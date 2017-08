Pe scena festivalului UNTOLD vor urca în­cepând de joi, 3 august, şi până dumi­ni­că, 6 august, nume bine cotate ale scenei muzicale internaţionale. Vi le spunem pe toate, poate vă mo­lipsiţi de vreunul dintre ele şi o luaţi şi dvs. spre capi­tala Ardealului, care a dat tradiţia pe picanterii mu­zicale "cool": Armin van Buuren, Afrojack, Ellie Goulding, Axwell&Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki, Chris Liebing, Loco Dice, Solomun, Sven Vath, Jamie Jones, Dubfire, Andy C, Borgore, Chase&Status (DJ Set), Dub FX, Pendulum (DJ Set), Sigma (DJ Set), Hurts, M?, R City, Tinie Tempah, Example & DJ Wire şi Jasmine Thompson. În ce ne priveşte, noi vă spunem povestea unei englezoaice celebre, care a cântat până şi la nunta prinţului William şi a soţiei sale, Catherine Middleton.Ellie Goulding vine în premieră în România. Are 30 de ani şi nu este o necunoscută ce abia îşi face debutul, ci a cântat pe mai toate scenele mari ale lumii. A câştigat numeroase premii naţionale şi internaţionale, a fost nominalizată şi la Grammy, în 2015, la secţiunea: "Cea mai bună interpretare fe­minină", pentru "Love me like you do" - melo­die inclusă pe coloana sonoră a filmului "Cincizeci de umbre ale lui Grey". Britanica a început să-şi ia avânt pe scena muzicală în urmă cu 7 ani. Până acum a lan­sat trei discuri şi a avut colaborări cu ar­tişti cunoscuţi, pre­cum Calvin Harris, Tinie Tempah, Skril­lex, Major Lazer şi Taylor Swift, iar me­lo­diile ei "Burn", "Still falling for you" sau "I need your love" răsună prin toa­te cluburile lumii.Elena Jane Goul­ding, alintată de pă­rinţi şi de apropiaţi "Ellie", s-a născut pe 30 decembrie 1986, în Hereford, şi a cres­cut într-un sătuc din sudul Angliei, numit Lyonshall. Nu a avut o copilărie prea feri­cită, căci părinţii ei s-au despărţit pe când avea doar 5 ani şi a crescut alături de un tată vitreg, pe care l-a descris adeseori drept "o fiinţă îngrozitoare". Mu­zica a fost o sal­vare pentru Ellie, o evadare din viaţa cotidiană. La 9 ani, după multe insistenţe, mama a înscris-o la clarinet, pentru ca mai târziu, la 14 ani, să-l schimbe cu o chitară. La 15 ani câştiga deja primul concurs muzical. După ce a terminat li­ceul, Ellie s-a înscris la univer­sitatea din Kent, dar nu a renunţat nicio clipă la muzică. Cum era abia la începutul carierei, a accep­tat să cânte pe oriunde i s-a oferit ocazia, fără a face prea multe mofturi. Dorinţa ei de-a cânta ori­unde şi oricând a purtat-o prin cele mai ciudate locuri, aşa că nu mare i-a fost mirarea când a fost "in­vitată" să părăsească universi­ta­tea, după ce fusese văzută cântând pe scena unui club controversat, din­tr-un cartier rău famat. "La înce­putul carierei am adoptat un stil gotic. Aveam cercel în buză, un păr lung pe care îl vopseam invariabil negru şi ascultam System Of A Down, Deftones, Nirvana şi Pearl Jam, încer­când să-i imit. Apoi am dat de muzica folk şi m-am îndră­gostit pe loc", mărtu­risea într-un interviu. ?ncet, încet, s-a în­dreptat către indie pop şi muzica elec­tro­nică, uitând de rock, şi se pare că instinctul ei a fost unul bun, căci aşa şi-a găsit faima.La 23 ani, Jane a semnat primul ei con­tract cu casa de dis­curi "Polydor Re­cords", dar pri­mele melodii: "Un­der the Sheets", "Guns and Horses" şi "Burn" le-a scos în 2009, îm­preună cu o com­pa­nie muzicală aflată la început de drum. Chiar înainte de a-şi fi lansat primul disc, câştigase deja "Premiul criticii", la Brit Awards, şi premiul "BBC Sound of...". Albu­mul ei de debut, "Lights" (2010), a ajuns imediat pe locul 1 în topurile britanice şi s-a vândut în peste 850 000 de exemplare, doar în UK. Acesta a fost urmat de "Halcyon" (2012) şi "Deli­rium" (2015) - ambele fiind bine primite de public şi de critica muzicală. Au urmat turnee lungi, de pro­movare, şi Ellie a descoperit că succesul e muncă grea. A în­ceput să aibă crize de anxietate şi panică, chiar înainte de-a păşi pe scenă. "Nu am avut niciodată prea mare încredere în mine şi în calităţile mele vo­cale. Cred că asta a fost marea mea problemă şi a trebuit să lucrez mult, până ce mi-am învins aceste temeri", se confesa ea.Dar dacă în carieră lucrurile au mers perfect, încă de la început, în viaţa sentimentală artista nu prea a avut noroc. ?n 2016, s-a despărţit de iubitul ei, basistul Dougie Poynter, după doi ani de relaţie şi imediat a anunţat pe Twitter că ia o pauză de la muzică, din cauză de epuizare fizică şi morală. A revenit însă repede asupra acestei decizii şi a înre­gistrat melodia "Still Falling For You", care a fost inclusă rapid, pe coloana sonoră a filmului "Brid­get Jones însărcinată" - o comedie savuroasă, având-o pe Renee Zellweger în rol principal.În viaţa de dincolo de cortină, Ellie Goulding este vegană, iubeşte sportul şi este o alergătoare înrăită (zilnic aleargă cel puţin 10 km). Nu consumă alcool şi nu se duce la petreceri. S-a tratat de an­xietate cu exerciţii de box şi kickboxing. Crede în viitorul Uniunii Europene şi a votat contra Brexit. Este implicată în mai multe acţiuni caritabile. Din 2016, a fost selectată să facă reclamă şampoanelor elveţiene Pantene Pro-V.(Englezoaica va cânta pe scena principală de la UNTOLD pe 4 august şi o puteţi asculta în direct, dacă vă procuraţi un abonament pentru toate cele patru zile de festival, în valoare de 594 lei, sau un bilet de o zi, de 243 de lei, din reţeaua Eventim.)