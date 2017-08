Din când în când, pur şi simplu, se întâmplă. Ne tăiem de mar­ginea unei coli de hârtie, feliem legume pe to­că­tor şi scăpăm cuţitul pe deget, cădem cu bicicleta, ne julim genunchii şi ni se lipesc de rană câteva pie­tricele mărunte. Escoriaţiile - cum se numesc în limbaj medical aceste leziuni cutanate superficiale - sunt de regulă neînsemnate, însă pot fi destul de dureroase şi sâcâitoare. Ele trebuie curăţate imediat cu apă şi săpun. Dacă plaga tăiată sau înţepată mă­soară mai mult de un centimetru în lungime şi/sau este atât de profundă încât lasă să se vadă stratul gălbui de grăsime aflat dedesubtul pie­lii, va fi necesar să cereţi ajutorul unui medic, deoarece rana trebuie neapărat cusută în următoa­rele 24 de ore. Până atunci, o puteţi ban­daja şi răci cu gheaţă, ca să nu se umfle. Iată şi alte situaţii care impun intervenţia unui medic: * Nu puteţi opri sângerarea. * Rana doare, se umflă ori supurează. * Există mai multe tăieturi sau zgârieturi. * Aveţi febră sau gan­glioni limfatici inflamaţi. * Tăietura se află pe faţă sau într-un alt loc unde nu poate fi pro­tejată suficient. * V-au intrat în rană pietri­cele, cenuşă sau alte corpuri străine.Când tăieturile şi juliturile sunt mai puţin grave, consumul anumitor alimente poate grăbi vinde­carea şi activează sistemul imunitar.De vreme ce tăieturile şi zgârieturile nu pot fi pre­venite, este important să ne asigurăm în per­manenţă un aport optim de nutrienţi, astfel încât organismul să dispună de un potenţial maxim de autovindecare. Asemenea substanţe cum sunt pro­teinele, vitamina C şi zincul ajută la formarea de ţesut cutanat nou. Dacă ele nu există în organismul dvs. în cantităţi suficiente, vindecarea leziunilor se va produce mai lent.Uleiul de cuişoare se obţine din florile uscate ale arborelui de cuişoare. Pe lângă aroma pătrunză­toare dar plăcută şi cu efect calmant, el are şi o acţiune antiseptică şi analgezică, deoarece conţine mult eugenol, care poate elimina chiar şi tulpinile rezistente de stafilococi. Aşadar, trataţi-vă tăieturile cu ulei de cuişoare pentru a împiedica o eventuală infectare a lor.Usturoiul este unul din cele mai bune antibiotice naturale. Un studiu realizat în Etiopia a demonstrat excepţionala eficienţă antimicrobiană a usturoiului în tratarea plăgilor infectate. Puteţi încerca să vă tamponaţi tăieturile sau zgârieturile cu un căţel de usturoi strivit. Dacă totuşi pielea se irită sau durerea provocată de rană se intensifică, renunţaţi imediat la această procedură.În lupta lui cu microbii, usturoiul nu este singur. Toate rudele sale apropiate, cum sunt ceapa, prazul şi leurda, conţin fie compusul antibacterian alicin, fie precursorul acestuia, aliin. Îndată ce căţeii de usturoi sunt zdrobiţi, enzimele intră în acţiune şi eliberează alicinul. Însă fiţi prudenţi: el poate us­tura puţin - aşa cum se întâmpla cu antisepticele de pe vremea bunicilor noastre.Cel de-al treilea antibiotic natural cu spectru larg este cimbrul. Medicul francez Jean Valnet susţine că uleiul de cimbru, care are în compoziţia sa un antiseptic foarte puternic, substanţa aromată timol, poate distruge bacteriile nocive pentru piele, inclusiv Bacillus anthracis, microbul antraxului. În cartea sa "Aromaterapia", apărută în 1964, Valnet afirma că uleiul de cimbru poate fi utilizat cu suc­ces la arsuri, ca şi la diverse probleme cutanate şi musculare.O serie de studii demonstrează că şi bromelaina, enzima proteolitică din ananas, favorizează cicatri­zarea plăgilor. Dacă în timpul unei călătorii la tro­pice vă alegeţi cu o rană, spălaţi-o cu suc de ananas, iar apoi puneţi pe ea căţei de usturoi proaspăt tăiaţi. În completarea tratamentului, n-ar fi rău să beţi un smoothie de ananas şi să mâncaţi puţin usturoi, pentru întărirea sistemului imunitar.Când erau atinşi de o săgeată, indienii ame­ricani obişnuiau să pună pe locul rănii cataplasme cu me­ri­şoare, pentru a trage afar­ă otrava introdusă în corp de vârful săgeţii. Dr. Carolyn Dean şi specialistul în medicină tradiţională chi­ne­ză Jeffrey Yuen spun că aceste fructe gră­besc vin­decarea graţie conţinutului lor de acid hipuric, o substanţă cu acţiune antimi­crobiană.Aveţi nevoie de un plasture? Mai bine folosiţi miere - când se usucă, ea formează un fel de pansament natural cu efect antibacterian, care accele­rea­ză procesul de cicatrizare. Un mare număr de studii neo­zeelan­deze atestă faptul că mierea curăţă tăieturile sau julitu­rile, prevenind o posibilă infecţie. Unul dintre studii citează experimentul efectuat cu 50 de femei care aveau plăgi infectate în urma unei operaţii: ceza­ria­nă sau histerectomie. Unele au fost tratate cu mie­re, în timp ce altora li s-a aplicat extern un anti­septic, din oră în oră. La cele din primul grup infec­ţia a dispărut după circa o săptămână, cu opt zile mai devreme decât la pacientele cărora li se admi­nis­­trase antisepticul. În plus, mierea reduce infla­ma­­ţiile şi dimensiunea cicatricilor. Metoda cer­cetă­torilor din Noua Zeelan­dă merită testată: prelin­geţi puţină miere pe o compresă sterilă, pu­neţi-o pe rană şi schimbaţi bandajul o dată pe zi.În spanac se găseşte o cantitate apre­ciabilă de zinc, un oligoelement care sus­ţine creşterea şi capacitatea de re­generare a ţesuturilor - inclusiv a pielii. În cadrul unui studiu al specia­liştilor de la University of Te­xas, li s-au făcut injecţii cu zinc unor iepuri maturi, dove­dindu-se astfel efec­tul lui cicatrizant. Într-un articol publicat în Anglia se afirma că zincul, ca cicatrizant utilizat sub forma aplicaţiilor externe, este "cate­goric subapreciat". Un studiu rea­lizat în Turcia stabilea conexiunea dintre gra­vitatea unei plăgi şi nivelul redus al unor oligo­elemente din sânge, prin­tre care era menţionat şi zincul. Dacă rănile vi se vindecă în general mai greu, este posibil ca şi dvs. să vă număraţi printre persoanele cu deficit de oli­go­elemente. Mărind aportul de zinc, pentru a atinge - sau chiar a depăşi - doza zilnică recomandată de 15 micrograme, veţi observa că tăieturile şi zgârie­turile vi se cicatri­zea­ză mai rapid. Pe lângă spanac, nutriţioniştii reco­mandă şi alte surse bogate de zinc: germenii de grâu, seminţele de susan, cele de do­vleac, iaur­tul de­gresat, pătrunjelul, varza de Bru­xelles, castra­ve­ţii, fasolea verde, andivele, prunele uscate, spa­ranghelul şi stridiile.Este un fapt dovedit că taninurile din ceai sunt de mare folos la tratarea externă a rănilor deschise. Potrivit unui studiu al cercetătorilor ruşi, uleiul ex­tras din frunzele de ceai grăbeşte vindecarea plă­gilor. Dr. John Boik, autorul cărţii "Cancer and Natural Medicine", spune că flavonoidele stabili­zează fibrele de colagen. În ceai există multe fla­vonoide şi catehine care stimulează formarea cola­genului. Dacă aveţi o rană, puteţi ajuta procesul de cicatrizare, aplicând pe ea pliculeţe de ceai negru sau verde.Atunci când organismul lucrează la vindecarea unei escoriaţii, necesarul său de proteine se poate dubla. În funcţie de gravitatea leziunii, veţi avea nevoie de o anumită cantitate în plus. Asiguraţi-vă cel puţin câteva porţii suplimentare de proteine de calitate, aşa cum este tofu (110 grame vă oferă peste 9 grame de proteine).Sau încercaţi varianta propusă de farmacistul şi terapeutul Jim LaValle: o băutură proteică din orez brun sau din zer. Acolo unde este vorba de cicatri­zarea unei plăgi, LaValle preferă proteinele din zer, deoarece ele pot întări imunoglobulinele în lupta lor contra bacteriilor. Cei ce nu urmează o dietă ve­ge­tariană îşi pot procura proteinele şi din peşte, pa­săre, ouă sau carne slabă. Completaţi mâncăru­rile de legume cu brânză rasă ori amestecaţi puţin lapte condensat în müsli, supe, sosuri sau lapte dulce.Studiile arată că vitamina C provenită din hrana ingerată sau administrată extern stimulează proce­sul de vindecare a rănilor. Vitamina este necesară pentru formarea colagenului, activează sistemul imu­­nitar şi are un efect antioxidant. Toate acestea contribuie la cicatrizare. Dacă nu vă asiguraţi vita­mina C în cantitate îndestulătoare, fibrele de cola­gen slăbesc, iar tăieturile şi zgârieturile se vindecă mai greu. Indiferent ce leziune aţi avea şi chiar dacă n-aveţi niciuna, îngrijiţi-vă să primiţi zilnic minimum 500 mg de vitamina C (ceea ce în­seamnă de opt ori doza zilnică recomandată) sub formă de legume şi fructe. Dacă sunteţi mai în vâr­stă sau fu­maţi, v-ar trebui mai curând 1000 mg. Şi nu vă li­­mi­taţi la consumul de citrice. Mâncaţi şi pepeni gal­­beni, căpşuni, broccoli, roşii, ardei graşi şi cartofi.Unul dintre fructele citrice, şi anume por­tocala, dă bune rezultate şi atunci când este utilizată ex­tern. În medicina tradi­ţională chineză, se puneau portocale pe răni, pentru ca ele să tragă afară sub­stan­ţele toxice şi metalele grele. Şi, bine­în­ţeles, ca să împiedice infectarea plăgilor. Jim LaValle reco­mandă să se introducă într-un flacon cu pulveri­zator câteva linguri de vitamina C (pulbere) şi ju­mă­tate de cană de gel de aloe vera. Flaconul tre­buie agitat ener­gic, pentru ca pulberea să se dizol­ve. Rana se pulverizează de mai multe ori pe zi. Este o metodă care funcţionează foarte bine.Pacienţii cu cicatrici proaspete şi cu plăgi tăiate constată adesea că preparatele cu extract de gălbe­nele vindecă răni în faţa cărora medicina modernă este neputincioasă. În secolul XIX, gospo­dinele fă­ceau decocturi din flori de gălbenele, le puneau la macerat în alcool sau le fierbeau pe foc mic în untură de porc topită, pentru a pregăti alifii şi tinc­turi de ţinut la îndemână în farmacia casei.O compresă cu ceai de gălbenele poate fi de mare ajutor în tratarea rănilor. Turnaţi o cană de apă clo­cotită peste 1-1,5 grame de flori uscate, in­fu­zaţi 10 minute şi apoi strecuraţi. Înmuiaţi o pânză curată în lichidul obţinut şi puneţi-o pe rană. La fel de efi­ciente sunt şi cremele cu gălbenele.