Cu Diana, sora lui

Cu ochelarii care văd sentimente

Ipostaze

Ora de visare

- Lansarea noului single, însoţit şi de-un clip, promovarea care i-a urmat, plus un festival în Olan­da, m-au ţinut în priză non-stop. Cât despre radiourile şi televiziunile care ne promovează, am fost şi noi extrem de surprinşi, sunt posturi co­mer­­ciale, care difuzează altfel de muzică decât cea pe care o facem noi. Dar reacţia este pozitivă, şi sunt foarte mulţumit. Ce-i drept, melodia se po­triveşte mo­men­tului, rezonează cu vara. În plus, nu mai lansa­sem nimic de un an, cred că lumea mă aş­tepta mai mult decât îmi imaginam, iar asta mă bucură şi mă obligă în acelaşi timp.- Nu am o poveste dramatică, ci una simplă şi chiar fericită. Am copilărit în Basarabia, în satul Doroţcaia, de pe malul Nistrului, aşadar, la ţară. Am urmat Liceul de Arte, am studiat mult pian, pictură, iar pe perioada şcolii am avut tot felul de preocupări artistice, majoritatea legate de muzică. După liceu, am fost acceptat la Facultatea de Arte şi Design, la Cluj. Îmi plac artele vizuale foarte mult, am avut expoziţii de fotografie, am pictat încontinuu, timp de cinci ani. Am făcut film, am realizat şi două animaţii. Un timp am fost plecat la Cracovia, cu o bursă Erasmus. Şi aceea a fost o perioadă plină şi interesantă pentru mine. Mai dificilă a fost partea financiară. Banii din bursă s-au dus repede şi, ca să mă întreţin la studii, tre­buia să câştig. Nedespărţit fiind de chitară, singura so­luţie a fost să cânt în pub-uri. Câştigam cât de cât, dar era foarte obositor. Nu ştiu exact cât a contat pentru experienţa mea muzicală această pe­rioadă, dar ştiu sigur că m-a convins să dau mu­zicii o şan­să adevărată. Am prins curaj. După ce am luat licenţa la Cluj, mi-am spus aşa: îmi acord un an de zile, şi dacă după un an nu reuşesc muzical, mă orientez exclusiv către arte vizuale. "Să reuşesc" nu înseamnă pentru mine să am succes, să răstorn munţii, înseamnă să simt eu că fac ceea ce trebuie, că muzica pe care o compun e din inimă şi că reuşesc să ating şi alte inimi. Nu a fost uşor, dar am avut noroc să găsesc oameni absolut grozavi care să mă ajute, cu care să cânt. Am sem­nat cu casa de discuri Roton, şi iată-mă cântând şi azi.- Nu muzicieni, doar aplecare către muzică. Tata a cântat la trompetă, din câte ne-a povestit, iar mama a cântat într-un cor, chiar o mai face şi azi, când are timp. Dar, de meserie, mama e pro­fesoară de germană (şi de rusă, în trecut), iar tata a fost marinar. Ne uimea de mici cu po­veştile lui din An­tarc­tica sau din alte colţuri de glob. De ceva vre­me, ai mei s-au mutat definitiv în Germania. După cum ştii, viaţa continuă să fie extrem de grea peste Prut, deci e mai bine pentru ei acolo.- Cred că eşti destul de aproape de adevăr. Dar pe lângă asta, faptul că noi sun­tem plecaţi de-acasă de foarte tineri ne-a în­văţat să nu fim risi­pitori cu timpul şi cu ener­giile. Când mai­­că-ta îţi trimite bani şi mâncare ca tu să reu­şeşti, devii o persoană mun­citoare, respon­sa­bilă, vrei să te descurci repede şi bine, ca să nu mai depinzi de pă­rinţi, să nu-i împo­vă­rezi şi să-i faci mândri de tine. Mi-au spus şi alţii că la noi, la ar­tiştii basarabeni, se simt mai bine cei şap­te ani de acasă. Poate este adevărat, dar eu nu pot vorbi decât de cazul meu, altele nu cunosc: ma­ma era foarte severă în anumite momente-cheie, dar extrem de iubitoare în rest. Aşa e şi acum, de o tandreţe şi o dragoste cum eu nu am mai văzut. Este eroina mea! Am avut o educaţie mai degrabă emoţională, morală, care mă face să apreciez eforturile, să fiu re­cu­noscător. Am fost educat să fiu bun cu cei din jur, să ajut când pot şi să fiu smerit când trebuie. Nu ni s-au dat neapărat lecţii de viaţă, dar aşa am fost educaţi, eu şi sora mea, şi asta am văzut la părinţii, bunicii, unchii şi mătuşile noastre. Mi se pare ciu­dat să vorbesc aşa despre persoana mea, mai ales că de ceva vreme, mi-am propus să elimin orice urmă de narcisism din mine, să mă extrag cumva din mijlocul pro­priului meu univers şi să mă orien­tez mai degrabă către oamenii din jur. Dar între­bă­rile tale mă trimit cu gândul în trecut şi asta mi-a făcut mereu bine.- Hmmm... Văd fragmente care se succed repede. Dar în primul rând, văd verde. Simt cald. Mă văd alergând cu copiii în drum. Ne plăcea să ne furişăm în grădinile vecinilor, fără ca ei să ştie, şi să povestim pe sub cireşi. Ne umpleam buzu­narele de fructe şi porneam în altă aventură. Îmi mai aduc aminte cum strângeam fiecare sârmuliţă pe care o găseam pe jos, ca să o ducem la colec­tarea de fier şi să facem un ban. Luam parte la cu­le­sul de mere, de roşii. Stăteam chiar pe malul Nis­trului, aşa că aveam şi apa, care creează şi ea nişte trăiri aparte. În plus, în satul vecin, peste râu, erau lanuri întregi de harbuz (pepene) şi mergeam să mâncăm direct din câmp. Apoi... e casa bu­nicului! Acolo ne strângeam câte douăzeci de oameni, nepoţi, strănepoţi, verişori. Bunicul acesta ne povestea nişte grozăvii fantastice: întâmplări din război, poveşti cu foştii boieri din zonă, cu preoţii. Stăteam cu gura căscată, să nu pierdem vreun cuvânt. Am avut o copilărie frumoasă. Sunt foarte, foarte norocos.- Clujul m-a ales pe mine! Când am aplicat pentru studii la Ambasada română de la Chişinău, am scris la Iaşi, Bucureşti şi Cluj. Am ajuns în Ardeal, unde, da, totul mi s-a potrivit ca o mănuşă. Nu mi-a fost uşor de la început, dar toate s-au legat. În primul rând, accentul ardelenesc m-a făcut să mă simt un pic mai acasă. Acum, multă lume crede că aici m-am născut, din cauza felului în care vorbesc. Nu pot să spun decât că m-am îndrăgostit de locul acesta. Clujul este categoric "acasă" pentru mine. Când sunt plecat, tânjesc după liniştea lui, după ritmul lui. De câţiva ani, tot spunem că ar fi mai eficient pentru muzică să ne mutăm la Bucureşti, dar nu am putut şi nu cred că voi putea vreodată. Clujul este, categoric, casa mea.- Îmi place întrebarea asta. Clujul m-a învăţat să iubesc via­ţa mai mult. La noi, în republică, oamenii sunt mult mai încordaţi, probabil şi din cauza greutăţilor. Clujenii, ardelenii în general, se bucură de viaţă, au răb­dare, nu se grăbesc, savurează cli­pe­le. Acestea au fost lecţiile pe care le-am asimilat imediat. Acum sunt eu însumi mult mai relaxat, mai entu­ziasmat. Nu mai trăi­sem nicio­dată astfel, până să ajung aici. Bunătatea şi ospita­li­tatea oamenilor chiar m-au spe­riat la început. Mi se părea că ur­măresc ceva, era dubios pentru mine. Când am realizat că, de fapt, chiar aşa sunt ei, am fost iremediabil fer­me­cat. Ştii ce mi-au oferit cel mai im­­portant această relaxare, calmul aces­ta arde­lenesc? Puterea şi liniştea de a vedea deta­liile! E magic! E magic să fii mul­ţumit şi să ai se­ni­nătatea şi liniştea sufletească de a vedea deta­liile, amănuntele lucrurilor din jur, ale oa­­me­nilor, ale vieţii. Reflexii, umbre, stări, amă­nunte, exact lu­cru­rile pe care le înveţi în teorie la cursu­rile de pic­tură, dar pe care doar no­rocoşii le şi tră­iesc, le şi ex­­perimentează, dincolo de teorie.- Totul este atât de fin co­nectat, încât aproape că nu poţi distinge între lucrurile frumoase care te inspiră. Tot ceea ce fa­cem noi, oamenii, este pentru o anu­mi­tă senzaţie. Eu, perso­nal, tra­ver­sez o perioadă în care în­cerc să nu mai văd lucrurile, ci să le simt. Negândit. Dacă sunt plecat câteva zile, când revin în studio, nu mă gândesc punctual la anu­me lucru pe care l-am expe­ri­men­tat şi care are calitatea să devină sursă de inspiraţie. În schimb, realizez că este ceva, o senzaţie, care face ca o melodie să apară, un vers să se nască. Frumosul nu cere atenţie, pe el trebuie să-l simţi. Cel mai solicitant pentru mine este să descriu verbal aceste senzaţii. Este încă o pro­vo­care să fac versuri, să scriu me­reu despre tot ce mă atinge. Să aştern pe foaie exact ceea ce simt. Când îmi transcriu trăirile pe hârtie, intervine gândirea, iar ea fură puţin din emoţie.- Mulţumesc. O bună bucată de vreme, mama mă ajuta să-mi traduc versurile în română. Apoi am tot lucrat, am citit, am studiat, şiruri de sino­nime umpleau foile de hârtie. Cel mai important lucru în creaţie şi în viaţă este lectura. Puţină lume mai citeşte, nu mai are timp, eu chiar mă supăr pe mine când trec zile şi nu apuc să citesc. Am trei cărţi deschise pe noptieră de câteva săptămâni şi nu reuşesc să le dau de capăt. Limba română e foarte frumoasă şi bogată, dar dificil de pus pe muzică. Într-o melodie e nevoie de cuvinte simple şi profunde în acelaşi timp, de cuvinte care să intre în ritm, să aibă multe vocale, să fie fonetic deschise. Cuvintele trebuie să fie uşoare ca un fulg, să zboare ca să devină muzicale. Mie îmi place metafora, dar simplă, minimalistă, nu bom­bastică. Am încercat, la un moment dat, să scriu mai complicat, mai sofisticat, dar nu a mers. Nu simţeam nimic, chiar dacă în aparenţă suna extrem de filosofic. Ce mai, este foarte pro­vocator să faci versuri în română care să nu sune penibil.- Oh, da. dragostea e mâna mea dreaptă. Cu cât trăiesc lucrurile mai intens, cu atât le simt mai bine, cu atât mai uşor le exprim. Îmi place să fiu îndrăgostit. Uite, mai demult traversam o perioadă mai plafonată, aşa, iar într-o seară, am ieşit la o bere cu o fată foarte drăguţă, cu care am avut şi ce vorbi, a fost una dintre acele seri perfecte. Mi-a schimbat total starea. Am luat chitara şi simţeam că pot compune piesă după piesă. Ce sentiment plăcut! Iar când eşti îndrăgostit, totul e mai frumos. Deşi îndră­gos­teala asta implică mult mai multe lucruri decât sentimentul în sine. Ceea ce face dragostea din om nu face nimeni: îndrăgostitul trăieşte mai frumos, simte mai profund. Trebuie să fim deschişi către dragoste, fără frică şi reţineri. De la cea pasională, până la toate celelalte feluri de iubire. Eu simt cum oamenii au uitat esenţa dragostei, nu mai percep fi­ricelele acelea de iubire care ţin universul laolal­tă. Pragmatismul, consumerismul, arivismul ne-au furat sufletele. Ni se pare greu să mai trăim altfel. Uite, un prieten bun mi-a zis să nu mai folosesc cuvântul "greu". Viaţa nu e grea. Şi îţi spun sincer că are dreptate. De când folosesc mult mai rar acest cuvânt, nimic nu mi se mai pare la fel de greu ca înainte. Eu vi­sez ca într-o mie de ani să nu mai fie nevoie să vorbim. Să existe o trans­parenţă totală, aşa încât să comu­nicăm numai prin trăiri ne­ros­tite. Nu va mai fi nevoie de con­versaţie ba­nală, conexiunile între oameni se vor face numai prin trăiri. Ştiu, sună utopic, dar acesta este visul meu.- De deschidere, de flexibilitate, de timp. E nevoie de timp şi răbdare cu oamenii. Aşa cum au mamele răb­dare cu pruncii lor. Am stat de cu­rând o săptămână cu mama, mă uitam aşa, la ea, ca să pot citi în inima ei ce în­seam­nă, de fapt, dragoste maternă. Am încercat să-i ofer o săptămână plină de afecţiunea mea totală, dar parcă simţeam că merită mai mult şi mai mult. Atunci am vi­zualizat anii copilăriei mele, dra­gos­tea cu care mă învăluia când îi stăteam în braţe, cât eram prunc, apoi cu fiecare an ce trecea. Răb­da­rea pe care a avut-o cu mine. Amin­tirea asta m-a ajutat să văd lucrurile altfel, mi-au dat un sentiment de dra­goste copleşitoare, şi parcă am fost mai capabil să-i întorc această iubire mamei, cu mai multă tan­dreţe.- Planurile mele sunt nişte pro­iecţii, nişte trăiri. Îmi dau seama, în timp, că ele se realizează în mari pro­porţii. De restul se ocupă alţii. Cum ar fi vacanţele, pe care le or­ganizează sora mea cu un an îna­inte, lucru imposibil pentru mine. Eu nu funcţionez aşa. O lună este distanţa maximă la care eu pot pune ceva la cale. Cât despre pla­nu­rile muzicale, îi invit pe cei care vor să mă vadă în concerte să urmărească paginile mele de Facebook şi Instagram. Acolo găsesc toate detaliile.