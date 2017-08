De doi ani aveam o fistulă anală care supura şi mă durea. Am făcut scaner şi medicul mi-a confir­mat existenţa fistulei, propunându-mi intervenţie chirurgicală. O prietenă mi-a recomandat însă su­po­zitoarele cu propolis, timp de 12 zile, unul di­mi­neaţa şi unul seara, acompaniate de unguent cu gălbenele sau spălături cu ceai de gălbenele. Eu fă­ceam ceaiul, apoi luam o floricică din ceai, o pu­neam pe o bucată de şerveţel de hârtie şi o ţineam pe fistulă, cam o oră. Asta, seara. În tot acest timp, am băut ceai verde, 2 căni pe zi, şi astăzi fistula este vindecată!După 12 zile, am văzut deja că dă semne de vin­decare, însă a trebuit să mai aştept încă 2 săptă­mâni, bând doar ceai verde, ca să scap definitiv de ea.Vă doresc să aveţi încredere în tratamentul pe care vi l-am spus şi să vă vindecaţi rapid.Am 53 de ani şi în 1985 am suferit şi eu de mas­toză chistică. Am fost plimbată pe la cabinete de oncologie, dar fără rezultat. Aveam dureri şi înjun­ghieri la sân, din ei îmi curgea un lichid găl­bui, lipicios. Mi-au dat să-mi fac analizele, mi-au luat lamă cu acel lichid, dar nu era cancer. La în­demnul unei doctoriţe interniste am fost la un cabinet de endocrinologie şi acolo mi s-a spus că am mas­toză chistică şi că sunt plină de foliculină. Mi-a reco­mandat următorul tratament, cu care m-am vin­de­cat: Linestrenol, Rudotel, Vitamina E, unguent Mas­tropofen şi 18 fiole de Crinofizin (câte 6 pe lună, vreme de trei luni). Dacă mai găsiţi acest tra­tament, este excepţional. Succes!După toate manifestările descrise avem de-a face cu o intoxicaţie cronică, cu afectarea mai mul­tor sisteme şi organe. Pentru o dezintoxicare a orga­nismului aveţi nevoie de un tratament com­plex:* Alimentaţie preponde­rent crudivoră.* Zilnic de băut 2-3 litri apă plată, la temperatura cor­pului (apa se bea cu 10-15 minute înainte de mese şi 1,5 - 2 ore după mese, cu înghiţituri mici).* Pul­bere de mesteacăn, scoar­ţă de stejar şi salvie, amestecate în proporţii egale, câte 1 linguriţă rasă, de 4 ori pe zi, pe stomacul gol. Se ţine sub limbă 10-15 minute, du­pă care se înghite cu o cană de ceai de mentă şi sunătoare (se amestecă 1 lingură din fiecare plantă, se opă­resc cu 250 ml apă clocotită şi se infuzează 10 minute) la care se adaugă 15 pică­turi tinctură de arnică.* Atenţie! Numai după ce se va ameliora sta­rea intestinului, se vor face clisme cu 2 litri de ceai de muşeţel şi coada-calului. Cu respect,Răspunsul este valabil pentru toate persoanele care suferă de dermatită atopică, psoriazis sau micoze:Vă recomand cu mare încre­dere, Aur Derm cu mimosa, smir­nă şi propolis (este produsă de "Laur Med"). Este o cremă absolut remarcabilă, care pe mine m-a scăpat de dermatită atopică, după zeci de ani de în­cercări cu zeci de creme, inclusiv naturiste. Cele pe bază de cor­ticosteroizi, precum Elocom sau Nizoral, nu au dat rezultate decât extrem de puţin, iar la întreru­perea aplicării, problemele au reapărut. Nu mai menţionez câte efecte nedorite pot avea astfel de creme. Dar Aur Derm a func­ţio­nat exce­lent pentru mine. Rezul­tatele se văd în interval de câteva zile. Atenţie, doar, să nu folosiţi crema în exces, pentru că poate da intole­ranţă. Folosiţi puţină cre­mă, mai ales pentru un copil. Şi respectaţi pros­pectul. A nu se folosi după mai mult de 2 luni de la des­chi­dere.Am încercat şi alte combina­ţii de Aur Derm, dar cea cu mi­mosa, smirnă şi propolis a fost cea care a funcţionat cel mai bine. M-a impresionat! Nu am cu­vinte să recomand această cre­mă pentru proble­me ale pielii.Vă doresc multă sănătate!Ceaiul de pedicuţă este recomandat în toate bo­lile căilor urinare şi ale organelor genitale, la dureri şi tumefieri ale testiculelor. Modul de preparare al ceaiului: două linguri de pedicuţă rasă, se opăresc cu un litru de apă, apoi se lasă la infuzat 10 minute. Se bea numai o ceaşcă pe zi, dimineaţa, pe stoma­cul gol. Dumnezeu să vă ajute!Domnule Sandu, pentru a scăpa de necaz, cum­păraţi de la Plafar capsule moi din ulei de cânepă presat la rece (producător "Hofigal"). Un flacon cu 40 capsule costă 17,50 lei. Susţine sănătatea inimii, a vaselor de sânge, hrăneşte creierul şi îl menţine funcţional până la adânci bătrâneţi. Intervine favorabil în normalizarea valorilor colesterolului şi a trigliceridelor din sânge.Vă doresc multă sănătate!Cu stimă şi respect pentru întreg colectivul "Formulei AS",Domnule Şerban, pentru proble­mele dvs. vi-l recomand pe d-l pro­fesor doctor O.D. Brănişteanu de la Policlinica Profesmed (str. Va­sile Conta nr. 18, Iaşi, tel. 0232/21.32.26). Con­sultă şi tratează în toate specialităţile de medicină. Policlinica este în zona gării din Iaşi.Vă doresc multă sănătate! Cu stimă şi respect pentru întreg colectivul "Formulei AS",Doamnă Cerasela, soţia mea s-a vindecat de va­ginită cu E.Coli, folosind nişte tampoane intra­vaginale din import, din plante şi ovule speciale, toate recomandate de medicul ginecolog. A mai folosit ulei de oregano pur, presat la rece (pentru uz intern!), câte 4 picături, de 3 ori pe zi, înainte de masă.Am suferit şi eu de arsuri ale tălpilor (având diabet tip 2) şi ştiu cât de neplăcută este senza­ţia că stai cu picioarele pe o plită încinsă. Fiind în­scrisă la clinica SANAMED, de două ori pe an, mi se fac analize şi consult neu­rologic şi oftalmologic. După consultul neurologic privind sen­sibili­tatea palmelor şi a tăl­pi­lor, mi s-a prescris medicamen­tul THIOSSEN, care nu are con­traindicaţii. Este compensat, cos­tă 22 lei pe lună, se ia 1 pas­tilă pe zi. Îl iau de aproape 6 luni şi arsurile tălpilor au încetat. Discu­taţi cu medicul dvs. şi încercaţi.Vă doresc să fie remediul pentru suferinţa dvs. Multă sănătate colectivului revistelor "Formula AS" şi "Asul verde" şi cititorilor aces­tora,Doamnă Mira, vă înţeleg foarte bine, deoarece am un tablou clinic asemănător, începând cu TBC-ul şi terminând cu celelalte simptome (fără pro­blemele de la tiroidă, şi nu atât de grav ca la dvs.) şi fără un diagnostic. Vă sfătuiesc să faceţi ur­mătoarea analiză "Raclat lingual; examen micolo­gic; antifungigramă" la un laborator serios, care chiar face analizele şi care vă dă şi gravitatea afec­ţiu­nii cu unul, doi sau trei de +, nu doar cu men­ţiunea "prezent" sau "absent". În cazul în care vă iese Candida albicans, să ştiţi că s-ar putea să vă confruntaţi cu o candidoză sistemică veche, de ani de zile. S-ar putea să vi se spună că nu e mare lucru, dar să nu credeţi. În acest caz, puteţi lua legătura cu mine, la tel. 0727/24.35.89 sau prin e-mail: mashapopa18@gmail.com ca să vă povestesc experienţa mea. Nu vă daţi bătută!Dacă nu sunteţi cardiac luaţi legătura cu ing. chi­mist Constantin Pascu din Buzău la tel. 0238/71.91.88, 0238/72.53.21, care produce apara­tele SALIN recomandate în afecţiunea de care sufe­riţi şi cu rezultate bune, dar în timp. În paralel folo­siţi ceaiurile Antibronşitic şi Bronhofit, care au în amestec mai multe plante medicinale (9). Multă să­nă­tate!Luaţi legătura cu ing. chimist Mircea Bocan din Alba Iulia, la tel. 0788/23.38.73, ştiut că în cazul afecţiunilor dumneavoastră singurul trata­ment cu rezultatele cele mai bune este ARGILA ALGO. Multă sănătate!