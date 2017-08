Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi cu un sfat. Am 49 de ani şi sunt pensionată medical, cu diag­nosticul sechele de meningo-encefalită, sindrom ves­ti­bular central. Sunt paralizată pe partea dreap­­­tă şi în ultimul timp nu mă mai pot ridica din pat. Am dureri mari de cap, ameţeli puternice, greaţă, vărsături... Medicamentele prescrise de medici nu mai au niciun efect. Cum pot scăpa de aceste simptome? Vă rog din suflet, dacă există cineva care a trecut prin chinul ăsta şi a reuşit să se vindece, să mă ajute şi pe mine.Vă supun atenţiei cazul meu, poate cineva dintre cititorii dvs. sau chiar vreun medic colabo­rator m-ar putea ajuta. Am vârsta de 70 de ani, şi acum 3-4 luni m-am pomenit cu uscăciunea buzelor, a gâtului - peste noapte, şi cu senzaţia că nu pot respira. Remediul, de fiecare dată, a fost un pahar cu apă. Medi­cul de familie mi-a dat trimitere la tomograf, la analize, la ecografie gastrică - toate analizele au ieşit bine. Am început să mă controlez mental, să nu mă las pradă gându­rilor rele şi să nu mă las dominată de emoţii. De curând, circa 3 săptă­mâni, simt căldură în picioare, de la genunchi în jos. Trebuie să vă pre­cizez că sunt diagnosticată cu dis­lipidemie şi iau următoarele medi­camente: Simva­card pentru coles­terol, Enap sau Ter­tensif pentru ten­siune (când creş­te peste 15). Aştept de la dvs. o părere prin intermediul revistei. Vă mulţumesc anticipat! Suntem de câţiva ani buni cititorii "For­mulei AS" şi vă mulţumim că exis­taţi. Succes! Cu respect,Vă rog să mă ajutaţi cu un sfat sau un trata­ment naturist în următoarea problemă. Am un nepot care a făcut în luna asta, iulie 2017, 15 ani, şi are probleme cu urinatul în pat noaptea. Sunt rare cazurile când nu se scapă pe el. Are şi un somn profund, de nu simte când îi vine să facă, deci nu se duce la WC. Tot timpul, noaptea, tre­buie să punem ceva sub el, ca să nu treacă urina prin saltea. Am încercat şi noi cu diverse metode auzite de la alţii, dar n-au dat niciun rezultat. Vă rog din toată inima să ne ajutaţi, că nu mai ştim ce să mai facem. Cât spălăm şi cât ţinem de cu­rat, şi tot miroa­se, mai ales pe căldura asta! Vă mulţumim pen­­tru înţelegere.Vă cer cu disperare ajutorul. Am 24 de ani şi acum şase luni am început să mă umflu. Cre­deam că mă îngraş, dar nu mân­cam mai mult decât de obicei, iar rotunjimile aveau un aspect ciudat: par­că eram pu­foasă. Am fost la medic şi diag­nosticul a fost hipoti­roidie şi edem Quicke. Este vor­ba des­pre un edem ge­ne­rali­zat, ines­tetic. Mi se um­flă tot cor­pul, dar mai ales faţa este tume­fiată. Am făcut trata­mentul prescris, dar n-a dat niciun rezultat. Vă rog frumos să mă aju­taţi, pentru că mă îngro­zesc când mă văd în oglindă. Nici nu prea mai ies din casă, am ajuns să îmi evit şi prietenii. Vă mulţumesc pentru orice sfat aveţi pentru mine. Cu drag,Vă scriu cu speranţa că-mi voi găsi vindecarea cu ajutorul dvs. La un control mi-a fost descoperit un polip în uter. Diagnosticul este polip glandular cu metaplazie matură şi imatură. Medicul gine­colog mi-a propus histerectomia, dar am doar 38 de ani. Vă rog să mă ajutaţi să găsesc o alter­nativă, dacă este posibil, un tratament naturist. Cu mulţumiri,Fiica mea, în vârstă de 14 ani, are dezlipire totală de retină la ochiul drept. Am fost cu ea la mulţi medici, dar nu am avut niciun rezultat. Cine cu­noaşte un specialist oftalmolog sau un tratament pentru această boală de ochi, îl rog să mă ajute. Vă mulţumesc şi doresc revistei mele de suflet, "Formula AS", viaţă lungă!Mama mea, în vârstă de 64 de ani, suferă de fibrilaţie atrială, boală instalată acum un an. A fă­cut tratament cu Cordarone, Digoxin, iar mai nou cu Chinidină. Până acum nu a fost necesară con­versia electrică, dar episoadele de fibrilaţie sunt tot mai dese şi le suportă foarte greu. Crizele sunt în­soţite de oscilaţii de tensiune. Menţionez că ma­ma mai are şi stenoză mitrală, cardiopatie is­che­mică şi angină pectorală de efort. Îi rog din tot su­fle­tul pe cei care au suferit de această boală şi au reuşit să se trateze cu ajutorul vreunui reme­diu naturist, să ni-l comunice şi nouă. Vă mul­ţumesc.De curând am fost la mare şi, în urma ex­pu­nerii îndelungate la soare (am jucat volei pe plajă o zi întrea­gă), am făcut arsuri. Pielea s-a cojit, dar mi-au rămas pe piele nişte pete maronii-roşcate - pe faţă, pe spate, pe picioare. Vă rog din suflet să pu­blicaţi problema mea, poate ştie ci­neva cum sau dacă voi scăpa vreo­dată de aceste pete. Sunt foarte ines­tetice şi mă deranjează mult. Vă mulţumesc.