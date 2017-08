Caut stăpân pentru un băieţel în vârstă de 2 luni, blăniţa gri tigrată, cu burtica albă, ju­căuş, simpatic, tare iubăreţ, obişnuit cu co­piii, de aceea, tare ar fi bine ca fa­mi­lia care-l va adopta să aibă şi un co­pi­laş. Este deparazitat extern şi ne­pre­tenţios la mâncare. Bucureşti (Tel. 0734/35.43.99)

Rimi este un motan birmanez în vârstă de 7 ani, castrat, căruia îi place foarte mult să stea în casă. Cuminte, afectuos, obişnuit cu hrană doar pentru pisici, şi-ar dori foarte mult un cămin primitor, unde să aibă parte de tandreţe şi de atenţia cuvenită. D-na ELENA - Bucu­reşti (Tel. 0727/43.69.44)

Blacky este o căţeluşă metis de pechinez cu teckel, are 2 ani, blăniţa neagră cu pete albe şi ar avea nevoie urgentă spre a fi adoptată de o fa­milie care locuieşte în bloc. Nepretenţioasă la mân­care, vaccinată, cu carnet de sănătate, iu­bi­toa­re, ascultătoare - Blacky ar fi companionul ideal pentru o persoană dornică de un prieten ade­vărat. ELENA - Bucureşti (Tel. 0727/43.69.44)

Animale pierdute

Ofer o recompensă de mi­nimum 100 Euro pentru găsirea lui Codi, un motan superb, în vârstă de 2 ani, cu blăniţa neagră cu alb, şi ca semn distinctiv o pată mică neagră pe nara stângă. Codi a fost pierdut zilele trecute în zona Şoseaua Chitilei - str. Minerva. EMILIA NICA (Tel. 0769/26.69.10)

Vă rog ajutaţi-mă s-o găsesc pe Yuki, o căţeluşă pe care am pierdut-o pe 20 iulie, ora 10, în zona Vasile Lascăr, mai precis pe str. Radu de la Afumaţi, sectorul 2. Este metis de pechinez, de talie mică, foarte jucăuşă şi nu ştiu cum s-a făcut, dar mi-a scăpat din mâini şi pâ­nă s-o prind, a dispărut du­pă colţul străzii. Vă rog să-mi daţi şi cea mai mică in­for­ma­ţie în legă­tură cu această că­ţe­luşă la tel. 0748/16.76.61.

Vă rugăm ca în perioada aceasta cu călduri in­suportabile, să amplasaţi din loc în loc - fie în a­pro­pierea unor petice de verdeaţă şi a pomilor, fie a locurilor de joacă pentru copii sau a scua­re­lor - vase cu apă proaspătă pentru ca şi vie­tă­ţile cerului şi ale pământului să se poată hidrata.