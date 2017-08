Mai de­parte, unde începea să urce dealul, era o pădure plină cu fel de fel de copaci. În luna mai, te îmbăta mirosul florilor de salcâm, apoi al celor de tei. Pe măsură ce urcai, întâlneai fagii, frasinii, stejarii, arţarii. Pe la margini de pădure se lăfăiau în lumina bo­gată a soarelui specii mai mici: socul, cornul, mă­ceşul, şi câte o postaţă destul de măricică cu liliac sălbatic. Vara, îmi plăcea oceanul de verdeaţă, cu valurile line pe care le făceau vârfurile copa­ci­lor, când adia vântul. Numai stejarii erau de ne­clin­tit, cu crengile lor robuste, arătându-şi măreţia şi nesupunerea. Doar frunzele se mişcau câte puţin şi foşneau discret, grijulii să nu-şi deranjeze locatarii: o mulţime de păsărele care cântau atât de frumos! Ghindele, nişte fructe speciale pentru unele vieţui­toare din pădure, atâr­nau până toamna târziu, când se făceau maronii şi cădeau pe covorul de frunze. Cele norocoase ajun­geau în solul bogat al pădurii, ascunse de câte o veveriţă şi uitate acolo, încolţind şi dând naştere la noi copăcei. Şi frunzele stejarului erau diferite, groase şi aspre, cu crestături adânci. De multe ori au făcut parte din ierbarul meu sau au fost luate ca model pentru picturile din blocurile de de­sen ale copiilor. Când şi când, pădurea fusese tăiată, pentru tre­buinţele oamenilor, dar câţiva stejari mai noro­coşi scăpaseră, prin grija pădu­ra­rului şi a unor să­teni, care mai credeau în legen­de­le despre ei, legate şi de oamenii din trecut: hai­duci, tâlhari, iubiri ne­legiuite... În total, erau şapte stejari bătrâni, aşezaţi în rând pe lângă cărarea ce ducea de la gârlă, până sus, unde se termina dealul şi începea platoul cu vii şi lanuri de cereale. Unul a fost lovit de trăznet, era despicat de unde-i în­ce­pea coroana şi continua până jos, la pământ. Se mai alimenta doar prin jumătate de trunchi şi-şi con­ti­nua viaţa cu jumătate dintre ramuri, acelea dinspre nord. Partea care se uscase era turnul de observaţie pentru o mulţime de păsări. Altele se alimentau cu larvele care trăiau sub scoarţa uscată. O familie de ciocănitori îşi făcuseră cuibul într-o scorbură cio­plită centimetru cu centimetru, lovind cu ciocurile lor tari ca o daltă. Amprenta exterioară a cuibului era o gaură perfect rotundă şi mascată de o creangă uscată ce stătea ca un paravan în faţa intrării. Nişte guguştiuci îşi făcuseră şi ei cuibul în acel stejar, dar în cealaltă jumătate, unde era frunzişul bogat. Clo­ceau pe rând. Când stătea femela pe ouă, perechea ei se hrănea şi făcea de pază în jurul cuibului. Spaima lor cea mai mare era când veneau ciorile şi se aşe­zau în jumătatea uscată a arborelui. Se urcau pe cea mai înaltă creangă şi de acolo scrutau ori­­zon­tul. Stăteau ore întregi şi urmăreau prin­tre cren­gile celorlalţi stejari toate păsărelele care locuiau primprejur. Se hrăneau cu ouăle lor nepăzite, iar când ieşeau puişorii, îi furau şi îi duceau la cuibu­rile lor, să-şi hrănească progeniturile tuciurii.Ştiam multe lucruri despre viaţa micilor locatari ai pădurii, fiindcă stăteam şi eu, cu chirie, într-unul dintre copaci. Îmi făcusem un loc de odihnă, tainic şi liniştit, în stejarul de la mij­loc, între ramurile crescute ca o ţesătură, unele vărâte în altele. Nu spu­neam la nimeni des­pre ascunzişul secret din frun­zişul steja­rului. Căutam tot timpul să-mi creez o lume a mea, îmi plăceau secretele. În plus, vro­iam mereu să fac ce făceau băieţii, îi copiam. În jocurile lor cu prietenii, fraţii mei mă integrau în toate partidele de fotbal, fie că stăteam în poar­tă sau făceam pe copilul de mingi. Cio­pleam împre­ună cu ei lemne de soc, din care ne făceam fluiere, ori băteam cuie prin toate gardurile şi prin toţi pomii. Căţăratul în copaci tot de la gaşca de băieţi îl învăţasem. Nu mă duceam la stejarul meu ca să mă odihnesc. Era un punct strategic, din care pu­team să văd pe dea­supra caselor şi prin curţile să­tenilor tot ce se întâmpla. Când se alarma ma­ma că nu mă găsea, începea să mă strige şi eu îi răspundeam din vârful copacului. Nu mă vedea, dar se liniş­tea imediat ce-mi auzea glasul. Mă uitam de sus, fără să fiu zărită de cineva, când pe cărarea de sub ste­jari treceau oamenii să lucreze la locu­rile lor din vârful dealului, ori duceau vi­tele la păs­cut. Îi vedeam printre frunze cum îşi că­­rau sapele la spinare, paporniţele cu mân­care, sticlele cu apă. Am văzut odată o pe­re­che de îndrăgostiţi care s-au oprit lângă stejari şi au început să se strângă în braţe. Stăteam cu res­­piraţia tăiată ca nu cumva să fac vreun zgo­mot şi să mă descopere acolo, sus.Mi-ar fi fost jenă, ştiam că nu este fru­­mos ceea ce făceam. Du­pă ce-am mai cres­cut, mi-am abandonat ascunzătoarea din co­roana ste­jarului, însă nu am uitat-o nicio­dată. Şi acum, când merg în satul co­pi­lăriei, mi-arunc o privire către stejarii cei bătrâni. Ei au rămas la fel, parcă n-ar fi trecut şi pes­te ei anii. Au aceeaşi măreţie şi aceeaşi aură de monu­men­te vii ale naturii. Mă con­so­lez că oda­tă, de mult, am făcut şi eu parte din povestea lor. Este o mi­nune că, totuşi, nişte oa­meni încă se mai luptă pentru salvarea acelor arbori secu­lari, care poartă în amintirea lor o mulţime de po­veşti des­pre ei, despre vie­ţui­toarele pădurii şi oamenii acelor locuri.