Mama mea, în vârstă de 61 de ani, se chinuie cumplit din cauza tromboflebitei, cu toate că face tratament. Medicul i-a spus că singura soluţie este amputarea piciorului, dar vrem să facem tot ce este posibil pentru a nu ajunge la aceasta. Boala se manifestă prin inflamaţia venelor şi apariţia unor gâlme care îi dau dureri îngro­zitoare. Mama nu se plânge, dar o văd cum se chinuie să-şi înăbuşe lacrimile. Vă rog mult să ne ajutaţi cât mai urgent cu un sfat.Vă scriu sperând că-mi veţi da un sfat. Am un băiat în vârstă de 12 ani, care scrâşneşte din dinţi toată noaptea. Stomatologul i-a făcut o gutieră, dar refuză să o poarte. Ştie cineva un alt remediu pentru această problemă? Cu mulţumiri,Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi într-o problemă care îmi afectează viaţa pe toate planurile. În ultimii 6 ani, am suportat 5 inter­venţii chirurgicale pentru o boală foarte supărătoare: abces perianal. Mi s-a spus că nu există tratament pentru a evita recidiva abcesului. Ştie cineva vreun remediu naturist? Cu mii de mulţumiri,Cu multă speranţă, vă cer sprijinul într-o problemă de sănătate. Mama mea, în vârsta de 51 de ani, a fost diagnosticată cu polip comisural laringian. Poate cititorii revistei mă vor ajuta cu un sfat sau un tratament naturist. Mama se teme să nu rămână fără glas, dacă se operează (acesta este cel mai mare risc). Vă doresc tuturor sănă­tate!Îi rog respectuos pe cititorii dvs. care au avut polipi la vezica urinară şi cunosc un tratament naturist prin care s-au vindecat, să mă ajute şi pe mine. Medicii mi-au propus opera­ţia, dar aş vrea să o evit. Vă mulţumesc foarte mult.Sunt o cititoare fidelă a revistei dvs. şi am 58 de ani. Acum 10 ani am fost operată de cancer la sânul stâng. Operaţia a fost o reuşită şi până de cu­rând m-am simţit foarte bine. Acum trei luni, însă, mi s-a umflat mâna stângă. Am fost la medicul meu curant, care mi-a explicat că este o reacţie firească. Mi-am pus compre­se cu varză, cum am citit în revista dvs., dar umflătura, când cedează, când nu. Am urmat un regim cu sucuri de legu­me, dar mâna tot nu se dezumflă. Mă puteţi ajuta cu un sfat? Cu mulţumiri,Fratele meu are insuficienţă salivară de aproa­pe doi ani, dar nu şi-a găsit vindecarea pe cale medicală. Nu are pietre la glandele salivare şi me­dicii i-au recomandat doar să nu mai fumeze şi să întreţină o bună igienă orală. El are patima fu­matului de aproape 30 de ani şi spune că nu se poate lăsa. Cu speranţa că îmi veţi recomanda un leac, vă mulţumesc anticipat.Am fost diagnosticată cu arterită, în urmă cu cinci ani. Cunoaşte cineva un tratament naturist pentru vinde­carea completă a acestei boli? Men­ţionez că am 58 de ani şi nu suport tratamentul medicamentos, din cauza ulcerului. Vă mulţu­mesc.Am vârsta de 40 de ani. Durerile de cap pu­ter­nice au început acum doi ani. Mă mai durea capul şi înainte, dar nu atât de rău şi atât de des. Prima dată, o criză puternică m-a ţinut 3 zile. Nu mi-a trecut cu nimic, nici măcar cu tratament injectabil. M-a lăsat vreo 2-4 zile, apoi iar m-a luat. Atunci am crezut că aş avea o tumoră, ceva grav, de mă durea aşa rău. Am făcut un tomograf la spital şi mi-a ieşit un osteom de 2,5 cm la sinusuri. Atunci am crezut că asta-i cauza durerilor. M-am dus la Bucureşti, la ORL, la un domn profesor doctor, să vedem ce-i de făcut. Am fost apoi la neurolog şi mi-a spus să iau Gabaran şi Vimovo. Am făcut şi fizioterapie două săptămâni. Timp de o lună durerile au cedat, apoi au re­venit şi mai puternice, mai ales când ieşeam în frig. Primăvara trecută am reuşit să fac şi un RMN la coloana cervicală. A reieşit că la nivelul gâtului am artroză şi medicul mi-a spus că nu pot fi operată şi numai prin recu­perare voi scăpa de dureri.Menţionez că durerea mă ia de la ceafă şi se lasă pe o parte a capului sau pe ambele părţi, nicio­dată nu mă doare fruntea. Cel mai tare mă doare capul iarna, când plouă, sau când bate vântul. Nu am alte simptome, nu ameţesc, nu vărs, nu am greaţă.Vă mulţumesc şi aştept pă­rerile unor persoane competente. Îmi doresc să duc o viaţă normală, ală­turi de fetiţa mea, extrem de bol­navă şi ea (are tetrapareză spas­tică). Dumnezeu să vă dea sănătate!