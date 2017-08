Castraveţii împrospătează şi vitali­zează obrazul, prin conţinutul lor ridicat în umiditate şi în vitami­nele A şi C. În plus, conţin şi enzime care hrănesc pie­lea în profunzime. Aşa se explică cele­britatea lor, încă de pe vremea împă­ră­teselor egiptene şi romane. Brânza de vaci are, în schimb, proteine. Nu există o altă tovărăşie mai demnă de încredere, când e vorba de frumuseţea obrazu­lui.Daţi pe răzătoarea cea mică un castravete proaspăt (de di­mensiune mij­lo­cie şi cu coaja brobo­nată). Ames­tecaţi 2 linguri de răză­tură cu o lingură de brânză proaspătă de vaci. Întindeţi compoziţia pe obraz şi lăsaţi-o să acţio­neze 15 mi­nute. Clătiţi-vă cu apă călduţă.Iată un mijloc ideal de în­grijire a tenului pe timp de vară: zmeura con­ţi­ne din belşug vi­ta­mina A, zaharuri naturale şi en­zime care înmoaie su­pra­faţa tenului. În combinaţie cu smân­tâna, alimen­tează pielea uscată fără să producă iri­taţii sau înroşiri.Amestecaţi un pumn plin de zmeură proaspătă cu o lin­gu­riţă de mie­re şi 2 linguri de smân­tână. Întindeţi com­poziţia pe obraz şi lăsaţi-o să acţio­neze 15 minute. Clătiţi-vă cu apă căl­duţă (la tempera­tura camerei).Masca pe bază de albuş acţionea­ză ca un mini-lifting, dar ea irită pie­lea puţin, aşa că nu trebuie folo­sită mai mult de două ori pe săp­tămână. Albuşul bătut în­tăreşte şi netezeşte pielea, strânge porii dilataţi şi ate­nuează ridurile subţiri.Bateţi spumă albuşul de la un ou. Intro­du­ceţi apoi în el o lin­gu­riţă din crema dvs. de obraz, pu­nând-o câte puţin şi amestecând. În­tin­deţi compoziţia pe obraz şi lă­saţi-o să acţioneze 10 minu­te. Clă­tiţi-vă cu apă călduţă.