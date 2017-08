Viaţa mea a fost lipsită complet de normalitate şi m-am simţit din ce în ce mai slăbită.Spre marele meu noroc, am aflat de trata­mentele ce se fac la ROMVAC, şi am început cura cu Imunoglobulină I şi pulbere Imunoinstant G, date de d-na dr. Sima. Acest tratament m-a vin­decat de infecţia cu Escherichia coli. Am revenit, astfel, la o viaţă normală şi am prins putere după atâ­ţia ani de chin. În acest timp, am observat şi o scădere uşoară a glicemiei, eu având un diabet tip II. Mulţumesc, ROMVAC!