situaţii de retenţie de apă se produc datorită insuficientei eliminări pe cale uri­nară (pen­tru că prin urină se elimină cea mai mare cantitate de apă). Retenţia de apă apare atunci când rinichii au probleme funcţionale. Uneori, când exis­tă o pro­blemă la nivelul căilor urinare (calculi re­nali, ade­nom de prostată, cancer de prostată etc.), urina este dificil de eliminat şi se acumulează în vezica urinară sau se poate întoarce spre rinichi, producând hidro­nefroză. Poate să apară chiar re­tenţia acută de urină (globul vezical), caz în care trebuie intervenit pentru deblocarea căilor urinare. Alteori, retenţia de apă e cauzată de modul în care funcţionează vasele de sânge sau inima. De exem­plu, în caz de insuficienţă cardiacă, inima nu mai pompează eficient sângele, iar în consecinţă apare umflarea picioarelor, mai ales seara. Acest fenomen este agravat dacă se con­su­mă sare, pentru că sarea are tendinţa să reţină apa. Un alt mecanism prin care poate să apară retenţia de apă este proasta func­ţionare a unor glande endo­crine, cum ar fi ti­roida (care are un rol foarte impor­tant în meta­bolism) sau suprarenalele (care secretă hormoni cu rol important în reglarea eliminării urinei). Uneori, fluctuaţiile hormonale ce apar premenstrual sau în perioada instalării meno­pau­zei ori în perioada de sarcină pot fi cauzele ce duc la eliminarea deficitară a apei din organism. În sinteză, principalele cauze ale retenţiei de apă pot fi: insu­ficienţa renală sau cardiacă, hi­potiroidia, tulbu­rările circulaţiei limfatice, căl­dura excesivă, sarci­na, consumul prea mare de sare.Retenţia de apă este favorizată şi de lipsa exer­ciţiului fizic, de statul prea mult în picioare, de ex­pu­nerea la căldură prea mare, de stofa vasculară proastă, de stres etc.- Cea mai frecventă formă sub care se observă excesul de apă în corp sunt edemele, care devin vizibile la picioare. Ele apar adesea la persoanele care au varice sau tulburări ale circulaţiei limfatice, mai ales dacă acestea nu respectă indicaţia de a di­mi­nua consumul de sare. Perioada verii predis­pu­ne şi ea la edeme, pentru că excesul de căldură duce la dilatarea vaselor de sânge de la picioare şi favori­zea­ză staza limfatică şi venoasă. În general, dacă apar astfel de probleme, disconfortul aduce per­soa­na la medic. Pentru că pot fi mai multe cauze po­si­bile, este bine ca pacienţii să se adreseze la în­ce­put medicului internist, nefrologului sau cardio­logului, urmând ca, ulterior, să se verifice şi siste­mul endo­crin.- În primul rând, trebuie evitată căldura exce­sivă; de exemplu, putem face mai frecvent duşuri reci la picioare. Apoi, trebuie să limităm consumul de sare (bolnavii de inimă pot folosi sare fără sodiu) şi de alimente foarte sărate (conserve, murături, sticksuri). Putem consuma în schimb ali­mente diu­re­tice naturale, care ajută funcţia rinichilor şi a ini­mii (rădăcina de ţelină şi de pătrunjel, pepenii, fa­solea verde, cas­traveţii) sau îmbunătăţesc circu­laţia limfei şi starea peretelui venos (sucurile de ci­trice). De asemenea, se recomandă ali­men­tele care conţin po­tasiu, în special fructe şi legume proas­pete (caise, prune, struguri, afine, banane etc.), cu excepţia cazu­rilor de insuficienţă renală, în care regimul este indicat de specia­listul nefro­log. În cazul problemelor ti­roi­diene, se recomandă alimente bogate în iod (nuci, alge marine). De ase­menea, în perioada caniculară trebuie evitate băuturile alcoolice, mâncăru­rile foarte iuţi sau cu multe grăsimi, pentru că în­tre­ţin setea şi astfel creşte aportul de li­chide. În fine, se reco­mandă să se facă mişcare, mai ales exerciţii care să favo­rizeze întoarcerea sângelui spre inimă. Dacă circulaţia limfatică e deficitară, se pot face şi masaje de drenaj limfatic.- În privinţa indicaţiilor terapeutice, medicina alternativă vine cu multe soluţii, mai ales cu diu­retice naturale, care ajută funcţia rinichilor şi a ini­mii. Din remediile mai cunoscute de la noi din ţară, putem enumera câteva plante diuretice şi drenoare limfatice: urzica, mătasea de porumb, coada-ca­lului, brusturele, păpădia, lumânărica, albăstrelele, splinuţa, măceşele, turiţa mare, boabele de ienupăr, frunzele de frasin şi mesteacăn, frunzele şi fructele de afin. Putem însă adăuga şi alte remedii care pot ajuta inima şi circulaţia sanguină: frunze, flori şi fructe de păducel, lipicioasă, tapaşnic, sânziene, rozmarin, sulfină, ginkgo biloba. Cel mai eficient este ca medicul specialist să realizeze o combinaţie de plante medicinale, care să fie administrată sub formă de pulbere sau macerat la rece.Medicina tradiţională chineză recomandă pen­tru eliminarea edemelor unele plante diuretice, prin­tre care: ramurile de dud alb şi de pin, seminţele de cardamon şi de pătlagină, troscotul, cicoarea, ros­to­pasca.Ayurveda are şi ea unele recomandări specifice: dacă edemele apar în urma unor acumulări toxice în corp (cazul insuficienţei renale cronice sau al ali­men­telor combinate incorect, ce produc me­taboliţi to­xici), sunt indicate la început postul şi re­mediile la­xative, apoi consumul de alimente proas­­pete inte­gra­le, evitarea dulciurilor, a al­coolu­lui, a alimen­te­lor şi băuturilor încălzitoare, prăjite, greu de di­ge­rat. Dintre plantele medicinale se reco­mandă pu­nar­nava (Boerhavia diffusa), considerată regenera­toare pentru rinichi, indicată pentru toate bolile urinare, precum şi pulberea de lemn-dulce, cedru şi haritaki (Terminalia chebula), amestecată cu lapte.Atunci când retenţia de apă este corelată cu une­le dezechilibre sau flucturaţii hormonale (spre exem­plu, perioada premenstruală sau cea din preaj­ma instalării menopauzei), vor fi administrate plante care drenează vasele limfatice abdominale: bhrin­garaj (Eclipta alba), musta (Cyperus rotundus), gokru (Tribulus terrestris), nard (Nardostachys jata­mansi).- Majoritatea plantelor enumerate se găsesc deja la noi în ţară, fie simple, fie combinate în reţete gata preparate. Pentru că multora le este însă dificil să ia plante medicinale în acest mod, există alternativa extrac­telor de plante. Două formule pe care le-aş recomanda în acest scop sunt Meridian Rinichi şi Meridian Vezică Urinară - amestecuri care conţin câte 12 plante medicinale româneşti, care acţio­nea­ză asupra tuturor punctelor de pe traseul meridia­nului al cărui nume îl poartă. Fitopreparatul care echili­brează Meri­dia­nul Rinichi există în variantele de tinctură şi capsule, în timp ce pentru echilibrarea Meridianului Vezică Uri­nară există doar varianta de tinctură. Acestea se vor administra de 2-4 ori pe zi, în doze de câte o lin­guriţă, respectiv 2-3 capsule de două ori pe zi.Bineînţeles că aceste suplimente se pot folosi îm­­preună cu alte procedee care vizează reechili­bra­rea meridia­nelor corespunzătoare, adică se poate fa­ce în paralel acupunctură sau presopunctură. În ca­­zul retenţiei acute de urină, se poate aplica şi căl­dură locală, sub formă de moxă, pe zona vezicii uri­nare.Dintre produsele apicole recomandate în sco­puri diuretice, aş enumera mierea, polenul de păpă­die şi de iarbă-neagră, precum şi polenul de pădu­cel.Din zona de aromaterapie se pot folosi, mai ales în caz de probleme ale circulaţiei venoase, ule­iu­rile esenţiale de chiparos (Cupressus semper­vi­rens - în uz intern şi extern), ţelină şi portocal. De obicei, se administrează diluate în bază de ulei ve­getal.Dintre mineralele coloidale, cel mai potrivit pentru reechilibrare în caz de exces de apă în corp este Aurul coloidal, care are un rol echilibrant asu­pra întregului organism, el exercitându-şi efectele mai ales la nivelul inimii şi al vaselor de sânge. Ac­ţiunea sa poate fi completată şi de cea a Cuprului co­loidal, care acţionează mai ales la nivelul venelor, precum şi de Argintul coloidal, care stimulează diu­reza şi eliminarea apei prin transpiraţie.- De la caz la caz, schemele şi ingredientele pot varia, ţinând cont de cauza declanşatoare şi de parti­cu­larităţi. Este indicat ca un tratament alternativ, care foloseşte plante medicinale sau suplimente gata preparate, să dureze minimum trei luni, chiar dacă se obţin rezultate bune încă din prima lună. Plantele acţionează mai blând şi mai lent, dar pot ajuta la o reglare mai bună din interior, fără efecte secundare nedorite, iar în final la refacerea organului afectat. E nevoie doar de puţină răbdare!