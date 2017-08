Era sin­gura fetiţă dintre puii pisicuţei-mamă, şi fiica mea, care urma să plece în străinătate, îi pusese mândruţei o aţişoară roşie la gât: să se distingă fetiţa, şi să nu se deoache, de frumoasă ce era...Era frumoasă, da. Cu blă­niţa ei zburlită, alb cu argintiu, părea un bulgăre de zăpadă, care avea înfipte în el zeci de steluţe argintii, scă­părătoare ca artificiile. Beteală decorativă şi feerie de Crăciun, în vară... Sclipici... Era toată argint viu, alunecos, rostogolit...Veselă, energică, vioaie, po­sesivă, îi bătea pe toţi la masă, ca să apuce ea să mănânce ce e mai bun, ce e mai mult, apoi pornea în "călătorie": cât nu eram atentă - se prelingea, par­că, pe lângă braţul meu, pe uşi­ţa cuştii în care le stabilisem reşedinţa, şi deodată era pe jos, pe podea, la cercetat, fără reţi­neri, fără spaime; o temerară! Când a mai crescut, trupuşorul i s-a lungit, ea s-a feminizat, era deja o domnişoară în devenire, lascivă, calină, începuse să vină la capul meu, seara la culcare, mi se lipea de pomeţi, de frun­te, dimineaţa mă dezmierda fre­cându-se cu obrăjorul ei pufos şi argintiu de obrazul meu, par­că fiecare gest rostea o recu­noş­tinţă fără margini. Tosca mea devenea adolescentă. Dar blăniţa o avea tot zburlită. Şi tot argintie, plină de steluţe scăpă­rătoare...Septembrie 2009. Venisem obosită acasă, după o lungă spi­talizare, după tratamente... Pri­mul lucru pe care l-am remar­cat a fost că Tosca nu m-a în­tâm­pinat! Era retrasă sub pat, slabă, cu un chip suferind... Miezul nopţii de sâmbătă spre duminică însemna riscul de a o duce la o clinică veterinară, un­de să nu ştim nici părinte, nici me­dic veterinar, ce se petrece cu ea. Am se­parat-o de cele­lalte pisici, ca s-o pot ob­ser­va. Dimi­neaţa era rece, inertă, con­tractată pe spate. I-am luat tru­pu­şorul în bra­ţe şi am mân­gâiat-o cu milă, gândin­du-mă că trebuie să mă pregătesc pentru înmor­mân­tare, când deo­dată, pi­cio­ruşele din spate au zvâc­nit. Mi-am că e un spasm. Trăi­sem "plecarea" mul­tor necu­vân­tători şi cunoş­team "întâm­plări" ca asta, în care disperarea te face să crezi că puiul de lân­gă tine încă e viu. Dar Tosca a ridicat capul şi a deschis ochii. Groaza m-a paralizat: am cre­zut că sunt în­tr-un film horror, că am ve­de­nii, că trăiesc un coş­mar. Dar nu: sub palma cu care îi cuprin­sesem trupuşorul, ini­ma a în­ceput să bată galo­pant: era un mi­racol! Privirea Tos­căi era lim­pede, ochii ro­tunzi, mari, limpezi, uşor ne­du­meriţi, capul ridicat - privea spre mine. În câteva minute, go­neam spre cabinetul vete­ri­nar. Nu ştiam ce să doresc... Ce să înţeleg. A in­trat imediat în perfuzii... De la tem­peratura de 32 grade, cu care venisem, în două ore, doc­toriţa a reuşit să îi ridice tempe­ratura la 38 de grade... (Cu toa­te astea, pe fişă era înscris atât de dramatic, clar: "adusă în sta­re coma­toa­să"...). Perfuziile pe care am continuat să i le ad­mi­nistrez şi acasă, din trei în trei ore, au mai ajutat-o până la mie­zul nopţii ce a urmat. Din când în când, fă­cea crize ner­voase, apoi ridi­ca ochii frumoşi şi limpezi spre mine, ca şi cum m-ar fi în­trebat: "Mamă, tu chiar te-ai re­întors acasă? Tu eşti acum de-ade­văratelea cu mine? Chiar eşti aici? Nu m-ai părăsit, aşa cum am crezut, nu-i aşa?". Mă privea lung, nesă­tu­rat, şi îmi apuca mâna cu lăbu­ţele, mâna cu care o mângâiam pe căpşo­rul ivit dintre prosoape şi de pe buiota cu apă fier­bin­te... Apoi părea că se linişteşte, adormea, îmi lăsa mâna dintre lă­buţele cu care începea să "fră­mânte co­zo­năcei", în gol, prin somn... Atâţia "cozonăcei a frământat" Tosca mea în ul­ti­ma ei zi de viaţă... Asta m-a în­duioşat şi, totodată, m-a îndu­rerat cel mai tare: ea se stingea, dar era fe­ri­cită că mă ştia acolo şi dorea să îmi arate starea ei de împăcare mulţumită... Şi ier­tarea, pentru că plecasem şi se crezuse aban­donată.La ora două noaptea, tem­pe­ratura corpului îi scăzuse uşor, somnul era mai profund, sinistru de liniştit. A fost ul­tima perfuzie... La 4:45, când m-a trezit alarma telefo­nului, pleoa­pele îi lunecaseră deja peste ochii ei înceţoşaţi, căzuţi în orbită. Căpşorul era ri­gid şi rece, doar trupul încă era foarte cald, se încălzea de la bu­iotă... Tosca trecuse din som­nul de noap­te în Somnul Veş­nic... Avea patru luni. Un copil ce devenise, probabil, inflo­res­cen­ţa de puf argintiu a unei păpă­dii, aşa cum fusese şi ea, draga ma­mei, un ghem de blăniţă zbur­lită...