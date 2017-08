De dincolo de moarte, ochii bunicii Anica mă pri­vesc cu aceeaşi seninătate şi blândeţe ca în ziua când am văzut-o revenită acasă din exilul siberian. Lu­mi­noasă la chip, ne-a luat în braţe pe mine şi pe sora mea şi nu se mai sătura să ne mângâie. Mă simţeam mare în braţele ei, habar nu aveam că sunt sămânţă de "cu­lac" şi mă las mângâiat de un "duşman" al pu­terii so­vie­tice. Mai târziu, de la unii din sat, dar mai ales de la ofiţerii în civil de la universitate, aveam să aud vorbe veninoase legate de obârşia mea "anti­so­vietică", mai exact de bieţii bunici, ca­re fuseseră iz­goniţi din pro­pria casă şi aruncaţi în gulagurile si­be­riene, fă­ră a fi vi­novaţi de ni­mic. Soarta a vrut să-mi încep în­vă­ţătura chiar în şcoa­la amenajată în fos­ta casă a bătrânilor, con­fis­cată abuziv de co­mu­nişti în anul 1949. Trei duzi uriaşi, cu cele mai gus­toase dude de pe lu­me, străjuiau falnic şcoa­la şi, adeseori, prin gea­mul clasei, îi ve­deam pe buneii mei odihnindu-se la umbra agu­zilor. După re­ve­nirea din lagăr, li se restituise o mică anexă din şcoală (adică din propria casă) şi acolo îşi duceau crucea, în aşteptarea drep­tăţii şi a întoarcerii proprietăţilor fu­ra­te de statul so­­vie­tic. Pentru mine, care alergam în fiecare re­cre­aţie la bu­nica Anica, "casa" lor, împodobită cu icoane şi sfinţi, cu candele şi opaiţe aprinse, cu ar­han­gheli pe pereţi şi ţoluri vărgate pe jos, mă făcea cu­minte şi evla­vios. Mai tot­deauna, bunica Anica stătea înge­nun­cheată, în­chi­nându-se la icoane şi rostind ru­găciuni. Acolo mi-a fost dat să ascult vieţile sfinţilor şi sfaturi despre rostul credinţei în Dumnezeu, în ome­nie şi bunătate. Despre exi­lul din Siberia, despre su­ferinţele şi umilinţele în­du­rate, despre iadul la­gărelor sovietice, despre viaţa în­toar­să pe dos - nici un cuvânt de la bunica, nici un of, nici o mărturisire. De ce atâta mu­ţenie, de ce atâta ier­ta­re şi împăcare, după dis­pa­riţia unei generaţii sa­cri­fi­cate în gulagurile comuniste?Este imposibil să înţelegi destinul Basarabiei, în afara oamenilor ei şi a evenimentelor tragice prin care a trecut, din iunie 1940, până în iulie 1949. Este greu să-ţi dai seama din ce plămadă este făcută so­cietatea moldovenească din anul 2017, dacă renunţi să vorbeşti deschis şi să faci public adevărul despre deceniul negru de exterminare fizică şi morală a elitelor basarabene. Demnitari de paie, cu coloana ver­tebrală amputată, ne povăţuiesc şi astăzi să nu dezgolim rănile trecutului, ca şi cum aceste dureri înăbuşite şi răni sângerânde ar fi dis­părut de pe trupul Ba­sarabiei. Ca şi o parte din so­cietate, ei refuză să înţeleagă că rătăcirile şi eşecurile noas­tre de azi, sără­cia şi ignoranţa, deşertăciunea spi­ri­tuală şi pierderea memoriei istorice, lipsa de dem­nitate şi de credinţă, spai­mele ereditare şi laşităţile co­ti­diene, compro­mi­surile şi colaboraţionismul, mancur­tis­mul şi criza de identitate, pălăvrăgeala pro­eu­ro­pea­nă şi baterea pa­su­lui pe loc reprezintă o consecinţă directă a deca­pi­tării şi exterminării fizice şi morale a elitelor basara­be­ne, a fruntaşilor vieţii publice şi a in­telectualităţii, a preoţilor şi primarilor, a învăţătorilor şi a gospo­da­rilor, a proprietarilor şi ţăranilor înstăriţi. Sis­temul sovietic a lovit în rădăcini, ca să usuce pomul vieţii ro­mâneşti din Basarabia, iar în locul lui să fie adu­să o specie străină, cu numele de homo sovieticus. Men­ta­lităţile de homo sovieticus domină şi astăzi so­cie­tatea moldovenească, o ţin sub talpa Rusiei şi nu îi per­­mit să fie liberă şi democrată cu adevărat într-o Eu­­ro­pă unită. Ca şi buneii mei reîntorşi din Siberia, Ba­sa­rabia îşi trăieşte drama, într-o anexă a propriei ei case.La 6 iulie, s-au împlinit 68 de ani de când "eli­be­ra­torii" ne-au luat bunicii, părinţii, rudele, şi i-au aruncat în Siberiile de gheaţă. Elitele basarabene, o adevărată ge­neraţie de sacrificiu şi de martiri, şi dincolo de moar­te se roagă pentru ca Basarabia să nu mai locuiască în­tr-o anexă a propriei case, ci să i se facă dreptatea is­torică cuvenită. În câte biserici au bătut clopotele la 6 iulie 2017 şi câţi dintre noi s-au rugat şi au aprins câte o lumânare, în memoria mar­tirilor noştri? Ori poate con­tinuăm să locuim într-o ţară în care clopotele nu au lim­bă, iar memoria co­lectivă este lăsată pe seama is­toricilor ingraţi?De ce oare, de dincolo de moarte, ochii bunicii Anica mă privesc cu aceeaşi seninătate şi blândeţe, ca în ziua când a atins pământul strămoşesc, reîn­toarsă acasă după calvarul siberian?