Doamnă Sânziana Pop,Aş dori să vă mulţumesc din toată inima pen­tru ajutorul în bani pe care ni l-aţi trimis. Nu ştiu cum aş putea să-mi exprim marea recunoştinţă pentru cititorii revistei "Formula AS", care ne-au întins o mână de ajutor. Nu vă pot descrie bucuria copiilor mei, când primeau pachetele de la poştă, pline de haine, pantofi, alimente şi dulciuri. Din banii pe care i-am primit de la dvs. am mers cu copiii la un magazin "Piticot" şi am cumpărat o motoretă electrică (pentru cel mic), pentru fete - role, trotinete şi rochiţe, pentru băiatul cel mare am cumpărat un skateboard, plus mân­care pe săturate. Mi-am văzut şi eu copiii fericiţi. Am luat şi scânduri pentru acoperiş, cu ajutorul dvs. nu mai plouă deloc în casă.Eu nu credeam că mai există pe lume oameni buni, care să se gândească şi la alte persoane săr­mane, aşa cum sunt eu, cum sunt atâţia alţii. Aici unde stau, am ca vecini numai oameni răi, oa­menii buni sunt rari şi îşi văd de necazurile lor. Nu pot spera la ajutor de la nimeni, tre­buie să înfrunt viaţa de una sin­gu­ră, ca să văd copiii mari, să-şi ter­mi­ne şcoala şi să lucreze undeva. Men­ţionez că doi dintre copii, o fată şi un băiat, sunt studenţi în Botoşani şi trebuie să plătesc taxe pentru ei, un alt băiat a trecut în clasa a XI-a, la o şcoală de bucătari, mai are un an şi termină, o fată este în clasa a IX-a, la aceeaşi şcoală (se face ospă­tă­riţă), iar ceilalţi mai mici sunt în clasa a VII-a, în clasa a II-a, altul la grădiniţă şi cel mic acasă. După cum vedeţi, sunt toţi pe calea cea bună, şi de aceea, dacă ne-aţi mai ajuta vreodată, asta i-ar ajuta să fie întăriţi în strădania lor.Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă aducă bucurii, aşa cum ne-a bucurat şi pe noi fundaţia "Formula AS" şi cititorii din ţară ai revistei. Vă mulţumim încă o dată pentru ajutor, chiar dacă vorbele acestea sunt neputincioase faţă de ceea ce simt. Dumnezeu să vă aibă în paza lui! Vă mulţumesc foarte mult,Stimată doamnă Sânziana Pop,Vă mulţumesc cu respect pentru ajutorul fi­nan­ciar acordat de fundaţia revistei, dar şi de cititorii dvs. din diferite oraşe ale ţării, care din puţinul dumnealor m-au ajutat şi pe mine să-mi plătesc datoriile şi să-mi mai cumpăr câte un fruct, de care duc lip­să. Toate sunt scumpe.Vă mulţu­mesc din suflet, oameni cu i­ni­mă bună şi cu credinţă în Dum­nezeu, mulţu­mesc pentru a­jutorul finan­ciar şi încu­ra­jare. Mul­ţu­mesc şi mă voi ruga bunului Dumnezeu pentru toţi cei cu dragoste pentru aproapele lor. Să fiţi răsplătiţi pe măsură!Dragă "Formula AS",Vă mulţumesc a doua oară pentru ajutorul acordat, în continuare, de cititorii dvs., fetiţei mele, Denisa-Maria, cu implant cohlear, hipoacuzie bilaterală profundă senzorială. Sprijinul lor a făcut minuni. Le spun mai jos numele şi le mul­ţu­mesc de miliarde de ori. Aceştia sunt: Grigore Stela, Borza Cor­nel, Antal Mihai, Peride Lucia, Badea Alexandra, Filimon Nico­lai, Vişan Eudochita, Stelică Ale­xandru, Gheorghe Elvira, Lia Acin, Lupu Mariana, Grigorescu Mariana, Ada­mescu Ioana, Murariu Aurelia Marin, Herciu Cristian. (Mai există o persoană care îmi pune câte 200 ron în fiecare lună, dar nu-şi spune nu­mele pe plic. Un înger nevăzut!)Cu lacrimi îi mulţumesc bunului Dumnezeu, Sfintei Treimi, Duhului Sfânt, Domnului Isus Hristos şi Maicii Domnului pentru ajutorul primit de la revista "Formula AS"!