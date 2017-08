În primul rând, pentru a se ţine sub control aceas­tă boală, este nevoie de un regim vegetarian. Se mănâncă, cu predilecţie, legume, sub formă de salate (netrecute prin foc), precum şi morcovi, ţelină, rădăcină de pătrunjel, varză, sfeclă roşie etc. date pe răzătoare, roşii, castraveţi, lăptucă, mărar, pătrunjel, păpădie, leurdă. La aceste salate se pun ulei de măsline, oţet de mere cu miere, sare, piper. Se mai pot consuma cartofi copţi, pilaf de orez cu legume crude. La toate acestea, date pe răzătoare, se poate adăuga o cană de lapte de capră, brânză de oi, 2 ouă fierte moi, dar numai ouă de ţară, peşte, dar numai pe grătar sau fiert în abur.Se vor evita: alcoolul, tutunul, cafeaua, toate sucurile şi apele din comerţ care sunt ambalate în plastic şi care conţin foarte mulţi conservanţi şi metale grele.Masa de seară trebuie să fie compusă dintr-o cană de suc de legume, date prin storcător.Carnea trebuie exclusă total din acest regim, la fel şi conservele. Se exclud din alimentaţie şi pră­jelile, zahărul, şi tot ce conţine zahăr, care este foarte toxic.Acest regim trebuie însoţit de o linguriţă de polen pe zi şi o mână de miez de nucă pe săptă­mână, bogată în proteine vegetale şi care înlocu­ieşte perfect carnea.Paralel cu acest regim, bolnavii de cancer tre­buie să recurgă la două metode de ţinere sub control a bolii, anume:Prima metodă constă într-un preparat care trebuie luat din 6 în 6 luni.Reţeta: Se ia un borcan de sti­clă cu capac, în care se pun urmă­toarele: 400 ml miere polifloră, 2 lămâi şi jumătate tăiate în bucăţi mici, cu coajă cu tot, 2 ouă proas­pete, de ţară, întregi, o frunză de aloe vera, tăiată în bucăţi mici, şi o jumătate de litru de alcool de 96°. Ingredientele se pun la ma­cerat o lună şi jumătate, după care se scot ouăle, se strecoară lichidul, din care se consumă câte 3 linguriţe pe zi, fiecare linguriţă diluată într-o cană cu apă, înaintea fiecărei mese.A doua metodă constă în băutul unei căni de ceai pe zi, dintr-o plantă numită linariţă. Această plantă, în cantităţi mari, este toxică, dar în cantităţi mici face minuni. Pentru ceai, la o cană de apă, se pune o linguriţă de plantă. (Nu o lingură!) Planta se găseşte în special prin fâneţe, atât în zonele mon­tane, cât şi la şes, şi se recunoaşte foarte uşor. Floa­rea plantei seamănă perfect cu floarea de gura-leu­lui, şi este de culoare galbenă. Înfloreşte de la sfâr­şitul lui iunie până în august-septembrie. Trebuie spus că această plantă e obligatoriu să fie culeasă din zone nepoluate, unde nu circulă maşini, nici de pe lângă calea ferată. Ea trebuie culeasă după ora 11 dimineaţa şi până la 18, dar nu pe timp ploios. După ce se culege planta întrea­gă (păr­ţile aeriene) se usucă la umbră şi se taie din ea numai atunci când se face ceaiul respectiv. Acest ceai trebuie consumat timp de două luni şi jumă­tate, fără întrerupere, şi nu mai mult. În afara reţetelor pe care vi le-am descris, din tratament nu trebuie să lipsească cre­dinţa în Dumnezeu, pos­tul, rugăciu­nea, faptele bune, înfrâ­narea urii, a duşmăniei, a orgoliului prostesc.Dacă cineva este în fază de meta­stază, poate consuma zilnic numai suc de legume până când se restabileşte. Nu trebuie uitate fructele de toate felurile.Vă doresc la toţi însănătoşire grab­nică şi redacţiei ziarului "Formula AS" mulţi ani fericiţi!Dacă cineva doreşte alte explicaţii poate suna la tel. 0726/62.05.65.Durerile îngrozitoare la tălpile picioarelor, mai ales când sunt vechi şi se manifestă violent în tim­pul nopţii, reprezintă o urgenţă medicală, cu trata­mentul stabilit doar de către medic. Locuind în Târgu-Mureş, fiul dvs. are oportunitatea de-a se adre­sa unor spitale şi medici de renume, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie.* Artrita gutoasă (guta, podagra) ne­tratată evoluează spre atac de gută, care se manifestă cu dureri mari, vio­lente, în special noaptea. Este afectată glezna, talpa, degetul mare de la picior, care devine roşu, tumefiat, dureros de neatins. În lipsa tratamentului, crizele devin tot mai dese şi sunt afectate şi alte organe. Apar nodozităţi în os, cartilaj, ulce­raţii cu scurgere. Se instalează imo­bilitatea. Dieta este obligatorie (fără carne, mezeluri, grăsimi, cafea, ca­cao etc.), în caz contrar tratamentul nu are efect. În artrita gutoasă, acidul uric este peste valo­rile nor­male.* Arterita obliterantă provoacă dureri mari din cauza venelor înfundate. Consultul la Clinica car­diovasculară - chirurgie cardiovasculară vă fereşte de complicaţii: amputarea progresivă a picioarelor.* Colesterolul mărit poate da dureri în talpă. Poate provoca (alături de trigliceridele mărite) infarct, comoţie cerebrală.* Circulaţia periferică, artroza, reumatismul nu dau dureri violente noaptea, decât în cazurile avan­sate.Doamnă, pentru fiul dvs. puteţi încerca un tratament cu Fosfoser­caps, 2 capsule pe zi, Colagen capsule - 2 pe zi, şi terapie specială cu un aparat de biorezo­nanţă, făcută de un me­dic bun. Vă spun aceas­ta, deoarece o prietenă a mea, mama unui bă­ie­ţel de 2 ani şi jumă­tate, bol­nav de tetrapa­reză spas­tică şi distro­fie mus­cu­lară, i-a făcut copilului acest trata­ment şi i s-au ameliorat mult simp­to­mele. Co­pilul a luat 1 capsulă Fos­fosercaps pe zi, Colagen - 2 capsule pe zi, vita­mina C naturală şi a făcut terapie cu bio­rezonanţă, o dată pe săptămână.Vă lipseşte din organism vitamina B7, biotina, care răspunde de sănătatea pielii, a unghiilor şi a părului. Tratament: luaţi de la farmacie vitamina B complex, şi utilizaţi-o conform prospectului. Luaţi de la ţară ouă proaspete, sănătoase şi, săptămânal, luni, miercuri şi vineri, fierbeţi câte un ou, 7 mi­nute, şi consumaţi numai gălbenuşul, până când apa­re vindecarea. Descuamarea de la nas şi urechi o puteţi vindeca mai repede prin ungerea locurilor bolnave cu gălbenuş de ou crud. Este de ştiut că gălbenuşul de ou conţine biotină.Vă doresc însănătoşire grabnică.