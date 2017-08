Planeta guvernatoare a zodiei dvs., Marte, părăseşte pe 2 zodia Scorpionului, şi cu această oca­zie, trăirile dvs. devin mai puţin intense şi sunteţi capabili de mai multă obiectivitate. Pătrunzând în Săgetător, unde se găseşte şi Saturn retrograd, vă poate umbri con­ce­diul, dacă, de exemplu, conduceţi impulsiv. N-ar fi o idee bună nici să faceţi sporturi extreme, din pricina aceleiaşi predispoziţii către acci­den­te. O alternativă la acest sce­na­riu ar fi că unele atitudini radicale pe care vă încăpăţânaţi să le sus­ţineţi public vă pot atrage antipatii. Dacă persistaţi în ele, este posibil ca şi prestigiul dvs. să aibă de su­ferit. Saturn devine direct pe 14, iar după aceea vă vine mai uşor să vă exer­citaţi autocontrolul, căci cele două planete nu mai trag una hăis şi alta cea. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să renunţaţi la moderaţie.În primele zile ale lunii trăiţi un conflict între nevoia de a vă implica într-o afa­cere care de abia începe şi cea de a vă relaxa şi a cheltui.Există posibilitatea de a face progrese semnificative luna aceasta. Na­vi­gaţi cu competenţă în postura de lider de echipă, iar şe­fii dvs. sau au­torităţile nu pot să nu fie impre­sio­naţi de acest lucru. Zi­lele optime sunt cele de 11 şi 18.Relaţiile noi se adâncesc mai ales până pe 5, iar în cuplu, zilele cele mai tandre se anunţă 1 şi 17.Pe un fond de ener­gie bună trebuie controlată tendinţa de îngrăşare.Energia inves­ti­tă pentru înfrumuseţarea casei şi cultivarea relaţiilor de familie este bine plasată, cel puţin până pe data de 5, când Soarele şi micul benefic Ve­nus, planeta dvs., se găsesc alături, în Leu. Între 6 şi 22, va fi mai mult vorba despre cine are mai multă autoritate în familie, dar întâlnirile vor avea totuşi un final constructiv. Relaţiile cu prie­te­nii pot fi marcate de anumite ten­siuni. Aceste tensiuni pot fi mai de­grabă implicite, în prima jumătate a lunii dar pot deveni explozive către final, mai ales pe 25-26 şi 30-31.Dacă aveţi datorii sau nu sunteţi în ordine cu nis­cai­va documente cu caracter financiar, în perioada 3-14 s-ar putea să fiţi nevoiţi să le rezolvaţi pe repede înainte. Din 15 încolo vă puteţi pune în schimb la punct o strategie eficientă.Eclipsa de Lună din 18 ar putea să vă de­ter­mine ca în următoarele trei luni să apreciaţi oportunitatea de a face schim­bări majore. Dacă da, porniţi la treabă cu paşi mici şi fără să vă certaţi cu şefele.Scânteile care au sărit între dvs. încetează din 3 şi viaţa de cuplu reintră în nor­mal. Dar adevăraţii beneficiari ai lui august sunt Taurii îndrăgostiţi, cărora le surâd ambii benefici şi nu doar ei.Insomniile vă dau târcoale după 5, iar la mijlocul lunii pot apărea indigestii.Sprintenul Mercur, cel care vă guvernează, vă ţine mai mult pe acasă pe parcursul întregii luni, însă în ultima zi a lui au­gust in­tră în mişcare re­tro­gra­dă şi ar fi de dorit să vă ţineţi de­parte de activităţile care vă so­licită folosirea instru­men­­telor. Până atunci, în­tru­nirile de familie se a­nunţă cât se poate de plă­cute. Deviza este: cu cât suntem mai mulţi, cu atât de distrăm mai bine. Veţi vedea că din aceste în­tâlniri se pot desprinde, nu doar su­biec­te in­teresante pentru dvs., care vă ajută să puneţi lucrurile în pers­pectivă, dar şi anumite idei practice pe care le pu­teţi realiza alături de persoane dragi.Ideile practice se pot concretiza şi sub forma unor afaceri, care s-ar putea să se dovedească mai lucrative decât v-aţi fi imaginat. Începutul poate fi făcut chiar în joacă, să vedeţi ce iese.Continuă să persiste acea ne­claritate care vă bântuie de câţiva ani, cu privire la locul dvs. de muncă. V-am re­co­man­da să nu des­chideţi discuţii pe tema asta cu şefii, pe 25-26 şi 30-31.Aveţi nevoie de o tonă de răbdare cu par­tenerul de cuplu între 3 şi 14, mai ales când ambii malefici îl deter­mi­nă să vrea să do­mine. Ceva dramatic se poate în­tâmpla în relaţie, în jurul eclipsei din 18.După 3, nivelul de energie vă scade.Aceia dintre dvs. care s-au lansat luna trecută într-o schim­bare de imagine, prin tun­soa­re, îmbrăcăminte, stil de viaţă, se pot bucura de efectele pe care aceste schimbări le pro­duc asupra celorlalţi, mai a­les până pe data de 5. Tot pâ­nă atunci puteţi aduce ulti­me­le ajustări noului stil pe ca­re vă doriţi să-l abordaţi. Pentru mulţi din­tre dvs., este mai relaxant şi mai efi­cient să faceţi excursii prin împre­jurimi şi să ieşiţi cu prietenii, în loc să plecaţi într-un concediu mai lung. Dar în oricare dintre aceste ipostaze, e bine să fiţi deosebit de pre­cauţi în cazul în care conduceţi sau practicaţi sporturi de vacanţă. Din 25 încolo, cei care au optat pen­tru un sejur la mare n-ar trebui să se avânte în larg.Lichidităţile vă vin în cont, cel mai probabil în primele cinci zile ale lunii. După aceea, continuaţi să dezvoltaţi până pe 22 un proiect creativ.Anumite idei pe care le-aţi pro­pus la un moment dat şi nu au fost apre­ciate revin în ac­tualitate, cel mai probabil pe 1 sau în jurul datei de 17.Anumite eve­ni­men­te din viaţa dvs. vă arun­că emoţional în trecut. Aceste amintiri vă pot întări legătura cu par­tenerul de cuplu sau vă pot face nos­talgici. Zilele cu o puternică încăr­că­tură sunt 11 şi 18.Până la mijlocul lu­nii, afecţiunile cro­ni­ce pot fi marcate de episoade acu­te. Ul­terior trebuie îngrijite atent oasele, mai ales genunchii şi zona capului.Cu Soarele şi micul benefic Ve­nus în semnul dvs., nu aveţi cum să nu străluciţi. Amabilitatea şi ele­ganţa vă atrag simpatii şi poa­te şi anu­mite asocieri, care-şi vor do­vedi curând uti­liatea. Acest fru­mos ames­tec de energii vă stă la dis­po­ziţe până pe 5. Din 6 înce­pând, vă vine mai greu să îm­părţiţi lu­mina reflectoarelor, dar ar fi în fo­losul dvs. pe termen lung dacă îi includeţi şi pe alţii. La în­ceput de lună, ar fi bine să evitaţi discuţiile cu băr­baţii autoritari din familie, căci ni­meni nu ar avea de câş­tigat de pe urma unor astfel de în­fruntări. Diplo­mata Venus vă ajută să vă păstraţi răbdarea.Aceia dintre dvs., care reuşesc să folosească din plin energiile planetelor adunate în Fecioară îşi vor umple buzunarele (respectiv conturile), cât să le ajungă poate şi 12 ani de acum încolo. Doar pe 8 , 11, 25-26 şi 30-31 n-ar trebui să luaţi decizii.Anumite chestiuni legate de casă şi/sau familie v-au ţinut pe loc sau v-au afectat de aşa manieră, încât nu aţi putut lucra bine în echipă. Aceste obstacole vor dispărea din 3.Atât relaţiile de dragoste, cât şi cu­plurile stabile sunt supuse în august unor probe de foc. Dacă per­soana de care sunteţi îndrăgostiţi are pretenţii exagerate din 3 încolo, po­vestea s-ar putea în­cheia, cel mai probabil pe la mijlocul lunii. Eclipsa din 18 pune la încercare par­te­­neriatele consacrate.O cură de purificare a sângelui v-ar face să vă simţiţi şi mai în formă.Acum e momentul să vă mo­bilizaţi şi să vă folosiţi de toa­te energiile care vă stau la dis­po­zi­ţie. În primul rând, este vorba despre ma­rele benefic Jupiter, cel care v-a stat ală­turi din luna august a anului trecut, permiţându-vă că creş­teţi pe plan per­sonal. La în­ceputul lui sep­tem­brie vă va părăsi, de aceea i s-a alăturat şi Ve­nus, care vă subliniază ca­lită­ţile. Nu putea lipsi, de­sigur, isteţul şi în­de­mâ­naticul Mercur, atât doar că aces­ta trece în miş­care retrogradă pe 31. Dar până atunci se asigură că mintea vă func­ţionează la capacitate maximă. Şi în fine, Soarele, care intră în semnul dvs. pe 22, să vă umple ba­te­rii­le. Dar cum nimic nu poate fi per­fect, există şi zile mai puţin pro­mi­ţătoare: 8, 11, 25-26 şi 30-31.Examinaţi cu atenţie o­ca­­ziile de investiţii care se pot ivi la mij­locul lunii, înainte de a vă lansa în ele. Pe 17 puteţi avea o surpriză plă­cu­tă.Păstraţi-vă calmul, indiferent de ieşirile şefilor, până la mijlocul lunii. Dacă nici mai încolo lucrurile nu intră pe un făgaş nor­mal, puteţi lua decizia de a face o schimbare.Nici fiţele par­te­ne­rului, posibile pe 8 şi 15, şi nici presiunile familiale nu vă pot da peste cap.La început de lună nu aveţi energie pen­tru muncă, ci doar pentru distracţie.Anumite apăsări care existau între dvs. şi anturajul dvs. se pot intensifica după data de 3, ca urmare a întrunirii ambilor ma­lefici, Marte şi Sa­turn retrograd, în Săgetător. Dacă sunteţi la începutul unui proces de învăţare, pot apărea neînţelegeri cu persoana care vă predă, mai ales dacă aceasta e mai în vârstă. Disputele deja existente cu vecinii sau ru­dele de gradul doi şi trei se pot acutiza, iar aceste re­laţii se pot rupe definitiv până pe 14. Ul­terior, ra­porturile de forţe se clarifică. Mai grav e să încercaţi să ţineţi sub control aceste energii explozive, pentru că apare riscul de accidente. E vorba despre depla­sările scurte, mai ales în zilele de 1, 6, 13 (dar mai puţin) şi 31. sau excursiile prin împrejurimi. Atunci ar fi bine să vă abţineţi şi de la şofat.Ar mai trebui să vă menţineţi motivaţia de a pune în mişcare un nou proiect până pe 2. Ulterior, acesta fie va merge de la sine, fie vă veţi da seama că nu merită să vă mai investiţi energia în această direcţie.Multă lume influentă vă urmăreşte evoluţia din umbră. S-ar putea să do­rească să vadă cum vă implicaţi într-o activitate cu iz oficial.Partenerul vă poate face surprize (plă­cute), în special pe 1 sau în jurul datei de 17.Mâncarea condimentată vă poate dăuna pe 8 şi pe 15, iar la mijlocul lunii problemele pot veni de la rinichi.E nergicul Marte, guver­na­torul acestui an şi al zo­diei dvs. îşi ia rămas bun de la dvs. pe data de 2, cu promisiunea că se va întoarce peste circa doi ani. A venit momentul să vă mai destindeţi, să evaluaţi în tihnă deciziile, dintre care unele drastice, pe care Marte v-a forţat dar v-a şi ajutat să le luaţi de la începutul anului încoace. Rar s-a mai în­tâm­plat ca prietenii să fie atât de uniţi în jurul dvs., să vă sprijine, şi moral, şi concret în as­pi­raţiile şi obiectivele dvs. pe termen lung. Pe­tre­ceţi cât mai mult timp alături de ei, dar nu doar în discuţii şi distracţii. Însuşi Nodul Nord va veghea la reuşita ţelurilor dvs.Dacă până acum v-a fost greu să fiţi cumpătaţi, de pe 3 încolo va trebui să rezistaţi unor impulsuri puternice de a arunca pru­denţa peste bord şi de a face mişcări financiare hazardate. De abia după data de 14 vă veţi limpezi mintea.E cazul să profitaţi de primele cinci zile ale lunii, când relaţiile cu şefii sunt armonioase şi prieteneşti, pentru a menţine mai apoi un ritm susţinut de afirmare până pe 22.E destul de probabil ca persoana iubită să se simtă pe locul doi faţă de prietenii dvs. În mare parte, această atitudine ţine de nevoia acesteia de a fi băgată în seamă.Pe rând, Mercur vă sporeşte mobilitatea, iar Venus vă reglează funcţiile organismului.Tranzitul marelui malefic Saturn prin orice zodie reprezintă un test de anduranţă. Dar când se află şi în mişcare retrogradă, este cu atât mai greu de rezistat efectului său de aducere cu picioarele pe pământ. Cu exigenţa care-l caracterizează, Saturn retrograd vă cere să lăsaţi la o parte optimismul dvs. şi să priviţi realitatea în faţă. Vă străduiţi să faceţi şi acest lucru şi - bum! - îşi face apariţia şi micul malefic, Marte. Până pe 14 inclusiv, nervii vă vor fi puşi la încercare dar aveţi tot ce vă trebuie ca să faceţi faţă. Se poate să ajungeţi la concluzia că anu­mite situaţii şi persoane nu mai au ce să caute în via­ţa dvs. dar aşteptaţi cea de-a doua parte a lunii pen­tru a pune punct. În preajma eclipsei din 18 ar fi de dorit să evitaţi drumurile scurte şi să nu vă certaţi cu femeile.E momentul să capitalizaţi. Priviţi cu aten­ţie în urmă şi veţi putea distinge di­recţiile în care e bine să vă dezvoltaţi în continuare.Sunteţi subiectul unei conspiraţii a binelui, în care patru planete plus Nodul Nord vă ghidează înspre poziţia pe care meritaţi să o deţineţi. Sunt însă şi zile în care vă recomandăm prudenţă maximă în relaţiile cu şefii şi anume 5-6, 12-13, 23-24 şi 30-31. Insistenţele familiei de a petrece timpul cu dvs. sunt inoportune.De abia vă suportaţi pe dvs.Între 3 şi 14 afecţiunile dvs. cro­ni­ce, mai ales cele privitoare la oase, dinţi şi piele, vă pot deranja maxim.În spatele şi fără ştirea dvs. se dă o luptă epică, a cărei maximă intensitate va fi între 3 şi 14. În acest răstimp, micul malefic Mar­te şi planeta dvs. guvernatoare Saturn, în mişcare retro­gra­dă, se vor afla în casa inamicilor ascunşi. E ade­vărat că Marte descrie rivali ambiţioşi şi puter­nici, mai ales bărbaţi, dar Saturn vă poate descrie şi pe dvs., şi atunci interpretarea este că anumite com­por­tamente do­­bân­dite în trecut pot lucra împotriva propriilor in­terese. Şi astfel puteţi lucra împotriva dvs. fără să ştiţi. În­tre­baţi-vă prin ce aţi putea da apă la moară ina­micilor dvs. şi încercaţi să controlaţi acele lucruri. Lup­ta din culise continuă şi din 15 încolo, deci nu pu­teţi lăsa garda jos. Înarmaţi-vă cu răbdare.La capitolul afaceri şi investiţii, situaţia este de-a dreptul roză până pe 5 inclusiv. În privinţa veniturilor directe, însă, eclipsa de Lună din 18 poate anunţa o reorientare.O parte dintre duş­ma­nii dvs. ascunşi doreşte să vă sub­mi­ne­ze reuşita, dar rezultatele pot fi doar parţiale şi/sau temporare. Capricornii ştiu să reziste.Relaţiile ilicite pot constitui de ase­menea un călcâi al lui Ahile, prin care să deveniţi vulnerabili faţă de duşmanii ascunşi.August este o lună în care trebuie să vă îngrijiţi cu minuţiozitate. Prote­ja­ţi-vă îndeosebi zona capului şi genunchii.Aveţi nevoie de toate ca­li­tăţile care fac din dvs. prieteni atât de buni, încât să menţină în stare de funcţionare relaţiile cu amicii dvs. mai tineri sau mai bătrâni. Acestea vor fi puse la încercare, mai ales în perioada 3-14, când pri­etenii dvs. cei mai vechi se vor putea simţi ne­gli­jaţi, dacă nu le răs­pundeţi imediat la mesaje, iar cei plini de energie vă pot cere să vă implicaţi în ac­ţiu­nile de grup mai mult. După ce depăşiţi această pe­rioa­dă, vă veţi putea înhăma în acţiuni am­bi­ţioase, eventual cu impact social pe termen lung. Eclip­sa de Lună din 18 se petrece în semnul dvs. şi poate duce la o revizuire a relaţiilor familiale şi a celor cu femeile în general.8, 15, 25-26 şi 30-31 sunt zile în care se poate să vă lipsească discernământul, în privinţa chestiunilor financiare, dar în rest, puteţi beneficia de oferte remarcabil de bune, mai ales la capitolul afaceri.Doar în primele două zile ale lunii se poate să mai aveţi ciocniri cu şefii dvs., deci ar fi bine să îi evitaţi.Partenerul vă tratează cu afecţiune până pe 5, dar după aceea devine cam autoritar, ceea ce poate duce la o criză în preaj­ma eclipsei din 18.Mobilitatea şi energia bună se fac simţite din data de 6 încolo. Mişca­ţi-vă şi iar mişcaţi-vă!Inconvenientele ce se pot face simţite până pe 2 sunt minore, dar pot să vă tulbure dis­po­ziţia, dacă sunteţi în vacanţă. Nu-i băgaţi în seamă pe cei cu comportament agresiv. Momentele petre­cute alături de prieteni, în special în zilele de 11 şi 18, se pot dovedi memorabile. Veţi simţi poate mai mult ca oricând cât de puternice sunt legăturile afective dintre voi. Se poate să fiţi însă tentaţi să exageraţi puţin, cerându-le mai multă atenţie decât ar fi cazul, mai ales pe 24-25 şi 30-31. În urma eclipsei din 18, se poate declanşa antipatia secretă a unei femei din preajma dvs.E foarte posibil să găsiţi o nouă sursă de venit, graţie prietenilor dvs. Aceste sur­prize plăcute sunt de aşteptat mai ales pe 1 şi în jurul datei de 17.Faceţi tot posibilul să fiţi la zi cu tot ceea ce vă cer şefii, căci dacă sunteţi prinşi cu restanţe sau greşeli necorectate din martie încoace, nici nu vreţi să vă imaginaţi consecinţele. Cel mai greu e să faceţi faţă până pe 14, dar şi după aceea, vi se cere un ritm susţinut.Partenerul vă înconjoară cu mai multă afec­ţiune decât puteţi su­por­ta, şi vă dedică mai mult timp decât v-ar plăcea, dar încercaţi să faceţi faţă, căci altfel s-ar putea să-şi piardă răbdarea cu dvs. către finele lunii.Sunteţi în formă, până cel puţin pe 5, dar eclipsa din 18 vă poate a­fec­ta somnul şi circulaţia venoasă la nivelul gambelor.