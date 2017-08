Sarcina poate fi însoţită de tulburări diferite, în funcţie de fiecare femeie: dureri de cap din cauza modificărilor hor­monale, dureri de spate şi oboseală perma­nentă din cauza greutăţii suplimentare, arsuri la stomac şi reflux esofagian ca urmare a presiunii uterului asupra stomacului, constipaţie şi hemo­roizi. Retenţia de apă provoacă umflarea picioa­relor şi, uneori, furnicături şi dureri la braţe. De asemenea, pot să apară varice destul de grave şi vergeturi inestetice pe burtă şi sâni. Dar nu tre­buie să vă îngrijoraţi prea tare. Aceste neplăceri nu vor avea nicio consecinţă asupra sănătăţii dumneavoastră şi a bebeluşului, şi totul va reveni la normal după naştere. În aşteptarea ei, iată câteva sfaturi care vă vor ajuta să vă simţiţi mai bine.Odihniţi-vă timp de 30 de minute în fiecare zi. Dormiţi cu picioarele puţin ridicate, pentru a favoriza cir­culaţia sângelui. Vara, ea este pusă la grea încercare. Nu vă învinovăţiţi că aveţi nevoie de odihnă: în timpul sar­cinii, organismul dumnea­voastră este foarte solicitat. Dacă mai aveţi un co­pil mic, profitaţi de siestă, pentru a vă odihni. Dacă nu doarme, puneţi-i un film potrivit vârstei lui şi priviţi-l împreună cu el.Faceţi un pic de mişcare în fiecare zi. O activitate fizică blândă, precum mersul pe jos sau înotul, o să vă dea un surplus de energie. Practicat în mod regulat, sportul o să va uşureze şi travaliul în timpul naşterii.Picioare umflate: alt neajuns activat de tem­peratura toridă a verii. Activaţi circulaţia picioa­relor, alternând băile de apă fierbinte şi rece. Apa caldă duce sângele către picioare, iar apa rece favorizează întoarcerea sa. Umpleţi două lighea­ne mari, unul cu apă fierbinte, cât puteţi suporta, iar celălalt cu apă rece. Introduceţi picioarele în apă caldă timp de 3 minute, apoi în cea rece, timp de 30 de secunde. Alternaţi de şase ori, ter­minând cu apa rece. După baia de picioare, odihniţi-vă timp de 10 minute, cu picioarele puţin ridicate.Pe măsură ce fătul creşte, el pune presiune pe abdomen, în timp ce sfincterul esofagian (valva dintre stomac şi esofag) se destinde, sub efectul hormonilor sarcinii. Combinaţia aceasta favorizează urcarea acidului în esofag, ducând la arsuri neplăcute.Evitaţi mesele consistente şi ţineţi o pauză de măcar o oră între ultima masă a zilei şi cul­care. Purtaţi haine ample şi încercaţi să nu vă îngrăşaţi în mod excesiv. Nu vă aplecaţi prea mult în faţă. Dacă trebuie să ridicaţi un obiect de pe jos sau să ţineţi un copil în braţe, în­doiţi genunchii şi lă­saţi-vă în jos ţinând spatele drept.Mâncaţi migdale. Compuşii lor chimici întăresc sfincterul esofa­gian, limitând astfel refluxul de acid. Fiţi atente, totuşi, la cân­tar: cu 10 calorii pe unitate, mig­dala este foarte nutritivă. În plus, evi­taţi alimentele care destind sfinc­terul esofagian, precum ca­feaua, citricele, prăjelile, menta, mân­cărurile pe bază de sos de roşii, alcoolul.În cazul în care niciuna dintre aceste sugestii nu vă linişteşte, cereţi sfatul medicului dumnea­voas­tră. Se poate să vă prescrie un antiacid. Unii dintre ei nu sunt contraindicaţi în timpul sarcinii, dar este bine să evitaţi abuzul, care poate dăuna sănătăţii fetusului.Evitaţi să staţi mult timp în picioare, mai ales în timpul ulti­melor luni de sarcină. Pe măsură ce fătul se dezvoltă, articulaţiile bazinului dumneavoastră devin mai elastice, provocând dureri de spate agravate de statul în pi­cioa­re. Dacă sunteţi, totuşi, obli­gate să staţi în picioare, încercaţi să repartizaţi cât mai bine greu­tatea corpului pe picioare. Dacă o lă­saţi pe şolduri, veţi supune par­tea laterală a coloanei vertebrale unei presiuni, la nive­lul muşchi­lor lombari.Dacă staţi jos, ţineţi spatele drept, sprijinit de spătarul scau­nului. Dacă staţi la birou, aşezaţi un sprijin sub picioare (un scău­nel).Numeroase femei suferă de furnicături sau de amorţirea dege­telor în timpul sarcinii. Vara, acest fenomen este în parte legat de retenţia de apă, ce pune pre­siune asupra nervilor pumnului. Pentru a scăpa de furnicături, faceţi exerciţii cu braţele şi picioarele, timp de 5 minute în fiecare oră. Dacă vă dor palmele, nu le îndoiţi, în speranţa că o să vă treacă: nu veţi face decât să agravaţi situaţia.Aproape toate femeile însărcinate fac ver­geturi - acele striaţii albe, urâte, uneori roşietice, care brăzdează pielea. Ele se localizează de cele mai multe ori pe abdomen şi pe sâni, a căror piele se întinde în timpul sarcinii.Vergeturile sunt rezultatul ruperii firelor de colagen situate în stratul profund al dermei: aşadar, este inutil să cheltuiţi averi pentru a încerca să le trataţi la nivelul epidermei. Mai bine supravegheaţi-vă greutatea, pen­­tru a le limita apariţia. Din ferici­re, ele au tendinţa să se atenue­ze odată cu trecerea timpului, deve­nind uneori aproape invizibile.Formarea varicelor este legată de creşterea volumului sanguin ne­ce­sar alimentării fetusului. Şi ele se accentuează când afară e foarte cald şi devin dureroase. Pentru a le limita apariţia, purtaţi ciorapi speciali pentru sarcină. Mai puteţi să aplicaţi şi comprese reci pe picioare. Ameste­caţi 6 picături de uleiuri esenţiale de chiparos, lămâie şi bergamotă într-o ceaşcă de extract distilat de hamamelis. Lăsaţi soluţia la răcit cel puţin o oră, la frigider. Ridicaţi-vă picioarele, înmuiaţi un prosopel în amestec şi aplicaţi-l pe picioare, timp de 15 minute.Combinaţia acestor uleiuri contribuie la con­tractarea vaselor de sânge dilatate şi, prin ur­mare, la reducerea umflăturii.Femeile însărcinate sunt predispuse la con­stipaţie din motive hormonale. Aşadar, consu­maţi mai multe fibre. Vara, piaţa vi le oferă "en gros". Printre alimentele bogate în fibre sunt legumele, cerealele şi pâinea integrală, legumele cu frunzele verzi, broccoli şi fructele proaspete. Nu uitaţi să beţi 2 litri de apă pe zi.