Cu tatăl său, scriitorul şi profesorul Marian Papahagi (1998)

Cei patru muschetari: Mihail Neamţu, Toader Paleologu, Adrian Papahagi şi Petre Guran

La un miting politic, în vara anului 2012

Universitatea Sorbonne din Paris, locul faptelor mari

- Aşa e. Mai aveam un nume care ne trăda şi ca­racterul: tatăl meu a desco­perit că familia noastră a mai purtat prin veacul al XIX-lea şi numele-poreclă de Vur­dună (Furtună). La rândul lui, Papahagi semnifică un preot întors din hagialâc, adică din pelerinajul la Ierusalim. Iată că am avut strămoşi cu un temperament furtunos, dar în egală măsură iubitori de cele sfinte.- Eu aş fi preferat să fie şi un dram de tradiţie negustorească, doar se ştie că aromânii sunt pri­cepuţi la făcut bani. (Râde) Talentul ăsta nu s-a lipit de noi, suntem mai degrabă perdanţi financiar. Probabil înaintaşii mei s-au gândit să se orienteze spre zone în care, dacă pierzi, nu e foarte grav - măcar nu-ţi ruinezi familia. Şi aşa au ajuns la filologie, de care s-au ocupat în mod admirabil. Pe­ricle Papahagi, care era născut în 1872 în Avdela, satul din Munţii Pindului de unde se trage familia mea, e primul care a făcut ceva notabil, s-a dus la Leipzig şi a făcut un doctorat despre aromâni. Era şi o chestiune la ordinea zilei: Imperiul Otoman începea să se destrame, Grecia se extindea, iar aromânii, marginalizaţi din ambele sen­suri, duceau o mare luptă identitară. De alt­fel, primele trei, patru generaţii de inte­lec­tuali din familia mea s-au ocupat insis­tent sau exclusiv de chestiunea aromâ­nească. Deveniseră un fel de apostoli ai nea­mului, în frunte cu Tache Papahagi, lingvist im­por­tant, elev al lui Densusianu, care a întocmit dicţionarul dialectului aromân.- N-o simt nici ca pe-o datorie, nici ca pe-o trădare, pentru că nu mă simt azi mai mult aromân decât român. La începuturile unei tradiţii culte, e normal să te ocupi cu propriile rădăcini. Când identitatea se aşază, devii mai senin, mai deschis spre lume. Mi-au plăcut, ca şi înaintaşilor mei, limbile şi cuvintele. Îmi plac tex­tele, dar dincolo de plăcerea textului, ca să-l citez pe Barthes, m-a interesat mereu ce e în spatele lui. Mi-a plăcut să studiez manuscrisele, să caut cea mai veche formă a textelor. Printr-un şir de întâm­plări am devenit anglist şi medievist. A fost ceva firesc, a venit fără efort. Totul a fost plăcere, bucurie, curiozitate. Şi de la un punct încolo am transformat bucuria asta în meserie, devenind uni­ver­sitar. Am astfel ocazia să fac ce-mi place, fără prea multe con­strân­geri.- Absolut. Îmi pla­ce să caut cărţi vechi şi rare. Stu­diez manuscrise şi incunabule... e o întreagă detec­ti­vis­tică în treaba asta. Ai revelaţii şi bucurii extraor­di­nare. Dar îţi dai seama şi cât ha­zard e în istoria li­te­rară. Un sfert din literatura en­gleză veche s-ar fi pierdut, dacă un singur manuscris s-ar fi distrus. Pen­tru unii, să te ocupi cu hârţoage vechi poate părea pierdere de vre­me. Dar nu e. Să nu uităm că, până la urmă, în ase­menea hârţoage e închis ce a produs mai bun ge­niul omenesc.- Tata a fost de departe omul pe care l-am iubit cel mai mult. Era o personalitate absolut strălu­citoare şi un om agreabil, generos şi foarte sim­patic, încât n-am avut niciodată complexe de infe­rioritate sau impresia că am cine ştie ce povară de dus. Dacă stau să mă gândesc, parcursurile noastre au fost relativ similare, amândoi ne-am făcut studiile în străinătate şi am ajuns universitari. Dar asta a venit firesc, nu mi s-a impus şi nici n-am vrut să demonstrez nimic. În unele familii există un soi de tradiţie care trece absolut firesc de la o ge­neraţie la alta.- În locul tatălui meu, nu m-aş fi întors în România comunistă, în 1972. El s-a întors pentru că era foarte legat de revista Echinox, era unul dintre iniţiatorii proiectului, era extrem de fidel grupului lui de prieteni, era foarte legat şi de familie, de mama lui în special, aşa că raţiunile sentimentale l-au adus acasă. Ceea ce l-a costat scump, pentru că n-a mai putut ieşi multă vreme din ţara-închisoare a lui Ceauşescu.- Da şi nu. Avea un soi de patriotism destul de obstinat. În schimb, eu, când am reuşit să plec în Franţa în 1997, am răsuflat uşurat. Eram aproape sigur că nu mă mai întorc. România de atunci era într-o mizerie fără margini, iar şcoala era extrem de precară. După ce trăieşti într-un Cluj postco­mu­nist, Parisul îţi ia ochii.- Chiar era o atmosferă stângistă, iar eu am fost văzut de la bun început ca "reacţionar". Rupeam afişele comuniste din şcoală sau scriam pe ele. La École Normale Supérieure era o agitaţie marxistă continuă, punctată de greve şi proteste pentru te miri ce. Dacă nu erai comunist ca ei, erai consi­derat fascist. Aşa cum azi, dacă eşti creştin, eşti automat incorect politic. Mă simţeam însă foarte bine în postura asta, mai ales că, venit din Est, mi se părea absolut grotescă agitaţia lor comunistoidă, anti-capitalistă.- Întâmplător, chiar atunci şi acolo i-am şi cunoscut pe cei care aveau să-mi devină cei mai buni prieteni, dintre care unii mi-au fost colegi: Toader Paleologu, Petre Guran, Marius Lazurca. În acelaşi mediu se formase ceva mai devreme unul dintre oamenii la care ţin cel mai mult, Teodor Baconschi. Acolo i-am cunoscut pe Nicuşor Dan sau Vlad Alexandrescu. Ăsta era geniul Parisului, adunase o micro-Românie de elită, foarte bună şi onorabilă. Plus că mai trăiau încă marile conştiinţe ale exilului, precum Monica Lovinescu, Virgil Ierunca sau Theodor Cazaban, pe care i-am vizitat. Pe Alexandru Paleologu l-am cunoscut tot la Paris, în casa fiului său. Cu Horia Patapievici tot la Paris m-am împrietenit. Pe scurt: la Paris se perinda ce avea mai bun România, aşa că n-am trăit o ruptură majoră de ţară. Iar din punct de vedere intelectual, m-am simţit mai acasă decât acasă.- Pentru că, în timp, ajungi la altă înţelegere a lumii. Şi uneori aşezarea şi rostul ţi se par mai importante decât deschiderea şi posibilităţile pe care ţi le oferă Occidentul. După opt ani petrecuţi acolo, am simţit că-mi pot face meseria la fel de bine şi acasă. România începea să crească şi să aibă perspective. Şi apoi, eram destul de obosit. Proaspăt căsătorit şi cu un copil mic, ar fi însemnat să prindem un post unul într-un capăt de ţară, altul în celălalt, să facem naveta ani de zile şi să tot schim­băm locuri de muncă până găsim un echi­li­bru. Nu mai aveam răbdare pentru aşa ceva. Nu re­gret că m-am întors. Nu poţi fi al mai multor locuri deodată. Simt că în ţară am un rost (inclusiv pu­blic, poate chiar politic); în mod cert, aparţin locului acestuia şi-mi pasă de el mai presus de oricare altul.- Politica e arta acţiunii, iar acţiunea implică decizie. Intelectualii sunt dilematici, nu gestio­nea­ză mereu imediatul, sunt adesea în contemplarea veş­nicului. Sunt hamletieni, au dileme morale, des­pre ce se cuvine, ce nu se cuvine. Sigur, am vă­zut şi la intelectuali multă laşitate, am văzut şi ca­rierism. Nu toţi intelectualii sunt cinstiţi şi nu toţi politicienii imorali. Paradoxal sau nu, uneori un po­litician corupt poate lua decizii bune pentru comunitate, în timp ce un intelectual nehotărât e incapabil. Dar deja filozofăm. În ce mă priveşte, nu am fost capabil să accept unele compromisuri: e şi asta o inabilitate.- Când intri în politică, dintre intelectuali nu te sprijină nimeni. Poate cel mult te invidiază. Din partea oamenilor aşteptările sunt foarte mari şi nerealiste. De câte ori n-am auzit fraza: "Vai, m-aţi dezamăgit!". Dar dezamăgirea presupune o autoamă­gire prealabilă. Mulţi semeni sunt sus­picioşi şi neîncrezători. Curând îţi dai seama că eşti foarte singur. Însă cum ieşi din politică, brusc toată lumea te simpatizează din nou, redevii frec­ven­tabil. Ratarea te umanizează, în timp ce succesul te face antipatic. (Râde) Însă experienţa mea în po­litică a fost revelatoare şi din alt punct de vedere. Mă uitam în jurul meu la oameni care ajunseseră miniştri, parlamentari, şefi de partide - erau toţi ne­fericiţi. Unul nu era vesel! Toţi credeau că puterea e sensul, căci puterea devenise pentru ei o de­pendenţă. Sensul nu e puterea. Sensul e înţele­gerea de sine, e sensul socratic, sensul delphic, până la urmă. Şi uite aşa, tot la filologie mă întorc, căci înţelegerea de sine nu se face nici cu mate­matica, nici cu chimia, nici cu economia. Se face cu aceste chestii eterate care sunt cuvintele, prin care articulăm gândurile.- Nu. Sau, în orice caz, nu imediat. Dar continuă să-mi pese de ţară şi continuu să cred că fiecare dintre noi e dator să facă ceea ce poate. Am apărat nişte idei de reformă şi nişte valori, am fondat două partide (cu unul prea mult), am făcut nişte eforturi, dar n-aş mai lua-o de la capăt în pionierate politice. Însă, vorba francezilor, on est en réserve de la Ré­pu­blique, suntem la dispoziţia na­ţiunii; dacă va fi nevoie de mine, sunt pe poziţii. Am învăţat să am răbdare şi, oricum, am cu ce să mă ocup: filologie, medievis­tică, familie, propria mea viaţă.- Când ne-am întors din Fran­­ţa, m-a bătut şi gândul de a pleca la Bucu­reşti. În capitală era mai multă intelec­tua­litate pe metru pătrat. Soţia mea e bucu­reşteancă, am fi fost şi acolo aca­să, dar până la urmă am decis să ră­mâ­nem în Ardeal. Ni s-a părut mai potrivit să ne creştem fiul în acest Cluj care avea încă un duh patriarhal, tihnit, care re­zo­na foarte bine cu geografia mea interioară.- Cufundându-te în texte vechi ajungi la o formă de acceptare conservatoare a lumii, care nu trebuie confundată cu resemnarea sau cu încre­me­nirea. Marile texte sunt cel mai bun instrument pen­tru cineva care vrea să se înţeleagă pe sine. Dacă le citeşti, constaţi că natura umană nu s-a schim­bat, omul e aşa cum este, şi la fel era pe vremea lui Plutarh, bu­nă­oară. E o imensă aroganţă a omului recent să creadă că totul începe cu el. Ce ne face să credem că azi a­vem o înţele­gere mai bună asu­pra lumii decât la 1600? Ce ne permite să credem că azi iubim mai bine de­cât atunci? Ade­vă­rul e că omul modern riscă să tră­iască mult mai schi­zo­frenic atunci când nu-şi în­ţelege sensul, pentru că îl neagă din start. Tradiţia e parte din sens, e gata dată, trebuie doar s-o asumi.- Adevărata căutare a sensului începe cu accep­tarea că există ceva mai presus de tine, de viaţa aceasta şi de cele imediat vizibile; că sensul nu se poate rezuma la materie, hidrocarburi, elec­tri­citate, hormoni; că toată acumularea de geniu, de frumuseţe, de bunătate şi armonie produsă în timp nu e rodul accidentului sau ceva sortit unei existenţe absurde, efemere. Când răspunsul e acolo, iar pe el s-a clădit deja o civilizaţie, de ce să-l negi? Într-un fel, pledoaria pen­tru credinţă e şi o ple­doarie pentru sănătate mintală. Dacă vrei să fii în pace cu tine însuţi, să fii bine aşezat în lume, de ce să alegi nevroza în loc să îmbrăţişezi sensul pe care ţi-l oferă propria tra­diţie creştină?- Sunt căsătorit din 1999, anul în care s-a năs­cut şi băiatul nostru şi în care a murit tata. În de­curs de un singur an, am trăit cele două taine ma­jore, am înţeles altfel viaţa şi sensul ei şi am cam terminat-o cu naivităţile (post)adolescentine. Însă, dincolo de asta, dorinţa de a avea o familie a venit cât se poate de firesc. Simţi imediat când persoana e potrivită şi slavă Domnului că anii care au urmat au confirmat intuiţia iniţială.- Fireşte. Nu putem iubi dacă nu respectăm. Am uitat să spun că şi pe soţia mea am întâlnit-o tot la Paris, la fabuloasa École Normale Su­périeure. N-a trebuit să caut, să aştept, să sufăr sau să eşuez în dragoste; mi-au ieşit parcă prea uşor lu­crurile în viaţă, ceea ce e o formă de binecu­vântare. (râde) Căsătoria e însă mult mai mult de atât, ea merge dincolo de egoism şi de hedonism şi cere o investiţie continuă. În căsnicie se exersează răb­darea, înţelegerea, dragostea, sacrificiul, dar şi... băr­băţia. De pildă - şi ştiu că mulţi o să-mi sară în cap pentru afirmaţia asta - oricât am încerca să ştergem azi graniţele în­tre sexe, cred că o fe­me­ie nu poate să iubească un bărbat care nu i se im­pu­ne. Ceea ce nu în­seamnă nicidecum că femeia e inferioară, că suntem în­tr-o relaţie de forţă sau de concurenţă. Bărbaţi şi femei, căutăm unii la alţii lucruri dife­rite, relaţia e de com­ple­mentaritate şi aici e toată frumuseţea.- Observ o mare doză de agresivitate la adresa familiei, o încercare de a o redefini, aruncând-o în aer. Nu-mi permit să judec oamenii, dar indiferent de bagajul de nefericire pe care îl poartă o persoană, el nu trebuie transformat în frustrare şi răzbunare pe întreaga societate. Dacă ţie nu ţi-a reuşit, nu încerca să distrugi totul în jur. Familia e un lucru extrem de preţios şi trebuie tratată cu imensă delicateţe. În tot asaltul asu­pra familiei, în presiunea pentru redefinirea rolurilor parentale, văd o încrâncenare ideologică absurdă. Şi marxiştii voiau să distrugă familia, considerând-o "burgheză" şi "reac­ţionară". Fără familie şi alte forme de solidaritate, eşti singur în faţa sta­tu­lui, care te poate oricând zdrobi. Apă­rarea familiei e apărarea persoa­nei umane în faţa unui sistem care vrea să ne uniformizeze, să ne trans­forme în pioni cu identitate şi chiar sex incert. Lupta care se dă acum e pentru libertatea şi sufletul omului. Ce pare acum doar un duel de cuvinte as­cunde realităţi mult mai grave, la care trebuie să fim atenţi.- Nu sunt. Până la urmă, dincolo de toate smin­telile temporare, dincolo de toate modele, când omul e onest cu sine, sau, in extremis, când ajunge singur în faţa bolii şi a morţii, găseşte răspunsul salvator. Natura umană predispune la căutarea unui sens. N-avem cum să greşim drumul. Pe oriunde am lua-o, mer­gem spre noi înşine şi deci spre Dum­nezeu.- Da, pentru că suntem deja acasă.