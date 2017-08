Se face în principal cu remedii detoxifiante şi stimulente imunitare, precum şi cu plante cu efect an­tiviral. Iată câteva din plantele de leac care au aceste proprietăţi:- are puter­ni­ce efec­te pro­tec­toa­re hepatice, ficatul fiind un or­gan de a cărui sănă­tate de­pinde capacitatea organis­mului de a se lupta cu această boală. În plus, su­nătoarea ad­mi­nistrată sistema­tic are efecte echi­librante psihice excep­ţio­nale, îm­piedi­când apari­ţia stărilor de ten­siu­ne emoţională care favo­rizează de­clan­şarea erup­ţiilor her­­pe­tice. Se admi­nis­trează câte o linguriţă de pul­bere de 3 ori pe zi, pe sto­ma­cul gol.- se adminis­trea­ză câte o linguriţă de 3-4 ori pe zi, diluată în ju­mătate de pa­har de apă. Are efecte diu­retice, depurative, stimulează tran­­­zitul intestinal şi eliminarea toxi­­nelor din organism. De ase­menea, are efecte antivirale foarte puternice, stu­dii recente fă­cute în Israel arătând că anto­cia­nii (substanţe cu rol de pig­ment) din fructele de soc inhibă dez­voltarea virusului herpetic.- se face un decoct com­binat din două linguriţe de scoar­­ţă, care se pun la ma­cerat în ju­mă­tate de pahar de apă, de seara până dimi­neaţa, când se filtrează. Ex­tractul ob­ţi­nut se pune deoparte, iar planta ră­masă se fierbe vreme de douăzeci de minute la foc mic, într-un pahar (200 ml) de apă, după care se lasă să se ră­cească şi se filtrează. Extractul com­plet obţinut se consumă pe parcursul unei zile. Tra­tamentul durează 7 zile şi are efecte foarte pu­ter­nice stimu­len­te, imuni­tare şi anti­virale, atacând în special virusul her­petic.- este o plantă extrem de toxică pentru uz intern, dar care, aplicată extern, pe le­ziunile pro­du­se de erup­ţia herpetică, are efecte vin­decă­toare ra­pi­de. Se folo­seşte ră­­dă­­ci­na uscată, ca­re se maci­nă şi apoi se amestecă cu apă până se for­mează o pastă. A­ceas­­tă pastă se în­ve­leşte în tifon şi se aplică pe zona afec­tată. Apli­caţia se reia de câte ori este ne­voie.- este un remediu foarte la îndemână şi extrem de eficient în comba­terea herpesului, reducând timpul de vindecare de două până la şase ori. Atunci când apar primele semne ale erupţiei se aplică tinctura pe locul afec­tat, de cât mai multe ori pe parcursul zilei (se pot face şi 20 de aplicaţii pe zi). Cel mai simplu şi eficient se face aplicaţia în­muind degetul în sticla cu tinctură şi ungând apoi zona afectată. Dacă tra­tamentul se face la timp şi sufi­cient de intens, este foar­te posibil ca in­fecţia să nici nu mai apară, decât într-o formă foarte uşoară.- sucul porto­ca­liu obţi­nut prin ruperea tul­­pinilor proas­­pete se apli­că di­rect pe porţiunea de te­gu­­ment afectată de erupţia her­petică. Efec­tele sunt ra­pide, viru­sul herpetic fiind dis­trus de principiile active (în spe­cial alcaloizii) conţi­nute de ros­topască.Cercetări re­cente au ară­tat că ae­rul ionizat ne­gativ din preaj­ma căde­rilor de apă şi a pădurilor de ră­şi­noa­se de pe versanţii înalţi acţionează di­rect asupra epi­teliilor, de­ter­mi­nând vin­­de­carea ra­pi­dă a leziunilor her­­pe­­tice şi a in­fec­ţiilor în general.Pentru per­soa­nele la care her­pe­sul apare pe fon­dul stre­su­lui şi al obo­selii, un efect foarte bun îl are şederea în regiunile cu climat sedativ (cum ar fi cel din staţiunile Bu­ziaş, Olăneşti, Covasna). Echili­bra­rea emoţională care apare în mod spon­tan în acest me­diu este un mijloc ex­celent de pre­venire a apariţiei in­fec­ţiilor cu acest virus.În cazul apariţiei infecţiei herpe­ti­ce, adoptarea unei alimentaţii bogate în fructe şi legume proaspete şi cu cât mai puţine alimente grele (carne, pră­jeli, conserve, grăsimi) reduce la ju­mă­tate perioada de timp necesară vin­­de­cării. În schimb, la marii consu­ma­tori de carne şi de alimente greu de digerat şi care solicită ficatul, pre­cum şi la persoanele care consumă frec­vent alcool sau tutun, recidivele la her­pes sunt foarte frecvent întâl­nite, iar vinde­carea se face cu difi­cultate. Iată în continuare câte­va sfa­turi pen­tru a şti să luptăm efi­cient cu această boală:* Eliminaţi definitiv toţi duş­manii care favorizează recidiva herpe­su­lui, în special carnea (mai ales cea grasă), alcoolul, alimentele boga­te în grăsimi sa­turate (în special prăjeli), ali­men­tele con­servate, ali­men­tele cu adi­tivi sintetici ca­re slăbesc func­ţia imu­nitară.* Adoptaţi o dietă pre­do­mi­­nant ve­geta­ria­nă, cu cât mai mul­te fruc­te şi le­gume proas­­pe­te.* Evitaţi să mâncaţi atunci când sunteţi în­tr-o stare de stres pu­ternic, precum şi atunci când sunteţi foar­te obosiţi sau nervoşi.* Atunci când a apă­rut sau când simţiţi imi­nenţa apariţiei erup­ţiei herpetice, precum şi în momentele în care tra­versaţi o pe­ri­oadă foarte soli­citantă sau mai stre­santă, adoptaţi o dietă crudi­voră, din care eli­minaţi pe cât posibil ali­men­tele bogate în pro­teine.* Pentru a scur­ta timpul de vin­de­­care, consu­maţi cât mai mult ali­men­­­tele indicate contra herpe­sului, pe care le vom enumera în conti­nua­re.- când sunt con­su­mate în mari can­ti­tăţi, aces­te două zarza­vaturi sti­mu­­lează pu­ter­nic ca­pacitatea na­tu­rală de apă­rare a or­ga­nismului şi gră­besc vinde­ca­rea in­fec­ţiilor herpetice.- se con­­sumă sub formă de suc proaspăt preparat astfel: se dă prin răzătoare coaja (partea colo­rată) a două lămâi şi a unui grepfruit şi se combină apoi cu sucul obţi­nut prin stoarcerea fruc­­te­lor; se adau­gă trei linguri de mie­re şi două pahare de apă; se a­mes­­tecă bi­ne şi se lasă să ma­cereze vreme de două ore. Su­­cul foarte aro­­mat şi uşor amărui care re­zultă se con­­­sumă nefil­trat, pe par­cursul unei zile. Are o puternică ac­ţiu­ne revigo­ran­tă şi este un exce­lent tonic hepa­tic.- au un uşor gust amărui, fiind un excelent stimu­lent şi drenor al ficatului. Se consumă sub formă de salată proaspătă, ase­zonată cu oţet de mere şi ulei de măs­line, în cantităţi cât mai mari, mai ales atunci când a apărut erup­ţia sau simţim că este foarte posibil să apară.- sunt chime­nul, feniculul, coriandrul, anasonul, menta, care vor fi folo­site predomi­nant în alimen­taţie, înlocuind ardeiul iute, piperul, excesul de sare, care sunt factori favorizanţi pentru apa­riţia aces­tei afecţiuni.- este un excelent an­tiin­fecţios şi, în plus, măreşte imu­nitatea organis­mu­lui. Se consumă 1-2 căţei pe zi, pentru a preveni apariţia infec­ţiilor herpetice.- are o enigmatică proprietate de a grăbi vin­decarea în cazul herpesului, datorată, se pare, ac­ţiu­nii sale favorabile asu­pra ficatului. Se consumă zilnic în sa­late sau, pur şi simplu, diluat cu apă, câte 2 linguriţe la un pahar cu apă.* Cu un beţişor cu vată îmbibat în tinctură de muguri de plop con­centrată, se freacă zona afectată de 3-4 ori pe zi. În două zile, herpesul dispare.* Se ia un cub de gheaţă şi se freacă uşor în jurul leziunii (nu direct pe herpes), timp de 10-15 minute.* Se freacă cât mai des zona afec­tată cu o bu­căţică de vată îmbibată cu alcool medicinal sau, pur şi simplu, direct cu degetul umezit cu spirt. În maximum 12 ore, dacă se acţionează încă de la primele semne, herpesul stagnează.* Se unge herpesul, de 4-5 ori pe zi, cu seva de la o frunză de aloe vera.* Se unge locul cu albuş de ou bătut puţin spu­mă, de 6-7 ori pe zi (albuşul se ţine la frigider).* De la primele simptome ale apariţiei unui herpes, se umezeşte locul cu un tam­pon îmbi­bat în ceai de muşeţel, du­pă care se tamponează cu scrum de ţi­gară, lăsându-l să se usuce aproa­pe o oră. Rezultatele sunt aproape imediate.* Câteva boa­be de fasole se coc într-o tigaie (fără ulei), apoi se macină în râşniţa de cafea. Se obţine un praf fin, care se aplică pe her­pes până când acesta se va usca.