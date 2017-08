Adam

Eva

Mască

Gemenii

Babel

Ne-am adunat pe betonul din curtea şcolii de ţară, şcoală nouă, dată în folosinţă doar cu un an în urmă. Ne-au spus să ne aşezăm în careu. Direc­toarea şcolii se străduia să vorbească apăsat şi cât putea ea de tare pentru a fi auzită de toată lumea. Nu existau microfoane, pe atunci. Cele pa­tru clase, de la a V-a la a VIII-a, numărau împreună mai puţin de o sută de copii. Soarele nemilos ne bătea în cap şi ne făcea şi mai tâmpi decât eram după atâta va­canţă - vacanţa mare - în care nu mai avu­seserăm parte de nicio ac­tivitate intelec­tua­lă. Doar ceva cărţi, luate de la bibliotecă pentru lec­­tura obligatorie, zăcând, şi ace­lea, pe undeva prin sertare. La cla­sele mai mari, nu se obişnuia să fie pre­zenţi părinţii în prima zi de şcoa­lă. Nu era nici obi­ceiul de a se aduce flori. Elevii veneau cu ghioz­­danul gol şi plecau cu el doldora de manuale şcolare. Une­le erau noi, altele refolosite. În ziua despre care vă poves­tesc, clasa a VII-a, în care eram şi eu, se afla în mare derută. Tânăra noastră dirigintă şi pro­fe­soară de matematică, doamna Ma­rinescu, era în concediu de mater­nitate. După ceremonia de des­chi­dere a anului şcolar, am intrat în clasă, acum una diferită de cea de anul trecut. În fiecare an ne schim­bau locul, ne mutam de la un capăt la altul al clădirii, ajungând ca în clasa a VIII-a, să fim chiar lângă cancelarie. În vara aceea, în locul dirigintei a venit la noi Directoarea, anunţându-ne că, în câ­teva zile, clasa noastră va fi preluată de un locţiitor. Ne-am luat orarul şi cărţile şi, în urale de bucurie, am părăsit clasa, luând-o pe cele mai ocolite căi pentru a ajunge acasă. Va­canţa mare ne des­părţise atâta vre­me şi aveam multe de vorbit.Au trecut cele trei zile şi a venit mo­mentul să ne fie prezentat noul diriginte. Mai întâi a intrat în clasă Directoarea. Cu trei paşi în urma ei, venea cel ce avea să ne păstorească un an de zile. Doamna a urcat pe pie­des­talul unde era aşezată catedra şi a ră­mas în picioare, cu o mână sprijinită de speteaza scaunului. Noul profesor s-a oprit în dreptul tablei. Directoarea l-a prezentat:- Domnul Neagu, începând de astăzi, este diri­gintele vostru şi pro­fesor suplinitor de matematică. Vă do­resc o colaborare cât mai bună şi mult succes!Dar ochii noştri îl luaseră deja în primire pe noul venit. Profesor? În faţa noastră stătea un tânăr ce abia trecuse de majorat. Nu părea să aibă mai mult de nouăsprezece ani. Înalt, cu corp atletic, şaten şi cu ochii verzi, noul diriginte era atât de frumos, încât toate fetele am rămas cu ochii holbaţi la el (nu-mi vine în minte un cuvânt mai bun). Iar fascinaţia a durat. Pro­­fe­sorul Neagu se îm­bră­ca tot timpul în cos­tum, avea un sa­cou ca­re-i venea per­fect peste umerii laţi, cravată asortată tot timpul şi pantaloni căl­caţi, nu ca ai altor pro­fe­sori, permanent şifo­naţi şi cu ge­nunchii scoşi. În plus, trans­­formase ma­te­matica într-o artă, pre­­dând-o într-un fel în ca­re nu aveai cum să n-o în­ţelegi. Avea atât de multă răbdare cu noi, că era în stare să ne ex­plice şi de ze­ce ori un lucru. De­sena pe tablă scheme, să­geţi, făcea analogii cu lucruri sim­ple, zi­cea zâmbind: "s-o lu­ăm pe băbeşte". Era fas­cinant. În scurtă vre­­me, de dragul lui, am început să studiez, ca niciodată până atunci, matematica. Ore şi ore, ziua şi noaptea, făceam zeci de încer­cări, până-mi ieşeau rezultatele la exerciţii şi pro­bleme, radicali, fracţii şi teoreme peste teoreme. Vroiam să atrag atenţia profesorului asupra mea. În două luni, am reuşit să-mi pun în mişcare toate rotiţele din creier. Neuronii mei funcţionau ca cer­culeţele acelea zimţate din inte­riorul ceasor­nicului. Vedeam că în toate exista o logică. Dacă prindeai acea logică, totul era extrem de uşor. Vedeai de la început rezolvarea, aveai o viziune clară, ce te du­cea direct către rezultat.Când confruntam rezul­tatul obţinut cu cel dat de autor la sfârşitul cărţii, mă consideram buricul pământului. Mai mult decăt atât, devenisem dependentă de acele stări, doream să se repete la infinit, ca şi cum ar fi fost un drog. Pierdeam nopţile, devorând culegeri de probleme. Când mă scotea la tablă, în timpul orelor, umpleam tabla cu exerciţii. Profesorul mă aprecia şi-mi punea nota zece, dar de lăudat, nu mă lăuda niciodată. Munceam cu pasiune, însă profesorul n-avea de unde să ştie că făceam totul pentru el. Nici nu trebuia să ştie. N-aş fi vrut ca el să în­ţeleagă câtuşi de puţin sentimentele mele năval­nice. Trebuia să fiu foarte discretă, dar, în acelaşi timp, mi-aş fi dorit să fiu o elevă favorită a lui. În tot ce făceam, îl vedeam pe profesorul "Dragu", varianta mea de la Neagu, dar pe care o ţineam secretă.În anul acela, a fost o serbare de Crăciun la ca­re asistau şi părinţii. Eu am făcut ravagii atunci. Am recitat o poezie de George Coşbuc, "Regina Ostrogoţilor", pe care am interpre­tat-o cu atâta trăire, încât lumea a plâns. Toată vara fă­cusem vocalize cu a­ceas­tă poezie, dobân­disem un stil de-a dreptul dramatic, în scena când regina e ucisă de propriul rege cu pumnalul şi azvârlită pe fereastra castelului. Doamne, ce de aplauze am pri­mit, ce de apre­cieri de la pro­fesori! Nu fusesem în viaţa mea atât de mult băgată în seamă, sin­gurul ca­re nu părea să tresară la marele meu talent era dom­nul de mate­matică. Dacă ar fi ştiut cât de mult su­fe­ream, câte fabulaţii în legătură cu el îmi ocu­pa­seră mintea. În mine se năs­cu­se o altă entitate care iubea.Mi-am dat seama că trăiesc un proces afectiv puternic. Începusem să inventez şi scene erotice. Ce mai, eram îndră­gostită lulea de dirigintele meu, o stare complet diferită de iubirea faţă de ma­ma, de pildă, de care eram dependentă în mod absolut. Dar ce simţeam acum faţă de tânărul di­riginte era ceva neobişnuit, un ceva care începea să rupă din lanţul gros al unicei mele iu­biri pentru mama. Tot timpul doream să ies în evidenţă, dar nici nu trebuia să-mi dau în vileag gândurile şi simţă­mintele. Se dădea în mine o bătălie crâncenă, erau două făpturi în mine care se înfruntau. Prima era aceea care-mi spunea că trebuie să fiu o elevă normală, aşa cum fusesem şi până acum, şi o alta, care apăruse de nicăieri, stârnind în mine energii uriaşe, şi care dorea să se pună în evidenţă. Eram la un pas de explozie.De la o vreme, devenisem furnizor de teme la matematică pentru toată clasa. Le dădeam tuturor co­legilor să copieze după caietul meu. Mi-l mur­dăreau cu mâinile unsuroase de la sandviciurile cu salam şi muştar. Mai târziu, îi dădeam numai unuia singur caietul, ca apoi el să dea temele celorlalţi. Nu aveau răbdare, vroiau să scrie toţi deodată. În spatele celui care avea caietul, se adu­nau toţi, grămadă, cu picioarele pe bănci şi ca­ietele sprijinite pe spinările celor din faţă. O gră­madă ca la rugby. Când venea profesorul Neagu la ora de matematică, întâi verifica tema de acasă. Era consternat. Toată lumea rezolvase perfect exerciţiile! Spunea: "Aşa, copiii mei, se vede că vă place matematica". Probabil că se lăuda şi prin cancelarie cu performanţele lui. Cu timpul, s-a cam lămurit el cu "muţii" pe care-i scotea la tablă şi se uitau ca viţeii la poarta nouă, când trebuiau să extragă vreun radical ori să calculeze un unghi la geometrie. Şi-a mai văzut dirigintele că eu aveam note mari la toate materiile, plus performanţele de la matematică. Şi a făcut pro­punerea ca eu să fiu şefa clasei. Am acceptat. Era perfect. Acum puteam să comunic mai mult cu el şi să fiu valorizată de întreaga clasă.Am uitat să vă spun că eu, atunci, la cinci­sprezece ani, eram cam urâtă. Mă transformam, creşteam mult, mai întâi nasul, care părea prea mare, apoi obrajii, cam alungiţi pe oasele faciale şi, colac peste pupăză, îmi creştea şi nişte puf de păr blond pe sub nas, de parcă aveam mustaţă. Niciodată un bărbat frumos, cum era dirigintele nostru, nu se gândea, probabil, că şi fetele urâte se uită la ei cu acelaşi jind ca cele frumoase. Fe­tele urâte nici nu există pentru ei: "Ce caută urâ­ta asta aici?". În schimb, cele frumoase emană numai ispite, îi subjugă pe bărbaţi, îi bagă în iad.Gemenele Giulia şi Ariana Ene erau frumoase. Atrăgeau atenţia, şi pentru că erau identice şi erau întotdeauna îmbrăcate la fel. Chiar şi juliturile din genunchi erau identice, sau bătăturile făcute de pantofi la călcâie. Când una şchiopăta cu piciorul stâng, de la vreo întindere musculară, la ora de sport, şi cealaltă şchiopăta cu acelaşi picior. Erau adorate de colegii băieţi, care făceau roată în jurul lor, când eram în pauza dintre ore. Nici profesorii nu se abţineau de a le arunca o grămadă de com­plimente, iar proful de matematică, idolul meu, se număra printre ei. A fost prima dată în viaţa mea când am suferit îngrozitor de gelozie. I se citea pe chip o anume lumină, atunci când le vorbea. Întotdeauna când erau ascultate la tablă, le ajuta cu tot felul de indicii referitoare la rezol­varea problemelor, până le conducea la rezultatul final, lăudându-le până-n slăvi. Ba, avea obiceiul să le scoată la tablă pe amândouă deodată, pu­nându-le note la fel. Domnul Neagu le trata ca pe un întreg, ca şi cum ar fi avut un singur creier. Cât de mult însemna pentru ele că erau frumoase, şi încă în dublu exemplar! Trăiau într-o continuă adulaţie. În ziua de Dragobete, când băieţii luau fetele în braţe şi le pupau pe obraz, doar Giulia şi Ariana au fost sărutate. Flăcăii stăteau nerăb­dători la coadă să le vină rândul, iar ele treceau din braţele unuia în ale altuia, nemaioprindu-se din râs şi gesturi pline de cochetărie.De obicei stăteam în bancă cu Dana, o fată blondă, la fel ca şi mine. Avea un sarafan de uni­formă foarte strâmt, împrumutat de la sora ei mai mare, Elena. Purta toate hainele în regim de second hand. Mi-era drag de ea şi încercam s-o ajut, dar într-o zi, dirigintele a făcut o schimbare. M-a mutat în bancă cu Tudorel, băiatul la a cărui familie stătea în gazdă. Credea că îl ajută pe băiat să înveţe mai bine, luând exem­plu de la mine. Era un băiat ceva mai cuminte decât ceilalţi, timid şi foarte rezervat. Aş fi vrut să-l întreb despre profesor, vro­iam să ştiu ce face acasă, în timpul liber. Mi-l închipuiam stu­diind pro­bleme de matematică.Într-o zi, Tudorel a amestecat caietele de pe bancă şi, din greşeală, a pus în ghiozdanul său un caiet de-al meu, de pe care co­piase o temă, ca de obicei. După amiază, mi-am făcut curaj şi am mers la el acasă. Emoţii mari! Mă aşteptam să-l văd pe profesor. Casa avea un gard înalt şi dincolo de el o mulţime de pomi, aproape că nici nu distingeai clădirea printre coroanele lor. Am stat mult la poartă, până mama lui Tudorel a legat câinele. M-a con­dus în casă. Am intrat sfioasă. Am stat pe un scaun, în hol, şi am des­coperit intrările a două dintre ca­mere. Dintr-una a ieşit Tudorel, cu caietul meu, iar în cea de-a doua se auzeau nişte gla­suri cunoscute. Mâ­­­nerul de la clan­ţa uşii se miş­ca pentru a se des­­­chide şi am ră­mas cu privirea pironită pe el. În următoarele mo­mente, am văzut ceva care m-a costernat: geme­ne­le Giulia şi Ari­ana ie­şeau de la profesor, cu nişte cărţi şi ca­iete sub braţ. Tu­dorel mi-a spus că fetele ve­neau de trei ori pe săptă­mână să facă me­ditaţii la matema­tică. Acum înţele­geam de ce erau aşa de protejate la şcoală. Gelozia mea a devenit fără margini, parcă m-ar fi trăznit ceva în cap. Cât mi-aş fi dorit şi eu să fac meditaţii cu diri­gintele! Au început să-mi trea­că gânduri nebune prin cap. A doua zi, după ora de matematică, am alergat după pro­fesor când a ieşit din clasă şi i-am spus:- Vreau să fac şi eu meditaţii la ma­tematică cu dum­nea­voastră! S-a ui­tat la mine, mi-a pus o mână pe u­măr şi a zâmbit.- Nu ai nevoie, tu înveţi foarte bine şi singură. Am făcut repede stânga-mprejur ca să nu-mi vadă lacrimile din ochi. A fost prima oară când m-am gândit cu ciudă la el. Oare chiar nu vedea ce se întâmplă cu mine? De atunci înainte, un fel de umbră s-a pus pe sufletul meu.În fiecare zi, eu, ca şefă a clasei, trebuia să fac lista cu toţi elevii care îi supăraseră pe profesori sau produseseră stricăciuni care trebuiau plătite. Lista era predată săptămânal dom­nului diriginte, la ora de diri­gen­ţie, urmând ca fap­tele să fie ana­li­zate şi să se apli­ce pedepsele. Ei bine, am ob­ser­vat că profe­so­rului de ma­te­matică nu-i fă­cea nicio­dată plă­cere când îi ra­portam lucruri negative, în faţa clasei, deşi era o sarcină trasată de el. Dar într-o zi a fost dur, de-a dreptul, zi­cân­du-mi că ar fi bine să mă fac poliţist. M-am ab­ţinut să-i spun că el era, de fapt, po­li­ţistul, că or­di­ne­le veneau de la el, şi nici n-am plâns în faţa co­le­gilor, dar ră­cea­la privi­toa­re la el s-a în­tins. De alt­fel, la scurt timp, a venit şi lo­vi­tura mor­tală. Într-o sea­ră, l-am văzut pe pro­fesor de mână cu Elena, sora Danei, ca­re-mi fu­sese co­legă de bancă. O privea în ochi şi era roşu, tot. Am înţeles că visele mele erau nebuneşti şi că trebuie să re­nunţ. Profesorul Neagu făcea par­­te din altă po­ves­te, decât viaţa mea. Apoi timpul a trecut repe­de şi pro­­fesorul de îm­prumut a plecat. Nu l-am mai vă­zut nicio­dată.Toate iluziile mele s-au risipit pre­cum ceaţa, dra­gostea se dusese aşa cum venise: tai­nică şi lip­sită de sens.