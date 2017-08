Solicitaţi-o, fără să o bruscaţi. La fel ca şi o ma­şină care trebuie condusă din când în când în afara oraşului, inima trebuie solicitată în mod regulat. Cei care au făcut mult sport au inima înceată şi solidă, dar trebuie îşi păstreze forma fizică pentru a fi în continuare sănătoşi. Ceilalţi ar face bine să înceapă şi ei să facă mişcare. Acti­vitatea fizică, lipsa fumatului şi o alimentaţie echili­brată protejează acest organ vital. De aceea, trebuie să vă feriţi de prea multe mezeluri, prea multe produse de patiserie, de grăsimi şi sare în exces, alegând fructele şi legumele.Trebuie se bem multe lichide pentru a-i curăţa. Ei rămân performanţi timp îndelungat, cu condiţia să nu fie supra-încărcaţi de toxine, luând tot timpul anului medica­mente care nu sunt neapărat nece­sare (diuretice, laxative, antiinfla­matoare). Nu uitaţi: beţi un litru şi jumătate - doi litri de apă pe zi, pentru a le asigura o bună filtrare.Trebuie să respiraţi pe cât se poate aer curat, şi în profunzime. Gestionari ai ener­giei noastre vitale, care scade cu 1% pe an, începând cu vârsta de treizeci de ani, plămânii încep să obosească, mai ales dacă nu respiră aer curat. Respiraţi profund, de mai multe ori, în fiecare dimineaţă, cu gea­mul deschis, şi ur­caţi scările cât puteţi de des, pentru a vă păstra capa­ci­tatea respirato­rie. Cu condiţia să nu fumaţi şi să evitaţi at­mo­sfera poluată.Supravegheaţi-vă ficatul. Stomacul şi intestinele îm­bătrânesc greu, dar pot să vă o­trăvească viaţa, dacă nu func­ţionează bine. Nu aşteptaţi prea mult şi mergeţi la doc­tor dacă vă su­pără. Doar ficatul obo­seşte cu ade­vărat, o­da­tă cu trecerea anilor, dacă beţi prea mult alcool. Nu depăşiţi două pahare pe zi şi faceţi cure lungi de apă bună, plată şi de izvor.Este un organ care tre­buie antrenat zi de zi. Chiar dacă pierdem neuroni toată durata vieţii, vom compensa această lipsă prin an­tre­nament. A face să lucreze creierul (lectură, muzică, cuvinte încrucişate, spectacole) este cel mai bun mod de a-l păstra în formă. Pentru aceasta, tre­buie însă să-l şi hrăniţi aşa cum tre­buie: mâncaţi peşte bogat în Omega 3 de mai multe ori pe săptămână şi folosiţi uleiuri de seminţe de rapiţă, de in şi de nuci.În formă maximă pâ­nă după 50 de ani, merită să le acordaţi atenţia cuve­nită. A avea relaţii sexuale este cel mai bun mod de a le păstra mult timp în stare de funcţio­nare. Chiar dacă este ne­voie să aju­taţi un pic natura, folosind, dacă este nevoie, un lubrifiant in­tim.Păstraţi-i buna funcţionare. Mai fra­gilă decât se cre­de, ea trebuie protejată încă din timpul ado­les­cenţei, dacă vreţi să nu aveţi pro­ble­me mai târ­ziu. Nu vă ţi­neţi prea mult dacă trebuie să mergeţi la toaletă şi nu vă grăbiţi când urinaţi.Protejaţi-i pe cât se poate de soa­re. Maximă, la vârsta de 10 ani, acui­tatea vizuală are tendinţa să sca­dă, iar transparenţa corneei să se di­minueze, devenind uneori opacă. Cât despre cristalin, el îşi triplează vo­lumul în timpul vieţii, ceea ce îl face mai puţin adaptabil, ajun­gând să je­neze vederea de-aproape. Dacă nu putem să scăpăm de miopie de la vâr­sta de 45 de ani în sus, este posibil, în schimb, să ne protejăm de soare cu ajutorul oche­larilor, pentru a scăpa de cataractă şi de stricăciunile provocate de înaintarea în vârstă.Mergeţi pe jos pentru a le "do­pa". La 30 de ani, sunt cele mai solide. După 40, densi­tatea osoasă începe să scadă, mai ales dacă fumaţi sau aveţi un capital genetic sărăcăcios. Nimic nu este mai bun decât exerciţiile fizice regulate, mai ales mersul pe jos. Nu uitaţi să le hră­niţi cu calciu (brânză, lapte, apă minerală) şi cu vitamina D.Feriţi-le de zgo­mot. Tre­ce­rea anilor le a­fectează mult. Cu toate aces­tea, puteţi să le menajaţi: evi­taţi zgomotele excesive şi inu­tile, care duc la pierderi de auz ire­cuperabile. Folosiţi do­puri de urechi în timpul con­certelor cu muzică prea tare şi căşti bine re­glate, în timpul plimbărilor.Întreţineţi-vă masa musculară. După 30 de ani, puterea mus­cu­lară începe să scadă, pentru că muşchii încep să se "topeas­că". Aceste stricăciuni pot fi evi­tate dacă sunt evitate regimurile alimentare monotone şi dacă ne îngrijim. Alergare, gim­nastică, mers pe jos... Toate sunt bune pen­tru a păstra o masă musculară sufi­cientă şi a ne continua activităţile.Hidrataţi-o în profunzime. Diminuarea strălucirii şi primele riduri apar încă de la 30 de ani, mai ales pentru că pielea începe să se usuce. Hrăniţi-vă faţa şi gâtul, în fiecare dimineaţă, cu o cremă hidra­tantă. Cele care conţin anti-oxidanţi (vitamina E, sâmburi de strugure, licopen) frânează îmbătrânirea, iar cele pe bază de vitaminele C şi A o toni­fică. Împreună cu acizii graşi, ele hidratează în profunzime. Trebuie evitate cu orice preţ statul în exces la soare, al­coolul şi tutunul.