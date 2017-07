Este puţin ciudat că tocmai semnul zo­dia­cal asociat cu iubirea are, de cele mai multe ori, un drum dificil de parcurs, pâ­nă când îşi găseşte liniştea. Se ştie doar, Leul este unul dintre marii cuceritori ai zodiacului, cel care intuieşte cu exactitate momentul potrivit, pentru a comite gestul romantic. Ştie cum să facă persoana de care este îndrăgostit să se simtă ca un star de cinema, dar nu uită nici o secundă că şi el e un star şi, probabil, chiar eroul principal. Asta nu trebuie să ne mire, deoarece Leul guvernează actoria, cu scena, luminile reflectoarelor şi, desigur, un număr cât mai mare de spectatori. Leul trăieşte pentru dramă. Gesturile mici le consideră triviale. De exemplu, Leul nu va încerca să-i facă viaţa mai uşoară persoanei de care este îndrăgostit, ducând în fiecare seară gu­no­iul sau ştergând praful în toată casa. Ori­cât ar fi de utile, 90% dintre Lei con­si­deră ase­menea îndeletnicire sub dem­nitatea lor. Leul se vede mai degrabă apărând pe neaşteptate sub gea­mul iubitei, cu o chitară în mână, cântând o sere­nadă, iar când iubita coboară să-l îmbrăţişeze emo­ţionată (evident, sub privirile cu­rioase ale întregii ve­cinătăţi, care s-ar putea să şi aplaude la un mo­ment dat), vine şi cu partea a doua a ritualului de seducţie leonin, care este cina ro­mantică, cu un întreg restaurant închiriat doar pentru cei doi. Dar viaţa nu poate fi o înşiruire de mari gesturi. Ea este o suită de mo­mente obişnuite, cotidiene, iar în timp, în timpul real, nu în cel scenic, dusul gunoiului şi ştersul pra­fului ar putea să conteze mai mult decât momentele singulare şi spectaculoase, de celebrare a unei iubiri ca în filme.În cazul semnului zodiacal al Leului, e nevoie să facem o distincţie majoră între bărbaţi şi femei. Pentru că Leul este guvernat de Soare, planetă emi­namente masculină. A te naşte bărbat sub sem­nul lui este, de multe ori, o şansă şi o binecuvântare. Băr­baţii pot străluci pe scenă sau pe ecran, cum au făcut-o Robert Redford, Robert de Niro, Mick Jagger, Edward Norton, Jonathan Rhys Meyers ori Chris Hemsworth, apoi pe câmpul de bătălie, cum a făcut-o Napoleon Bonaparte, sau în lumea modei, ca Yves Saint-Laurent, sau cea a artei plastice, unde ajunge să îl amintim pe Henri Moore.Pentru femei, venirea pe lume sub acest semn al masculinităţii şi autorităţii poate fi, în sine, o dramă leonină. Asta pentru că, într-un corp feminin, adesea spectaculos de frumos, se ascunde o dorinţă tipic masculină de a cuceri, în loc de a se lăsa cucerită. De-aici decurg o mulţime de probleme. Atunci când o femeie face gesturi dramatice, care de multe ori sunt de o mare generozitate, în ideea de a cuceri un bărbat, bărbatul va fi de cele mai multe ori măgulit, dar rareori cucerit. Dimpotrivă, celor mai mulţi li se va părea că merită asemena eforturi sau chiar sacrificii. În acest caz, Leoaica va ră­mâ­ne frustrată pentru că, la fel ca şi Leul băr­bat, aşteaptă apreciere şi iubire în schimbul gesturilor ei. Aprecierea vine, iubirea mai greu, pentru că setarea din fa­bri­că a băr­batului este să cucerească el, iar cea a femeii este de-a şti să seducă, adică să-l determine pe bărbat să pornească campania de cucerire.Atenţie. Multă atenţie. Foarte multă aten­ţie! Să nu uităm că Leul este supranumit "regele ani­malelor", iar zodia este asociată cu re­ga­litatea. Unde s-a mai pomenit un rege trecut cu ve­derea? Indiferent cât de jenant ar fi pentru per­soa­nele introvertite să aibă o mulţime de persoane prezente la ceremonia de culcare şi la cea de trezire, pentru Leu, publicul, în orice moment al zilei, este o prezenţă binevenită. Dar câţi dintre noi dispunem, în aceste vremuri, de o suită monarhică? În­tr-un cuplu, publicul e celălalt, partenerul. Din­colo de faptul că Leul este, în opinia mea, cel mai generos dintre cele 12 semne zodiacale, are nevoie de o apre­ciere constantă a calităţilor şi gesturilor sale frumoase. Dacă nu le primeşte suficient de des - sau atât de des pe cât şi-ar dori - încearcă, pentru că este loial şi nu-i place să-şi înşele partenerul, să încropească o curte în jurul său. Aces­ta este şi motivul pen­tru care Leul este considerat, în tim­pu­rile moderne, un semn al monde­ni­tăţii. Ca orice mini-rege care se res­pectă, Leul se va strădui, ajutat de flerul său social şi de creativitate, să se pună în valoare în aşa manieră, în­cât să fie în centrul grupului sau grupurilor sociale pe care le frec­ven­tează sau chiar le gene­rează. Nevoia lui este de a străluci, până şi la propriu. Atât bărbaţii, cât şi femeile zodiei, au o slăbiciune pentru bijuterii şi pentru îmbrăcămintea somptuoasă. Îi mai ajută şi ţinuta: este impunătoare şi susţinută de ges­turi expresive. În momentul în care Leul mon­den s-a asigurat că ocupă un loc de frunte pe scena mon­denităţii, împarte cu eleganţă cinstirea de care are parte cu partenerul de cuplu. O face, însă, doar în măsura în care şi ochii acestuia sunt aţintiţi cu admiraţie asupra lui, şi ştie să se păstreze pe poziţia a doua.Din nou e cazul să distingem între două tipologii: Leul care şi-a desco­pe­rit şi şi-a manifestat cu succes crea­ti­vi­tatea şi acela care nu a reuşit acest lucru. Leul realizat, să-i spunem aşa, primeşte fru­mos laudele din partea celor care îi apre­cia­ză demersul cre­ativ, al "fanilor". De cele mai multe ori, simte nevoia să-i răsplătească, la rândul său, cu favoruri regale. Unul dintre clişeele astro­lo­gice se referă la Leu şi orgoliul său. Ori, Leul realizat nu are orgolii. El are un simţ înnăscut al mândriei şi al demnităţii, în care ştie să-i includă pe cei din jur.Tipologia numărul doi include Leii care nu au reuşit să îşi descopere filonul creativ sau să pro­voa­ce impactul pe care şi l-au dorit. Aceştia vor vrea să iasă în evidenţă fie prin persoana cu care se asociază prin căsătorie sau cu cei de care se leagă prin relaţii de prietenie, vor căuta cu insistenţă ocazii sociale care să le permită apropierea de ve­de­te sau alte persoane importante, pentru ca mai apoi să-şi dea importanţă, menţionând faptul că in­terac­ţio­nea­ză cu asemenea personalităţi. Această a doua tipo­logie poate eşua chiar în postura de vic­timă, care se vaită că persoane cu mult mai puţine merite sunt băgate mai mult în seamă.Dragostea de viaţă. Un Leu, indiferent că este vesel, abătut, nervos, agitat, o face cumva întot­deauna din străfundul sufletului. Şi când "joacă tea­tru", scoate la suprafaţă ceva autentic sau profund din fiinţa lui. Din multe privinţe, Leul, regele, este în acelaşi timp un copil. Un copil solar, care, ca orice copil, doreşte să se joace, să se exprime, să râdă şi să plângă. Evident, copilul are nevoie să simtă atenţia, admiraţia şi iubirea părinţilor. Leul, în pofida tuturor apanajelor sale regale, rămâne, în sufletul său mare, un copil mic. Vitalitatea şi ener­gia copilărească îl caracterizează de multe ori, până la adânci bătrâneţi, şi le aduce ofrandă persoanei care ştie să le primească şi să-l iubească. Leul care simte că-i sunt oferite fără rezerve ad­miraţia şi aten­ţia vine cu un al doilea mare dar: spi­ritul ludic. Poa­te iniţia sau inventa jocuri, distracţii, modalităţi de recreere, care să nu permită sub nicio formă monotoniei să se instaleze în cuplu.Leul care ştie să-şi modereze nevoia de a fi mereu în centrul atenţiei şi pe aceea de-a căuta cu tot dinadinsul dramatismul în relaţie poate ajunge la performanţa rară de-a fi fericit, făcându-şi şi partenerul fericit.Unde eşuează mulţi dintre Lei, în calea către fericire? Să ne gândim din nou la rege ca simbol pentru această zodie nobilă. Simţul onoarei face ca majoritatea Leilor să le fie credincioşi partenerilor. Doar că, la fel cum s-a tot întâmplat în istorie, în momentul în care partenerul încetează să-l mai soarbă din priviri şi să-l copleşească cu compli­mente, Leul poate fi tentat să găsească pe cineva din public (şi de cele mai multe ori există cineva), prin ochii căruia ar dori să se vadă, mai degrabă decât prin ochii persoanei care a apucat să-i distingă defectele şi să vadă "dincolo" de manierismele sale regale. O "favorită". Sau un "favorit", în cazul Le­oai­cei. Iar în momentul în care şi această magie s-a trăit până la capăt, Leul a învăţat, deja, în ce fel să-şi procure imaginea de sine, de care are atâta nevoie. Evident, acesta este un subterfugiu al Leilor slabi, cei care oscilează între nevoia de atenţie şi mentalitatea de victimă. Din fericire, Leul creativ va pune capăt relaţiei trăite până la capăt, compunând un cântec, scriind o scenetă sau, pur şi sim­plu, intepretând cu proverbialul său talent dramatic, "marea sce­nă a despărţirii".Atunci când Leul găseşte în relaţie pe cineva care ştie să îmbine tandreţea şi răbdarea cu o stimă autentică faţă de po­ten­ţialul său creator, el nu va înceta să ofere, cu sinceritatea şi autenticitatea spontană a regelui/copil, momente de aur, până la nunta de aur.E mult foc aici, multă nevoie de afirmare, ceea ce prezintă ca factor de risc, o posibilă rivalitate în cuplu. Dacă învaţă să coopereze, să-şi cedeze alternativ conducerea, atunci momentele romantice şi cele pasionale vor dăinui multă vreme.Leoaica poate face diferenţa în viaţa bărbatului ei, dacă se ocupă de organizarea vieţii lui sociale şi de educaţia copiilor. În privinţa carierei, ar fi înţeleaptă dacă l-ar lăsa pe el să strălucească, pentru că el e dispus să-i cedeze scena mondenă.Amândoi sunt încăpăţânaţi, fiecare în felul lui, dar pentru că Leul este un semn accentuat masculin şi Taurul unul accentuat feminin, s-ar putea să meargă. Mai ales că există de multe ori o atracţie fizică pronunţată. Dar ambii au de făcut exerciţii de toleranţă.Ceea ce îi uneşte este faptul că sunt amândoi or­donaţi şi responsabili. Dar ea are adeseori tendinţa de a-l pune în faţa unui fapt împlinit. Pentru că el nu se enervează prea uşor, ea ar putea să continue în stilul acesta, ceea ce nu poate duce în final decât la certuri aprige.Ea ştie şi cum să facă să-l pună în va­loare, menajându-i totodată vanitatea. El se bazează mult pe adaptabilitatea şi ver­sati­li­tatea ei. Ea e mai consecventă şi mai orga­nizată sub influenţa lui. Pot forma, cu un efort minim, o echipă mondenă, cretivă şi efi­cientă.El o admiră, pentru că ştie ce vrea şi nu se teme de greutăţi şi de obstacole. Îi face plăcere să o lase să iasă în evidenţă. Amândurora le place să iasă în lume, dar ea nu prea are umor, iar el se poate plictisi de faptul că ea vrea să interacţioneze doar cu cei din protipendadă.Aceştia pot deveni un cuplu clasic, model de urmat, deoarece Leul e guvernat de Soare, iar Racul de Lună, iar într-o asemenea relaţie, Soarele şi Luna se pot realmente întâlni. La fel ca Soarele şi Luna, cei doi sunt foarte diferiţi, iar aceste diferenţe trebuie onorate.Pentru că el este, de regulă, mai sensibil sau mai timid, iar ea, dimpotrivă, Leoaica se poate instala la cârma relaţiei. Acest sistem nu poate funcţiona multă vreme, căci în dosul timidităţii lui se ascunde o personalitate puternică, care refuză tutelajul.Pe scenă, pot da excelent împreună, în viaţa per­so­nală, fiecare are nevoie de scena lui, deci, s-ar pu­tea ca aceasta să fie plină de... scene. Ce îi poate le­ga este faptul că pentru amândoi "iubirea e un lu­cru foarte mare" şi nu se tem de exteriorizarea emoţiilor.El trăieşte pentru a fi lăudat şi admirat şi se stră­duieşte cât se poate de sincer să merite aceste re­com­pense, după care tânjeşte. Ea are un dispozitiv înnăscut de depistare a defectelor şi greşelilor şi se ofileşte, dacă nu-l poate folosi, măcar din când în când.S-ar putea ca ea să-şi demonstreze din plin focosul temperament leonin, dacă el se zgârceşte la complimente. Ea nu se uită la bani şi e generoasă din fire, el e uneori mai mult decât chibzuit, deci, e greu de ajuns la un consens privitor la bani, dar atracţie există.Iată o pereche elegantă şi mondenă. Şi Leul, şi Balanţa, pun accentul pe bunele maniere. Pentru amândoi contează cu cine se însoţesc şi ce impresie fac în lume. Au stiluri complet diferite de-a se pune în valoare, de aceea e greu să intre în competiţie unul cu celălalt.Formează o pereche potrivită, cu multe interese comune. El e genul care nu uită să facă un gest frumos, chiar dacă nu e neapărat o aniversare. Ea ştie să aprecieze - şi să reciprocheze. El e destul de înţelept să nu pună la suflet momentelor ei de şefie.El are un anumit tip de forţă şi voinţă, asumată şi manifestată deschis, pe care ea nu poate să n-o admire. El e intrigat de forţa ei, care e ascunsă, dar la fel de puternică precum a lui. Cu un pic de efort de ambele părţi, ecuaţia poate da un rezultat bun.Perioada de curtare poate fi presărată cu nu­me­roase momente de criză, dar dacă cei doi ştiu să le depăşească şi să-şi împartă sferele de influenţă, pot reuşi. Problema e că el are (la propriu şi la figurat) ac de cojocul ei, pe când ea nu poa­te răs­punde cu aceeaşi mo­nedă.Iubirea se înfiripă uşor, între aceş­tia doi, care pot duce împreună o viaţă trepidantă şi pli­nă de joc şi creativitate. O pro­­blemă se poate ivi din pri­cina faptului că el are o fire mai convenţională şi-i pasă de gura lumii, ceea ce pe ea, care e cam excentrică, n-o prea in­tere­sează.Fiorul romantic poate acompania mult şi bine această uniune, cu condiţia ca ea, care are nevoie de rutină şi structură în viaţă, să nu fie derutată ori chiar enervată de faptul că el nu prea stă pe-acasă şi că are nevoie de activităţi care n-o includ şi pe ea.Pentru amândoi, statutul social şi profesional joacă un rol important, iar asta poate să-i unească. Mai mult, ea preferă să rămână o prezenţă discretă, în timp ce el preferă să iasă în faţă. Dacă el ştie să aibă încredere în planurile ei pe termen lung, ar avea de câştigat.El simte că ea ar putea fi un atu pentru el, pentru că e vioaie, comunicativă şi se simte ca acasă pe sce­na socială. Ea simte că el ar putea fi un atu pen­tru ea, fiindcă e o persoană de încredere, pe care se poate baza. Dar raportul de putere trebuie negociat cu grijă.Lui îi place să fie cunoscut şi apreciat pentru propriile sale merite. Ea e în stare să se pună cu trup şi suflet în slujba unei cauze sociale. Asta înseamnă că el nu poate ocupa locul întâi în viaţa lor, ceea ce îi e greu, dacă nu chiar imposibil să accepte.Acesta este fie un parteneriat cât se poate de reuşit, fie un fiasco. Cale de mijloc nu există. Amândoi preţuiesc viaţa socială, în care simt nevoia imperioasă să se implice, dar din considerente diferite. Ea simte nevoia să iasă în evidenţă, el - să evidenţieze o cauză.Ea are, în mod cert, nevoie de cineva consecvent şi protector, aşa cum este el. Şi ea este o actriţă înnăscută, deci poate face faţă şi dramatismului care poate să apară în relaţie. Dar el poate avea probleme cu oscilaţiile ei emoţionale.Pe cât este ea de directă şi curajoasă, pe atât poate fi el de aluziv şi evaziv. Ea crede că o ceartă sănătoasă poate împrospăta relaţia, el se străduieşte din răsputeri să evite conflictele. Dacă ea învaţă să fie protectoare, dar nu dominatoare faţă de el, relaţia are şanse.