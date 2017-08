"Pitiriazisul versicolor îmi umbreşte viaţa"

(Răspuns pentru MARIANA V. - Buzău, F. AS nr. 1265)

În cazul unui accident vascular ischemic, trata­mentul imediat trebuie să vizeze îmbunătăţirea circulaţiei sangui­ne, mai multe tipuri de medi­ca­mente putând fi de ajutor. Astfel, combinaţia dintre aspirină şi di­piridamol sau plavix reduce ten­dinţele sângelui de a forma chea­guri. Warfarina este, de aseme­nea, un medicament anticoagu­lant, dar, pentru a intra pe deplin în activitate sunt necesare câteva zile. Heparina are un efect imediat şi poate fi injectată intravenos sau subcutanat, pentru a reduce tendinţa de coagulare sanguină în timp ce se aşteaptă efectul terapeutic al warfarinei.Cu toate aceste avantaje, medicaţia anticoagu­lantă este potenţial periculoasă la cei cu hiper­ten­siune arterială sau le­ziuni cere­brale întinse, deoa­rece creşte ris­cul de hemo­ragie, mo­tiv pen­tru care terapia nu e folosită în cazul acciden­telor vasculare he­mora­gice.În cazul dvs., persistenţa se­chelelor neurologice (hemi­pa­reza) denotă o recuperare func­ţională post AVC nesatisfăcă­toa­re, cu risc crescut de recu­ren­ţă, care necesită o monitorizare per­manentă a patologiilor subia­cen­te, ce determină în mod obişnuit acest gen de afectare (ateroscle­roza, hipertensiune ar­terială, afec­­ţiuni cardiace cro­nice etc.)Având în vedere că în toate cazurile de accident vascular is­chemic, se produce şi un impor­tant edem responsabil de unele simp­tome neuro­logice, este necesară combaterea aces­tuia prin administrarea de medicamente diuretice (furose­mid, spironolactonă etc.) şi prin perfuzii cu soluţii hidroelectrolitice, în special cu ser glucozat hiper­tronic sau cu sulfat de magneziu. Refacerea neuro­nilor trebuie stimulată prin administrarea pe timp în­delungat de neurotrofice (B1, B6), dar şi de stu­geron, sermion, nootropil, piracetam sau piri­tinol.Uneori, după un AVC ischemic, este nevoie, alături de medicaţie, şi de o endarteriectomie caro­ti­diană, intervenţie indicată în cazul în care s-au evidenţiat anterior simptome de AVC şi artera caro­tidă este îngustată moderat, până la sever. Scopul intervenţiei este de a curăţa carotida de plăcile de aterom, înainte de apariţia unui posibil nou AVC.Dacă în prima perioadă post AVC, tratamentul este strict alopat, în perioada următoare şi în con­va­lescenţă, terapiile naturiste pot aduce o importan­tă contribuţie, menită să grăbească recuperarea şi să atenueze sechelele neurologice. În acest scop, reco­mand următoarea conduită terapeutică natu­ristă:* Extract de muguri de arin-negru - utilizat în sechelele accidentelor cerebrale şi ramolisment ce­rebral, are acţiune antitrombotică şi tonifiantă asu­pra sistemului vascular arterial din sfera encefalică şi coronariană.* Cerebex - acţionează ca un tonic excelent pen­­tru sistemul nervos central, normalizează tensiunea şi reglează circulaţia cerebrală, ameliorând trans­mi­terea impulsurilor prin intermediul reţelelor neuronale.* Vâscul - este recomandat în profilaxia şi com­­baterea accidentelor vasculare cerebrale, aso­ciate cu hipertensiune arterială, inclusiv formele osci­lante.Alături de aceste remedii, este recomandată ad­ministrarea unor produse naturiste, precum Ginkgo biloba, drojdie de bere, coenzima Q10, Ginseng, GABA, L-glutamină, utile în insuficienţa circula­torie cerebrală, insuficienţa circulatorie vertebro-bazilară, sindromul vertiginos şi sechelele post accident vascular cerebral.Regimul igieno-dietetic pentru persoanele cu AVC impune renunţarea la unele deprinderi dău­nătoare (tutun, cafea, alcool) şi este restrictiv în privinţa unor produse ca sarea de bucătărie, grăsi­mile animale, gălbenuşul de ou, derivatele din lapte nedegresat. Sunt recomandate, în schimb, alimen­tele cu efect benefic în asemenea situaţii, precum peştele cu carne albă, preparatele de soia, coacă­zele şi arahidele, migdalele, nucile, mierea, merele, strugurii, spanacul, usturoiul. (Spre exemplu, nu­cile conţin arginină, aminoacid folosit de orga­nism pentru a sintetiza oxid nitric, element necesar pen­tru menţinerea elasticităţii tunicilor vasculare arte­riale.) Să auzim numai de bine!Infecţie cutanată cronică întâlnită frecvent la persoanele adulte, Pitiriazisul versicolor (boala Eich­stedt), de natură benignă, se caracterizează prin pete mici a căror culoare varia­ză de la alb/roz la maro/brun, dimensiuni iniţiale 1-5 mm, cu tendinţă de a se uni, formând pete mai mari cu margini nere­gulate, care, uneori dispar spon­tan. Pe lângă unele cauze secun­dare (expunerea la căldu­ră, trans­piraţie, activităţi zilnice stresante etc.), erupţia de bază are drept cauză ciu­perca Ma­lassezia Fur­fur - Pi­tyro­sporum Orbiculare, locali­zân­du-se cu predilecţie la nive­lul tora­celui, piept, membre infe­­rioare şi superioare, spate şi scalp.Până la eliminarea definitivă a fungului, leziu­nile/petele (dacă sunt expuse din neatenţie, la soa­re) se vor decolora, devenind deschise spre alb (cazul dvs.), în ciuda tratamentelor!Atenţie! Corpul va fi expus moderat-progresiv la soare - 15', 30', 45', 60' etc., la 30 zile după terminarea tratamentului.Notă: trebuie să reţineţi că acest tip de pitiriazis este con­tagios, contaminarea făcându-se de la o persoană la alta (prin atingere), prosoape, veselă, haine, ustensile de igienă etc., predispuse fiind cele cu imunitate scăzută.Agentul fungic Malassezia Furfur se găseşte pre­tutindeni: aer, sol, îmbrăcăminte, baie, pe piele, săli de gimnastică, locuinţe etc.Se evidenţiază atât primăvara, cât mai ales toam­na, după ce în timpul verii (în concedii), unele persoane se expun prelungit/repetat la soare puter­nic, astfel că anumite regiuni ale pielii capătă as­pect de vitiligo. Parazitul "acidul Azelaic" devine activ sub influenţa razelor solare, dar depigmen­tarea (hipocromia) apare intens, mai târziu, chiar în absenţa radiaţiilor ultraviolete B.Vă rog să mă sunaţi şi să-mi comunicaţi ce tra­ta­mente aţi folosit. Investigaţiile se fac cu lampa specială Wood (cu lumină albăstruie), unde pe­te­le/leziunile apar cu aspect fluorescent galben-ver­zui, indicând tipul de Pitiriazis Versicolor, rubra pilare, alba, rozat Gibert, vulgar/uscat.O investigaţie des întâlnită este examenul vizual direct şi aplicarea unei benzi adezive pe o leziune zgâriată cu unghia uşor, sau pe zona scuamoasă, urmând apoi examenul microscopic. Tratamentul este de durată, se reia periodic, deoarece unele persoane cu predispoziţie constituţională şi răspuns imunologic deficitar, prezintă frecvent recidive.Tratament: din 3 în 3 zile faceţi baie generală caldă în care adăugaţi 5 litri ceai de: rostopască - 50 g, mărul-lupului - 30 g, urzică - 50 g, brusture - 50 g, mlădiţe + fructe tuya verzi - 100 g.Notă: după baie dezinfectaţi cada!Din acest amestec faceţi zilnic ceai cu care să spălaţi locurile afectate şi lăsaţi să se zvânte.La un laborator farmaceutic comandaţi urmă­toa­rele soluţii:1. Iod metaloid, acid salicilic, acid boric aa 19 g, glicerină - 5 g, alcool 70° - 100 ml.2. Acid salicilic, rezorcină aa 4 g, glicerină - 5 g, alcool 70° - 100 ml.Atenţie! Ambele soluţii sunt necesare!Timp de 15 zile consecutiv, badijonaţi zonele afec­tate astfel: dimineaţa cu soluţia nr.1 şi seara cu soluţia nr. 2.Notă: Deoarece parazitul se găseşte în mediul ambiant, la interval de 3 luni repetaţi aceste proce­dee 15 zile, mai ales înainte de sezonul estival, şi imunizaţi-vă puternic.Între cure, după baie, clătiţi pielea cu apă caldă acidulată slab (amestec cu acid boric sau oţet). Hai­nele se vor duce la curăţătoria chimică. Fierbeţi, clă­­tiţi şi călcaţi cu fierul încins toată lenjeria (tri­couri, prosoape, batiste, lenjeria de pat etc.).Nu limitaţi badijonările numai la leziunile vizibile clinic.Notă: Badijonările se fac la 10-15 minute după baie şi după spălarea locurilor afectate cu ceai.La indicaţia medicului dermatolog se poate ad­ministra 3 săptămâni Nizoral/ 200 mg pe zi sau Intraconazol, pe cale bucală.Folosiţi creme ce conţin corticosteroizi, pomezi cu antibiotice, aplicaţii locale cu emolienţi, vitami­no­terapia-A sau antifungice (Ketoconazol, Clo­trimazol).Atenţie! Reţineţi: doar forma de Pitiriazis Rozat Gibert este deloc sau foarte puţin contagios.Travogenul (antifungic), se aplică o dată pe zi, 3 săptămâni, la prânz. Dacă senzaţiile de prurit şi arsură persistă, evitaţi folosirea lui o perioadă.Travocord cremă (antifungic), se aplică o dată pe zi, dimineaţa, maxim 2 săptămâni. Întrebaţi me­dicul dermatolog dacă în zona periora­lă se eviden­ţiază derma­tită, caz în care evitaţi folosirea cremei.Întăriţi-vă puternic imunitatea, fo­lo­sind Imuno Pharm, Carotenoid Com­­plex, Trioncolinat 1:2, Bio­stem, Aloe Ferox, Vitamina C alcalină/ Health Nu­trition.O dată pe lună tamponaţi locurile afectate cu tinctură "Dorel", rostopască şi mărul-lupului.Pentru evitarea recidivelor, la 6 luni, timp de 10 zile, tamponaţi pielea cu Argint coloidal şi masa­ţi-vă cu Cremă tip balsam/Mărul-lupului, gălbenele şi arnică - "Dorel".Atenţie! În perioada tratamentelor sus menţio­nate, nu folosiţi crema Betaderm. Renunţaţi la gră­simile animale, afumături, prăjeli, alcool, dulciuri, cafea, alimente conservate.Consumaţi: ceai de păpădie, soc, salată verde, usturoi verde sau capsule (Biiolicaps), nuci, alune, peşte, fructe de pădure, iaurt, kefir.Multă sănătate!