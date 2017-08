"Asociaţia Română de Dans" şi "Wilmark Dance Academy" pun în scenă cel mai mare spec­tacol de dansuri latino din România, chiar la malul mării, în cadrul celei de a XIII-a ediţii a festivalului "Romania Salsa Week". Timp de şapte zile, în perioa­da 7-13 august, puteţi participa şi dvs. la acest festival de dans. Se vor da lecţii, vor fi spec­tacole demonstrative, susţi­nute de către campionii Ro­mâ­niei, dar şi de reprezen­tanţi ai şcolilor de salsa din ţară şi de invitaţi din străină­tate. Şi vor fi şi concursuri.Printre alţii, anul acesta se lasă priviţi campionii mon­diali la Salsa (2017, Miami) - italienii Simone Sanfilippo şi Serena Maso. Sunt tineri, dinamici şi deţin chimia per­fectă pentru a cuceri în com­petiţiile mondiale, atât ini­mile publicului, cât şi pe cele ale juriului.Simone şi Serena dansea­ză împreună din 2007, şi la doar trei luni după ce au de­venit parteneri de dans, au obţinut titlul de Campioni ai Italiei. ?n 2008, au câştigat primul loc la Campio­natul European (IDO), urmând ca în 2009 să obţină primul loc la World Cup (Lyon), pentru stilurile salsa şi meren­gue. ?n 2010, au câştigat titlul de campioni mon­di­ali la salsa, ba­cha­ta şi salsa shine, iar în 2016, au devenit campioni mondiali la salsa on 2 şi bachata. Anul acesta, au strălucit din nou în competiţia de la Miami.Un alt artist in­teresant care vi­ne în Vamă, toc­mai de peste O­cean, este Edwin Rivera (SUA), unul dintre cei mai apreciaţi artişti latino ai zilelor noastre. A început să danseze la 13 ani, mai mult de nevoie decât de plăcere, căci mama lui îi dăduse atunci un ultimatum, punându-l să aleagă între dans de performanţă şi Şcoala Mi­litară. O alegere nu prea grea pentru un puşti rebel şi plin de energie. A ales pe loc dansul, şi azi este coregraf, instructor de dans, muzician, producător şi DJ în Los Angeles. Primul său album muzical poartă titlul "Soul of a Dan­cer" (2009) şi este o "inter­pre­tare a melodiei sufletului", du­pă cum afirmă însuşi artistul.La Romania Salsa Week mai vin: Chiquito (ITA), Sara Lo­pez (SPA), Los Pambos (BUL), Ennuel Iverson (FRA), Ibra Chavez (FRA), Kristofer Men­cal (SWE), Mar­vin Ramos (COL), Emanula Iafrate (UK) şi mulţi alţii.Lista completă a invitaţilor o găsiţi online, pe salsaweek.ro. Bile­tele au preţuri cuprinse între 50 de lei Night pass (valabil o noapte, între orele 21 - 6 dimineaţa, cu acces la show-uri şi petreceri) şi 535 lei Weekend Vama Pass (ce asigură intrarea unei persoane, în zilele de vineri, sâmbătă şi dumi­nică la cursuri de dans, workshop-uri, petreceri şi spectacole de dans).Tot pe pitoreasca plajă din Vama Veche, în peri­oada 11-13 august, puteţi asculta muzică româ­neas­că de înaltă calitate, în cadrul Festivalului Sunset.Aflat la cea de-a patra ediţie, el se îmbunătăţeşte de la an la an, având ca invitaţi artişti din ce în ce mai numeroşi şi mai buni. Alegerea vă aparţine. Dacă nu vă place salsa, puteţi dansa pe ritmuri de rock sau hip-hop, la o aruncătură de băţ distanţă, într-un spaţiu în care nu vă trebuie nici ţinute ela­borate, nici pantofi cu toc. Puteţi asculta, de exem­plu, melodii de pe cel mai nou disc Subcarpaţi - intitulat "Satele Unite ale Balcanilor" (2016). Sub­car­paţi este un proiect muzical demarat în 2010, de solistul trupei Şuie Paparude, MC Bean (Alexe Marius Andrei). El crede că "Folcloru-i oxi­gen pentru un popor astma­tic" şi încearcă să demonstre­ze asta, cu fiecare melodie nou creată sau "recreată", căci muzica Subcarpaţi este o îm­binare între folclorul româ­nesc, cu dub, muzică electro­nică şi hip-hop. Fără să facă din tradiţie o ideologie, tinerii dansează pe ritmuri folclorice, mulţumită şi lui MC Bean şi colaboratorilor săi.Trupa Viţa de Vie se pre­zintă şi ea în festival, cu melodii de pe cel mai nou disc al lor "Şase (+)" (2016). Unul dintre cântecele cuprinse pe noul album se numeşte chiar "Pe plajă-n Vamă la 5" ... un imn muzical al vechiului sat pescăresc.Tot la Sunset Festival îi mai puteţi asculta şi pe: Pro­fessor P & DJ Akilles, C.T.C., Coma, Argatu', Nimeni Altu', raku, DJ Oldskull, Sunet Fin, The Purple Dandies, Dru Klein, E.M.I.L., PHUNK B & gAZAh, Battle MC Romania, The Watcher, NoruNegru, Keri, DJ, Tony, Kamil S, You, me & the sea, care promit să vă ţină în priză, până în zori de zi la răsăritul soarelui.(Biletele costă 79 lei şi mai pot fi găsite în re­ţeaua Iabilet.)