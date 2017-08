Spun asta toţi cei care, veniţi mai cu seamă din Bucureşti, au trecut şi trec pe acolo, ba cu prilejul Festivalului de Film, ba cu prilejul festivalului de jazz în parc, ba cu Electric Castle, ba cu prilejul con­certului celor de la De­peche Mode... Clujul e civilizat, deschis, cos­mo­polit, relaxat, se vede bu­năstarea reală, care vine din forţa eco­no­mică a oraşului, iar nu bunăstarea fal­să, de pe vremea Cari­ta­sului. Fără a fi, nici el, un oraş lipsit de probleme (clu­jenii sunt tot mai exigenţi pe an ce trece, cum e şi normal), Clujul respiră, totuşi, o naturaleţe la care, din păcate, multe oraşe de la noi pot doar să spere. E un oraş în care comunicarea din­tre auto­ri­tăţi şi societate e vizibilă, în care lucruri care nu merg se reglează din mers, un oraş care nu trece drept moşia cuiva, chit că primarul Boc a fost pe funcţii mari la Bucureşti, ani de zile. Dovada acestei deschideri a oraşului se vede şi în ultima decizie luată de pri­mărie. Clu­jul a devenit, de la mijlocul acestei luni, primul oraş din ţară în care se introduce sistemul de "Bugetare par­ti­ci­pativă". Sună complicat, dar nu e: cetăţenii sunt chemaţi să vină cu pro­pu­neri de pro­iecte pentru îmbunătăţirea vieţii în oraş, iar apoi să şi le susţină public, iar pro­iec­tele cele mai bune şi mai votate de ce­tăţeni urmează să fie fi­nanţate anul viitor de la bugetul muni­cipiului. "Vrem implicarea directă în lua­rea deciziilor privind proiectele oraşului a tuturor celor care locuiesc, mun­cesc sau stu­dia­ză în Cluj-Napoca", explică prima­rul Emil Boc. În fiecare an, locuitorii de pe malul Someşului vor propune şi vota proiecte finanţate dintr-un buget cuprins între 1 milion şi 4 mili­oane de euro!Clujenii au mai multe categorii la care pot înscrie proiecte care ţin de zone pietonale, alei, trotuare, de mobilitate şi siguranţa circu­la­ţiei, de spaţii verzi şi locuri de joacă, de ame­najarea spaţiilor publice, de edu­ca­ţie şi cultură, iar fie­care dintre acestea va primi o finanţare de până la 150.000 de euro din bugetul total. Totul e la vedere, există deja un site de Internet pentru acest proiect, primele idei au fost deja înscrise, iar cei care vor mobiliza cel mai bine lumea pen­tru ideile lor îşi vor vedea viziunea pusă în practică. Încă un motiv să in­vi­diezi Clujul!"Bucureştiul e un «oraş inteligent» doar pentru că are locuitori inteligenţi", încercase, deunăzi, o glumă amară, pri­măriţa Gabriela Firea, vorbind, iarăşi, despre un concept care la Cluj e deja realitate de ceva vreme. Dacă tot sunt aşa de inteligenţi bucureştenii, de ce nu face şi Primăria lor un astfel de proiect ca la Cluj, în care cetăţenii să decidă sin­guri unde merg banii lor?